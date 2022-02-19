17:42 19.02.2022 (обновлено: 18:01 19.02.2022)
ВСУ 31 раз за сутки нарушили режим тишины, заявили в Народной милиции ЛНР
Народная милиция ЛНР: ВСУ 31 раз за сутки нарушили режим тишины
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР в разрушенной школе на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащий ЛНР в разрушенной школе на линии соприкосновения в Луганской области
ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики 31 раз за сутки нарушили режим тишины в самопровозглашенной Луганской народной республике, обстреляв 16 населенных пунктов, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Только за прошедшие сутки украинские боевики 31 раз нарушили режим прекращения огня, осуществив обстрел 16 населенных пунктов республики. Активно применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение", - говорится в заявлении Филипоненко на сайте Народной милиции ЛНР.
По данным Народной милиции ЛНР, "обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться напряженной".
"Со стороны украинской армии на линии боевого соприкосновения ведутся систематические интенсивные обстрелы территории Луганской народной республики", - отмечается в заявлении.
В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Опубликовано: Екатерина Зайцева