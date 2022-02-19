Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/lnr-1773803589.html
ВСУ 31 раз за сутки нарушили режим тишины, заявили в Народной милиции ЛНР
ВСУ 31 раз за сутки нарушили режим тишины, заявили в Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022
ВСУ 31 раз за сутки нарушили режим тишины, заявили в Народной милиции ЛНР
Украинские силовики 31 раз за сутки нарушили режим тишины в самопровозглашенной Луганской народной республике, обстреляв 16 населенных пунктов, заявил... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T17:42
2022-02-19T18:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773524003_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_0cc8ec253a15fe45a81bb976ce3efcc1.jpg
ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики 31 раз за сутки нарушили режим тишины в самопровозглашенной Луганской народной республике, обстреляв 16 населенных пунктов, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Только за прошедшие сутки украинские боевики 31 раз нарушили режим прекращения огня, осуществив обстрел 16 населенных пунктов республики. Активно применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение", - говорится в заявлении Филипоненко на сайте Народной милиции ЛНР.По данным Народной милиции ЛНР, "обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться напряженной"."Со стороны украинской армии на линии боевого соприкосновения ведутся систематические интенсивные обстрелы территории Луганской народной республики", - отмечается в заявлении.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/lnr-1773800135.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773524003_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_352a82dce6a468dc8cafc94118f5a8c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика
17:42 19.02.2022 (обновлено: 18:01 19.02.2022)
 
ВСУ 31 раз за сутки нарушили режим тишины, заявили в Народной милиции ЛНР

Народная милиция ЛНР: ВСУ 31 раз за сутки нарушили режим тишины

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР в разрушенной школе на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащий ЛНР в разрушенной школе на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ЛНР в разрушенной школе на линии соприкосновения в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики 31 раз за сутки нарушили режим тишины в самопровозглашенной Луганской народной республике, обстреляв 16 населенных пунктов, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Только за прошедшие сутки украинские боевики 31 раз нарушили режим прекращения огня, осуществив обстрел 16 населенных пунктов республики. Активно применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение", - говорится в заявлении Филипоненко на сайте Народной милиции ЛНР.
Эвакуация воспитанников детского дома в городе Стаханове Луганской области на территорию России в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 17:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Источник: в ЛНР обнаружили взрывное устройство на пути следования беженцев
По данным Народной милиции ЛНР, "обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться напряженной".
"Со стороны украинской армии на линии боевого соприкосновения ведутся систематические интенсивные обстрелы территории Луганской народной республики", - отмечается в заявлении.
В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала