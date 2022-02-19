https://ria.ru/20220219/lugansk-1773703174.html

В Луганске прогремел еще один взрыв

В Луганске прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 19.02.2022

В Луганске прогремел еще один взрыв

Еще один взрыв прогремел в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T00:47

2022-02-19T00:47

2022-02-19T04:06

лнр

в мире

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773522103_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_eaaeb435eb0fa822525512019fca28db.jpg

ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в ночь на субботу в Луганске прогремел сильный взрыв. "Луганскгаз" сообщил, что аварийные бригады выехали к газопроводу в Малую Вергунку после звонков о пожаре. В "Луганскгазе" назвали оба взрыва диверсией. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина отношения к взрыву на газопроводе не имеет, так как не контролирует его с 2014 года.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773702995.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

лнр, в мире, украина, россия