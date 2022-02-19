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Байден прокомментировал решение Зеленского лететь в Мюнхен
Байден прокомментировал решение Зеленского лететь в Мюнхен - РИА Новости, 19.02.2022
Байден прокомментировал решение Зеленского лететь в Мюнхен
Намерение президента Украины Владимира Зеленского лететь на конференцию в Германию в разгар кризиса вокруг его страны может быть не самым "мудрым" выбором, но... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T01:06
2022-02-19T01:06
2022-02-19T06:12
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Намерение президента Украины Владимира Зеленского лететь на конференцию в Германию в разгар кризиса вокруг его страны может быть не самым "мудрым" выбором, но решать ему, заявил президент США Джо Байден."Это может не быть... мудрым выбором, но это его решение", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов после выступления с речью о ситуации вокруг Украины.Местные СМИ сообщают, что американская администрация пыталась отговорить Зеленского от поездки на международную конференцию в Мюнхене в разгар кризиса.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, украина
01:06 19.02.2022 (обновлено: 06:12 19.02.2022)
Байден прокомментировал решение Зеленского лететь в Мюнхен
Президент США Байден: решение Зеленского ехать в Мюнхен может быть не самым мудрым выбором