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В МИД ЛНР заявили о готовности к диалогу при наличии конкретных предложений

В МИД ЛНР заявили о готовности к диалогу при наличии конкретных предложений - РИА Новости, 19.02.2022

В МИД ЛНР заявили о готовности к диалогу при наличии конкретных предложений

Самопровозглашенные республики Донбасса готовы к конструктивному диалогу с конкретными предложениями по решению конфликта в Донбассе с Киевом в рамках заседаний РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T12:27

2022-02-19T12:27

2022-02-19T12:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

владислав дейнего

алексей резников

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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Самопровозглашенные республики Донбасса готовы к конструктивному диалогу с конкретными предложениями по решению конфликта в Донбассе с Киевом в рамках заседаний контактной группы, заявил полпред ЛНР Владислав Дейнего.Ранее полпред самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего обвинил Киев в деструктивной позиции на переговорах и заявил, что в республике не видят смысла в созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности контактной группы только из-за желания Киева "пропиариться", и опроверг утверждения о выходе республик из минского процесса. В пятницу спецпредставитель главы ОБСЕ в контактной группе Микко Киннунен заявил, что внеочередное заседание группы состоится утром в субботу."Ещё раз подчёркиваем, мы готовы к предметному и конструктивному диалогу (а не монологу) по конкретным вопросам и с конкретными предложениями для достижения конкретного результата, что особенно актуально в сложившейся ситуации. Однако инициативы назначать внеочередные заседания исключительно для достижения медийного эффекта мы не поддерживаем", - говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, владислав дейнего, алексей резников, родион мирошник, вооруженные силы украины, киев, украина