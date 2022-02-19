Россия заинтересована в мирном урегулировании на Украине, заявил Слуцкий
Глава комитета Госдумы по международным делам Слуцкий заявил, что Россия не хочет войны
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия не хочет войны и заинтересована в мирном урегулировании ситуации на Украине, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Россия не хочет войны, Россия - как ни одно другое государство на Земле - заинтересована в мирном урегулировании на Украине, Россия всегда первая призывала к выполнению минских соглашений, альтернативы которым нет!" - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Опубликовано: Максим Горбачев