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В Луганске прогремел еще один взрыв
В Луганске прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 19.02.2022
В Луганске прогремел еще один взрыв
Еще один взрыв прогремел в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T00:47
2022-02-19T00:47
2022-02-19T04:06
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в ночь на субботу в Луганске прогремел сильный взрыв. "Луганскгаз" сообщил, что аварийные бригады выехали к газопроводу в Малую Вергунку после звонков о пожаре. В "Луганскгазе" назвали оба взрыва диверсией. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина отношения к взрыву на газопроводе не имеет, так как не контролирует его с 2014 года.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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лнр, в мире, украина, россия
00:47 19.02.2022 (обновлено: 04:06 19.02.2022)
В Луганске прогремел еще один взрыв
В Луганске прогремел второй взрыв
ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
"У нас в течение часа два подрыва на газопроводах... Загорания ликвидированы, на инфраструктуру не повлияло", - сообщил представитель МЧС ЛНР на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.
Ранее в ночь на субботу в Луганске прогремел сильный взрыв. "Луганскгаз" сообщил, что аварийные бригады выехали к газопроводу в Малую Вергунку после звонков о пожаре.
В "Луганскгазе" назвали оба взрыва диверсией. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил
, что Украина отношения к взрыву на газопроводе не имеет, так как не контролирует его с 2014 года.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.