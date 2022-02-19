https://ria.ru/20220219/lnr-1773803589.html

ВСУ 31 раз за сутки нарушили режим тишины, заявили в Народной милиции ЛНР

ВСУ 31 раз за сутки нарушили режим тишины, заявили в Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022

ВСУ 31 раз за сутки нарушили режим тишины, заявили в Народной милиции ЛНР

Украинские силовики 31 раз за сутки нарушили режим тишины в самопровозглашенной Луганской народной республике, обстреляв 16 населенных пунктов, заявил... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T17:42

2022-02-19T17:42

2022-02-19T18:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики 31 раз за сутки нарушили режим тишины в самопровозглашенной Луганской народной республике, обстреляв 16 населенных пунктов, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Только за прошедшие сутки украинские боевики 31 раз нарушили режим прекращения огня, осуществив обстрел 16 населенных пунктов республики. Активно применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение", - говорится в заявлении Филипоненко на сайте Народной милиции ЛНР.По данным Народной милиции ЛНР, "обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться напряженной"."Со стороны украинской армии на линии боевого соприкосновения ведутся систематические интенсивные обстрелы территории Луганской народной республики", - отмечается в заявлении.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика