https://ria.ru/20220219/makron-1773705793.html
СМИ: Макрон проведет телефонный разговор с Путиным в воскресенье
СМИ: Макрон проведет телефонный разговор с Путиным в воскресенье - РИА Новости, 19.02.2022
СМИ: Макрон проведет телефонный разговор с Путиным в воскресенье
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в субботу провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а в воскресенье переговорить с... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T01:22
2022-02-19T01:22
2022-02-19T01:31
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в субботу провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а в воскресенье переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, передают западные СМИ."Президент Франции Макрон намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Зеленским в субботу, а с президентом России Путиным - в воскресенье", - передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя администрации президента Франции.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, украина
01:22 19.02.2022 (обновлено: 01:31 19.02.2022)
СМИ: Макрон проведет телефонный разговор с Путиным в воскресенье
Рейтер: президент Франции Макрон проведет телефонный разговор с Путиным в воскресенье