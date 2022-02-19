https://ria.ru/20220219/lugansk-1773702039.html

После мощного взрыва в Луганске загорелся газопровод

После мощного взрыва в Луганске загорелся газопровод - РИА Новости, 19.02.2022

После мощного взрыва в Луганске загорелся газопровод

Мощный взрыв прогремел в Луганске, после чего загорелся трубопровод "Дружба", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T00:21

2022-02-19T00:21

2022-02-19T00:46

лнр

в мире

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773702700_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5086384a67d570f41248f12ab8d77f9c.jpg

ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в Луганске, после чего загорелся трубопровод "Дружба", передает корреспондент РИА Новости.После звонков о пожаре аварийные бригады выехали к газопроводу в Малую Вергунку, сообщили в "Луганскгазе".

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры пожара на нефтепроводе "Дружба" в Луганске после мощного взрыва В ЛУГАНСКЕ ПРОГРЕМЕЛ МОЩНЫЙ ВЗРЫВ НЕФТЕПРОВОД "ДРУЖБА" ГОРИТ В ЛУГАНСКЕ ПОСЛЕ МОЩНОГО ВЗРЫВА, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ 2022-02-19T00:21 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

лнр, в мире, украина, россия, видео