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Байден прокомментировал решение Зеленского лететь в Мюнхен
Байден прокомментировал решение Зеленского лететь в Мюнхен - РИА Новости, 19.02.2022
Байден прокомментировал решение Зеленского лететь в Мюнхен
Намерение президента Украины Владимира Зеленского лететь на конференцию в Германию в разгар кризиса вокруг его страны может быть не самым "мудрым" выбором, но... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T01:06
2022-02-19T06:12
в мире
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украина
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Намерение президента Украины Владимира Зеленского лететь на конференцию в Германию в разгар кризиса вокруг его страны может быть не самым "мудрым" выбором, но решать ему, заявил президент США Джо Байден."Это может не быть... мудрым выбором, но это его решение", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов после выступления с речью о ситуации вокруг Украины.Местные СМИ сообщают, что американская администрация пыталась отговорить Зеленского от поездки на международную конференцию в Мюнхене в разгар кризиса.
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в мире, сша, украина
01:06 19.02.2022 (обновлено: 06:12 19.02.2022)
 
Байден прокомментировал решение Зеленского лететь в Мюнхен

Президент США Байден: решение Зеленского ехать в Мюнхен может быть не самым мудрым выбором

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Намерение президента Украины Владимира Зеленского лететь на конференцию в Германию в разгар кризиса вокруг его страны может быть не самым "мудрым" выбором, но решать ему, заявил президент США Джо Байден.
"Это может не быть... мудрым выбором, но это его решение", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов после выступления с речью о ситуации вокруг Украины.
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Местные СМИ сообщают, что американская администрация пыталась отговорить Зеленского от поездки на международную конференцию в Мюнхене в разгар кризиса.
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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