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В ЛНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ пяти населенных пунктов
В ЛНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ пяти населенных пунктов - РИА Новости, 19.02.2022
В ЛНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ пяти населенных пунктов
Представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что с утра обстрелу подверглись... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:53
2022-02-19T11:53
2022-02-19T12:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
счастье (город)
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что с утра обстрелу подверглись населенные пункты Раевка, Донецкий, Веселая Гора, Дебальцево и Сокольники, применялись, в частности, запрещенные минскими соглашениями крупнокалиберные снаряды."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня... Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в заявлении.Отмечается, что обстрелы зафиксированы со стороны населенных пунктов Старый Айдар, Новотошковское, Счастье, Луганское, Кряковка. Использовались крупнокалиберные снаряды, запрещенные на Донбассе, а также минометы 82 миллиметра.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации на Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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луганская народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, счастье (город), донецкая народная республика, денис пушилин
11:53 19.02.2022 (обновлено: 12:15 19.02.2022)
В ЛНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ пяти населенных пунктов
Представитель ЛНР в СЦКК: ВСУ с утра обстреляли пять населенных пунктов республики