https://ria.ru/20220219/makron-1773705793.html

СМИ: Макрон проведет телефонный разговор с Путиным в воскресенье

СМИ: Макрон проведет телефонный разговор с Путиным в воскресенье - РИА Новости, 19.02.2022

СМИ: Макрон проведет телефонный разговор с Путиным в воскресенье

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в субботу провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а в воскресенье переговорить с... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T01:22

2022-02-19T01:22

2022-02-19T01:31

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обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в субботу провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а в воскресенье переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, передают западные СМИ."Президент Франции Макрон намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Зеленским в субботу, а с президентом России Путиным - в воскресенье", - передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя администрации президента Франции.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/myunkhen-1773704934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, франция, украина