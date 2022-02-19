https://ria.ru/20220219/lnr-1773804938.html
В ЛНР сообщили о получении новых фактов по наращиванию группировки ВСУ
В ЛНР сообщили о получении новых фактов по наращиванию группировки ВСУ - РИА Новости, 19.02.2022
В ЛНР сообщили о получении новых фактов по наращиванию группировки ВСУ
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко отметил, что Народная милиция получила "новые факты по наращиванию группировки войск ВСУ в зоне... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T17:49
2022-02-19T17:49
2022-02-19T17:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко отметил, что Народная милиция получила "новые факты по наращиванию группировки войск ВСУ в зоне так называемой операции объединенных сил". Народная милиции ЛНР, в свою очередь, заявила, что находится в боевой готовности, ресурсов, чтобы пресечь посягательства на территориальную целостность ЛНР, достаточно."В свою очередь, хочу в очередной раз отметить, что подразделения Народной милиции находятся в постоянной боевой готовности и обладают достаточным количеством профессионально подготовленных военнослужащих, вооружения и техники, чтобы решительно пресечь любые посягательства на территориальную целостность и безопасность населения Луганской народной республики", - сообщается в заявлении Филипоненко на сайте Народной милиции ЛНР.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию
17:49 19.02.2022 (обновлено: 17:59 19.02.2022)
В ЛНР сообщили о получении новых фактов по наращиванию группировки ВСУ
Народная милиция ЛНР сообщила о получении новых фактов по наращиванию группировки ВСУ