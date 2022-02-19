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В ЛНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ

В ЛНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.02.2022

В ЛНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ

Представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о пяти нарушениях перемирия Киевом,... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T10:01

2022-02-19T10:01

2022-02-19T10:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о пяти нарушениях перемирия Киевом, артобстрелу подверглись населенные пункты Желобок, Санжаровка, Золотое 5, Желтое и Калиново."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня", - говорится в заявлении.В заявлении отмечается, что обстрелы зафиксированы со стороны населенных пунктов Нижнее, Мироновский, Золотое 4, Лопаскино, Новозвановка. Использовались арторудия, запрещенные минскими соглашениями, калибром 120 и 122 миллиметра, а также минометы 82 миллиметра.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев