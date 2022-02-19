Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/lnr-1773804938.html
В ЛНР сообщили о получении новых фактов по наращиванию группировки ВСУ
В ЛНР сообщили о получении новых фактов по наращиванию группировки ВСУ - РИА Новости, 19.02.2022
В ЛНР сообщили о получении новых фактов по наращиванию группировки ВСУ
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко отметил, что Народная милиция получила "новые факты по наращиванию группировки войск ВСУ в зоне... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T17:49
2022-02-19T17:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
эвакуация жителей днр и лнр в россию
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770102936_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_037060a30bf01edb53846eb8035250a2.jpg
ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко отметил, что Народная милиция получила "новые факты по наращиванию группировки войск ВСУ в зоне так называемой операции объединенных сил". Народная милиции ЛНР, в свою очередь, заявила, что находится в боевой готовности, ресурсов, чтобы пресечь посягательства на территориальную целостность ЛНР, достаточно."В свою очередь, хочу в очередной раз отметить, что подразделения Народной милиции находятся в постоянной боевой готовности и обладают достаточным количеством профессионально подготовленных военнослужащих, вооружения и техники, чтобы решительно пресечь любые посягательства на территориальную целостность и безопасность населения Луганской народной республики", - сообщается в заявлении Филипоненко на сайте Народной милиции ЛНР.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773803222.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770102936_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0668d9c475101bed5ccda25341c47407.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию
17:49 19.02.2022 (обновлено: 17:59 19.02.2022)
 
В ЛНР сообщили о получении новых фактов по наращиванию группировки ВСУ

Народная милиция ЛНР сообщила о получении новых фактов по наращиванию группировки ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко отметил, что Народная милиция получила "новые факты по наращиванию группировки войск ВСУ в зоне так называемой операции объединенных сил". Народная милиции ЛНР, в свою очередь, заявила, что находится в боевой готовности, ресурсов, чтобы пресечь посягательства на территориальную целостность ЛНР, достаточно.
"В свою очередь, хочу в очередной раз отметить, что подразделения Народной милиции находятся в постоянной боевой готовности и обладают достаточным количеством профессионально подготовленных военнослужащих, вооружения и техники, чтобы решительно пресечь любые посягательства на территориальную целостность и безопасность населения Луганской народной республики", - сообщается в заявлении Филипоненко на сайте Народной милиции ЛНР.
В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Военнослужащий ДНР у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 17:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженка рассказала, как украинские силовики бомбят Горловку
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала