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Более тысячи человек прошли через КПП в Ростовскую область из Донбасса
Более тысячи человек прошли через КПП в Ростовскую область из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
Более тысячи человек прошли через КПП в Ростовскую область из Донбасса
Более 1,1 тысячи человек прошли через КПП в Ростовскую область с Донбасса, сообщил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов на совещании с врио... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T02:32
2022-02-19T02:32
2022-02-19T02:32
обострение ситуации в днр и лнр
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Более 1,1 тысячи человек прошли через КПП в Ростовскую область с Донбасса, сообщил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов на совещании с врио главы МЧС России Александром ЧуприяномВ ночь на субботу рабочая группа МЧС во главе с Чуприяном прибыла в Ростовскую область для организации приема жителей Донбасса.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.На территории Ростовской области введен режим повышенной готовности и создан оперативный штаб. Власти заявили о развертывании в ближайшее время 10 тысяч мест размещения, в том числе на базе оздоровительных лагерей, санаториев, баз отдыха.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Более тысячи человек прошли через КПП в Ростовскую область из Донбасса
Замгубернатора Ростовской области Гуськов: более 1,1 тысячи человек прошли через КПП