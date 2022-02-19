12:27 19.02.2022 (обновлено: 12:46 19.02.2022)
В МИД ЛНР заявили о готовности к диалогу при наличии конкретных предложений
МИД ЛНР: Донбасс готов к диалогу по конкретным вопросам и с конкретными предложениями
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредставитель Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Самопровозглашенные республики Донбасса готовы к конструктивному диалогу с конкретными предложениями по решению конфликта в Донбассе с Киевом в рамках заседаний контактной группы, заявил полпред ЛНР Владислав Дейнего.
Ранее полпред самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего обвинил Киев в деструктивной позиции на переговорах и заявил, что в республике не видят смысла в созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности контактной группы только из-за желания Киева "пропиариться", и опроверг утверждения о выходе республик из минского процесса. В пятницу спецпредставитель главы ОБСЕ в контактной группе Микко Киннунен заявил, что внеочередное заседание группы состоится утром в субботу.
"Ещё раз подчёркиваем, мы готовы к предметному и конструктивному диалогу (а не монологу) по конкретным вопросам и с конкретными предложениями для достижения конкретного результата, что особенно актуально в сложившейся ситуации. Однако инициативы назначать внеочередные заседания исключительно для достижения медийного эффекта мы не поддерживаем", - говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Опубликовано: Екатерина Зайцева