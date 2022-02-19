https://ria.ru/20220219/mir-1773708777.html

Россия заинтересована в мирном урегулировании на Украине, заявил Слуцкий

Россия заинтересована в мирном урегулировании на Украине, заявил Слуцкий - РИА Новости, 19.02.2022

Россия заинтересована в мирном урегулировании на Украине, заявил Слуцкий

Россия не хочет войны и заинтересована в мирном урегулировании ситуации на Украине, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T02:14

2022-02-19T02:14

2022-02-19T02:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

сша

украина

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия не хочет войны и заинтересована в мирном урегулировании ситуации на Украине, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Он подчеркнул, что Россия не может позволить Киеву при покровительстве Запада "истреблять русскоговорящее население Донбасса, большинство из них - наши сограждане".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/naselenie-1773708158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша, украина