https://ria.ru/20220219/medvedchuk-1773840046.html

Медведчук считает, что на военной истерии заработали западные страны

Медведчук считает, что на военной истерии заработали западные страны - РИА Новости, 19.02.2022

Медведчук считает, что на военной истерии заработали западные страны

Глав политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что на военной истерии заработали западные страны. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T22:56

2022-02-19T22:56

2022-02-19T22:56

в мире

япония

сша

украина

виктор медведчук

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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Глав политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что на военной истерии заработали западные страны.По его словам, потери Украины от паники из-за слухов о "вторжении России" составляют 2-3 миллиарда долларов в месяц, а в целом Украина уже потеряла около 12 миллиардов долларов."США, Британия и другие страны, помогавшие Украине сопротивляться "неминуемой оккупации", под шумок военной истерии не только порешали свои внутренние проблемы, но и неплохо заработали. Сбыли ненужный военный хлам, впарили тепловозы по завышенной цене, подписали выгодные для себя торговые контракты. Да, Украина получила финансовую поддержку стран ЕС, Америки, Канады и даже Японии в общем около 4 миллиардов евро. Но выделенные "компенсации", которые, кстати, весьма резво и щедро раздаются – это не благотворительные рождественские подарки", - написал Медведчук в Telegram.

https://radiosputnik.ria.ru/20220216/lavrov-1773123785.html

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Дарья Буймова

в мире, япония, сша, украина, виктор медведчук