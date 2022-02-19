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Медведчук считает, что на военной истерии заработали западные страны
Медведчук считает, что на военной истерии заработали западные страны - РИА Новости, 19.02.2022
Медведчук считает, что на военной истерии заработали западные страны
Глав политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что на военной истерии заработали западные страны. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T22:56
2022-02-19T22:56
в мире
япония
сша
украина
виктор медведчук
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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Глав политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что на военной истерии заработали западные страны.По его словам, потери Украины от паники из-за слухов о "вторжении России" составляют 2-3 миллиарда долларов в месяц, а в целом Украина уже потеряла около 12 миллиардов долларов."США, Британия и другие страны, помогавшие Украине сопротивляться "неминуемой оккупации", под шумок военной истерии не только порешали свои внутренние проблемы, но и неплохо заработали. Сбыли ненужный военный хлам, впарили тепловозы по завышенной цене, подписали выгодные для себя торговые контракты. Да, Украина получила финансовую поддержку стран ЕС, Америки, Канады и даже Японии в общем около 4 миллиардов евро. Но выделенные "компенсации", которые, кстати, весьма резво и щедро раздаются – это не благотворительные рождественские подарки", - написал Медведчук в Telegram.
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в мире, япония, сша, украина, виктор медведчук
22:56 19.02.2022
 
Медведчук считает, что на военной истерии заработали западные страны

Глава ОПЗЖ Медведчук заявил, что на военной истерии заработали западные страны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Глав политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что на военной истерии заработали западные страны.
По его словам, потери Украины от паники из-за слухов о "вторжении России" составляют 2-3 миллиарда долларов в месяц, а в целом Украина уже потеряла около 12 миллиардов долларов.
"США, Британия и другие страны, помогавшие Украине сопротивляться "неминуемой оккупации", под шумок военной истерии не только порешали свои внутренние проблемы, но и неплохо заработали. Сбыли ненужный военный хлам, впарили тепловозы по завышенной цене, подписали выгодные для себя торговые контракты. Да, Украина получила финансовую поддержку стран ЕС, Америки, Канады и даже Японии в общем около 4 миллиардов евро. Но выделенные "компенсации", которые, кстати, весьма резво и щедро раздаются – это не благотворительные рождественские подарки", - написал Медведчук в Telegram.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 14:31В мире
Лавров высказался об истерии Запада вокруг ситуации на Украине
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреЯпонияСШАУкраинаВиктор Медведчук
 
 
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