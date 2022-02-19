https://ria.ru/20220219/lavrov-1773759889.html

Лавров поговорил по телефону с главой МИД Франции

Лавров поговорил по телефону с главой МИД Франции - РИА Новости, 19.02.2022

Лавров поговорил по телефону с главой МИД Франции

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провёл телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым и выразил глубокую обеспокоенность эскалацией на востоке... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T13:00

2022-02-19T13:00

2022-02-19T13:19

обострение ситуации в днр и лнр

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ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провёл телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым и выразил глубокую обеспокоенность эскалацией на востоке Украины в последние дни, говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.Ле Дриан провёл телефонный разговор с Лавровым в субботу в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности."Министр (иностранных дел Франции - ред.) выразил глубокую обеспокоенность эскалацией, которая произошла на востоке Украины в последние дни. Исключительное количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных миссией ОБСЕ, противоречит обязательствам, принятым в ходе недавних обменов мнениями в нормандском формате", - говорится в заявлении министерства.Отмечается, что Ле Дриан пригрозил последствиями из-за любых посягательств на территориальную целостность Украины. Французский министр выразил уверенность в едином ответе европейцев и их союзников в виде масштабных санкций "в случае нападения".Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220219/nato-1773762624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, франция, сергей лавров, россия, обсе, нато, владимир путин, игорь конашенков, мюнхенская конференция по безопасности