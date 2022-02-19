Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220219/lugansk-1773702039.html
После мощного взрыва в Луганске загорелся газопровод
После мощного взрыва в Луганске загорелся газопровод - РИА Новости, 19.02.2022
После мощного взрыва в Луганске загорелся газопровод
Мощный взрыв прогремел в Луганске, после чего загорелся трубопровод "Дружба", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T00:21
2022-02-19T00:46
лнр
в мире
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773702700_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5086384a67d570f41248f12ab8d77f9c.jpg
ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в Луганске, после чего загорелся трубопровод "Дружба", передает корреспондент РИА Новости.После звонков о пожаре аварийные бригады выехали к газопроводу в Малую Вергунку, сообщили в "Луганскгазе".
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры пожара на нефтепроводе "Дружба" в Луганске после мощного взрыва
В ЛУГАНСКЕ ПРОГРЕМЕЛ МОЩНЫЙ ВЗРЫВ НЕФТЕПРОВОД "ДРУЖБА" ГОРИТ В ЛУГАНСКЕ ПОСЛЕ МОЩНОГО ВЗРЫВА, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ
2022-02-19T00:21
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773702700_176:0:1616:1080_1920x0_80_0_0_3c64a188eaeb8ee81854a21247f031b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лнр, в мире, украина, россия, видео
После мощного взрыва в Луганске загорелся газопровод
ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в Луганске, после чего загорелся трубопровод "Дружба", передает корреспондент РИА Новости.
2022-02-19T00:21
true
PT0M30S
00:21 19.02.2022 (обновлено: 00:46 19.02.2022)
 
После мощного взрыва в Луганске загорелся газопровод

После мощного взрыва в Луганске загорелся трубопровод "Дружба"

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в Луганске, после чего загорелся трубопровод "Дружба", передает корреспондент РИА Новости.
После звонков о пожаре аварийные бригады выехали к газопроводу в Малую Вергунку, сообщили в "Луганскгазе".
Опубликовано: Максим Горбачев
 
ЛНРВ миреУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала