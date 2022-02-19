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После мощного взрыва в Луганске загорелся газопровод
После мощного взрыва в Луганске загорелся газопровод - РИА Новости, 19.02.2022
После мощного взрыва в Луганске загорелся газопровод
Мощный взрыв прогремел в Луганске, после чего загорелся трубопровод "Дружба", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T00:21
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в Луганске, после чего загорелся трубопровод "Дружба", передает корреспондент РИА Новости.После звонков о пожаре аварийные бригады выехали к газопроводу в Малую Вергунку, сообщили в "Луганскгазе".
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Кадры пожара на нефтепроводе "Дружба" в Луганске после мощного взрыва
В ЛУГАНСКЕ ПРОГРЕМЕЛ МОЩНЫЙ ВЗРЫВ
НЕФТЕПРОВОД "ДРУЖБА" ГОРИТ В ЛУГАНСКЕ ПОСЛЕ МОЩНОГО ВЗРЫВА, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ
2022-02-19T00:21
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РИА Новости
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лнр, в мире, украина, россия, видео
После мощного взрыва в Луганске загорелся газопровод
ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в Луганске, после чего загорелся трубопровод "Дружба", передает корреспондент РИА Новости.
2022-02-19T00:21
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PT0M30S
00:21 19.02.2022 (обновлено: 00:46 19.02.2022)
После мощного взрыва в Луганске загорелся газопровод
После мощного взрыва в Луганске загорелся трубопровод "Дружба"