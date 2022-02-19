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В ЛНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ пяти населенных пунктов

В ЛНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ пяти населенных пунктов - РИА Новости, 19.02.2022

В ЛНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ пяти населенных пунктов

Представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что с утра обстрелу подверглись... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T11:53

2022-02-19T11:53

2022-02-19T12:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

счастье (город)

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что с утра обстрелу подверглись населенные пункты Раевка, Донецкий, Веселая Гора, Дебальцево и Сокольники, применялись, в частности, запрещенные минскими соглашениями крупнокалиберные снаряды."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня... Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в заявлении.Отмечается, что обстрелы зафиксированы со стороны населенных пунктов Старый Айдар, Новотошковское, Счастье, Луганское, Кряковка. Использовались крупнокалиберные снаряды, запрещенные на Донбассе, а также минометы 82 миллиметра.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации на Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/mobilizatsiya-1773731024.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, счастье (город), донецкая народная республика, денис пушилин