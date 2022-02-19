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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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СМИ: Макрон проведет телефонный разговор с Путиным в воскресенье
СМИ: Макрон проведет телефонный разговор с Путиным в воскресенье - РИА Новости, 19.02.2022
СМИ: Макрон проведет телефонный разговор с Путиным в воскресенье
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в субботу провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а в воскресенье переговорить с... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T01:22
2022-02-19T01:31
в мире
россия
франция
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в субботу провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а в воскресенье переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, передают западные СМИ."Президент Франции Макрон намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Зеленским в субботу, а с президентом России Путиным - в воскресенье", - передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя администрации президента Франции.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, франция, украина
01:22 19.02.2022 (обновлено: 01:31 19.02.2022)
 
СМИ: Макрон проведет телефонный разговор с Путиным в воскресенье

Рейтер: президент Франции Макрон проведет телефонный разговор с Путиным в воскресенье

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в субботу провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а в воскресенье переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, передают западные СМИ.
"Президент Франции Макрон намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Зеленским в субботу, а с президентом России Путиным - в воскресенье", - передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя администрации президента Франции.
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Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
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Байден прокомментировал решение Зеленского лететь в Мюнхен
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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