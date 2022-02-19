https://ria.ru/20220219/kpp-1773709707.html

Более тысячи человек прошли через КПП в Ростовскую область из Донбасса

Более тысячи человек прошли через КПП в Ростовскую область из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022

Более тысячи человек прошли через КПП в Ростовскую область из Донбасса

Более 1,1 тысячи человек прошли через КПП в Ростовскую область с Донбасса, сообщил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов на совещании с врио... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T02:32

2022-02-19T02:32

2022-02-19T02:32

обострение ситуации в днр и лнр

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773699252_0:219:3067:1944_1920x0_80_0_0_e0105dd8cdb9e3ffcd241812307297f9.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Более 1,1 тысячи человек прошли через КПП в Ростовскую область с Донбасса, сообщил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов на совещании с врио главы МЧС России Александром ЧуприяномВ ночь на субботу рабочая группа МЧС во главе с Чуприяном прибыла в Ростовскую область для организации приема жителей Донбасса.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.На территории Ростовской области введен режим повышенной готовности и создан оперативный штаб. Власти заявили о развертывании в ближайшее время 10 тысяч мест размещения, в том числе на базе оздоровительных лагерей, санаториев, баз отдыха.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/vyplaty-1773709345.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)