https://ria.ru/20220219/myunkhen-1773704934.html

Байден прокомментировал решение Зеленского лететь в Мюнхен

Байден прокомментировал решение Зеленского лететь в Мюнхен - РИА Новости, 19.02.2022

Байден прокомментировал решение Зеленского лететь в Мюнхен

Намерение президента Украины Владимира Зеленского лететь на конференцию в Германию в разгар кризиса вокруг его страны может быть не самым "мудрым" выбором, но... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T01:06

2022-02-19T01:06

2022-02-19T06:12

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Намерение президента Украины Владимира Зеленского лететь на конференцию в Германию в разгар кризиса вокруг его страны может быть не самым "мудрым" выбором, но решать ему, заявил президент США Джо Байден."Это может не быть... мудрым выбором, но это его решение", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов после выступления с речью о ситуации вокруг Украины.Местные СМИ сообщают, что американская администрация пыталась отговорить Зеленского от поездки на международную конференцию в Мюнхене в разгар кризиса.

https://ria.ru/20220219/kostrubitskiy-1773705129.html

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Максим Горбачев

в мире, сша, украина