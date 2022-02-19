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ВСУ обстреляли Докучаевск из минометов, заявили в ДНР
ВСУ обстреляли Докучаевск из минометов, заявили в ДНР - РИА Новости, 19.02.2022
ВСУ обстреляли Докучаевск из минометов, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли населенный пункт Докучаевск из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T01:44
2022-02-19T01:44
2022-02-19T01:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Докучаевск из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщает представительство ДНР, "зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00:40 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 15 мин калибром 120 мм".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика
ВСУ обстреляли Докучаевск из минометов, заявили в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ обстреляли Докучаевск из минометов