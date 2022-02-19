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В ЛНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ
В ЛНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.02.2022
В ЛНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ
Представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о пяти нарушениях перемирия Киевом,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T10:01
2022-02-19T10:01
2022-02-19T10:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
владимир зеленский
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о пяти нарушениях перемирия Киевом, артобстрелу подверглись населенные пункты Желобок, Санжаровка, Золотое 5, Желтое и Калиново."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня", - говорится в заявлении.В заявлении отмечается, что обстрелы зафиксированы со стороны населенных пунктов Нижнее, Мироновский, Золотое 4, Лопаскино, Новозвановка. Использовались арторудия, запрещенные минскими соглашениями, калибром 120 и 122 миллиметра, а также минометы 82 миллиметра.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев
10:01 19.02.2022 (обновлено: 10:21 19.02.2022)
В ЛНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ
Представительство ЛНР в СЦКК заявило о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ