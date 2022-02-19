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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/lnr-1773747939.html
В ЛНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ пяти населенных пунктов
В ЛНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ пяти населенных пунктов - РИА Новости, 19.02.2022
В ЛНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ пяти населенных пунктов
Представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что с утра обстрелу подверглись... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:53
2022-02-19T12:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
счастье (город)
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что с утра обстрелу подверглись населенные пункты Раевка, Донецкий, Веселая Гора, Дебальцево и Сокольники, применялись, в частности, запрещенные минскими соглашениями крупнокалиберные снаряды."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня... Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в заявлении.Отмечается, что обстрелы зафиксированы со стороны населенных пунктов Старый Айдар, Новотошковское, Счастье, Луганское, Кряковка. Использовались крупнокалиберные снаряды, запрещенные на Донбассе, а также минометы 82 миллиметра.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации на Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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луганская народная республика
счастье (город)
донецкая народная республика
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, счастье (город), донецкая народная республика, денис пушилин
11:53 19.02.2022 (обновлено: 12:15 19.02.2022)
 
В ЛНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ пяти населенных пунктов

Представитель ЛНР в СЦКК: ВСУ с утра обстреляли пять населенных пунктов республики

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что с утра обстрелу подверглись населенные пункты Раевка, Донецкий, Веселая Гора, Дебальцево и Сокольники, применялись, в частности, запрещенные минскими соглашениями крупнокалиберные снаряды.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня... Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в заявлении.
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 10:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР объявили всеобщую мобилизацию
Отмечается, что обстрелы зафиксированы со стороны населенных пунктов Старый Айдар, Новотошковское, Счастье, Луганское, Кряковка. Использовались крупнокалиберные снаряды, запрещенные на Донбассе, а также минометы 82 миллиметра.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации на Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаСчастье (город)Донецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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