Медведчук считает, что на военной истерии заработали западные страны
Глава ОПЗЖ Медведчук заявил, что на военной истерии заработали западные страны
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Глав политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что на военной истерии заработали западные страны.
По его словам, потери Украины от паники из-за слухов о "вторжении России" составляют 2-3 миллиарда долларов в месяц, а в целом Украина уже потеряла около 12 миллиардов долларов.
"США, Британия и другие страны, помогавшие Украине сопротивляться "неминуемой оккупации", под шумок военной истерии не только порешали свои внутренние проблемы, но и неплохо заработали. Сбыли ненужный военный хлам, впарили тепловозы по завышенной цене, подписали выгодные для себя торговые контракты. Да, Украина получила финансовую поддержку стран ЕС, Америки, Канады и даже Японии в общем около 4 миллиардов евро. Но выделенные "компенсации", которые, кстати, весьма резво и щедро раздаются – это не благотворительные рождественские подарки", - написал Медведчук в Telegram.
16 февраля, 14:31В миреЛавров высказался об истерии Запада вокруг ситуации на Украине
Опубликовано: Дарья Буймова