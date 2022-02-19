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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/kpp-1773709707.html
Более тысячи человек прошли через КПП в Ростовскую область из Донбасса
Более тысячи человек прошли через КПП в Ростовскую область из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
Более тысячи человек прошли через КПП в Ростовскую область из Донбасса
Более 1,1 тысячи человек прошли через КПП в Ростовскую область с Донбасса, сообщил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов на совещании с врио... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T02:32
2022-02-19T02:32
обострение ситуации в днр и лнр
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Более 1,1 тысячи человек прошли через КПП в Ростовскую область с Донбасса, сообщил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов на совещании с врио главы МЧС России Александром ЧуприяномВ ночь на субботу рабочая группа МЧС во главе с Чуприяном прибыла в Ростовскую область для организации приема жителей Донбасса.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.На территории Ростовской области введен режим повышенной готовности и создан оперативный штаб. Власти заявили о развертывании в ближайшее время 10 тысяч мест размещения, в том числе на базе оздоровительных лагерей, санаториев, баз отдыха.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
02:32 19.02.2022
 
Более тысячи человек прошли через КПП в Ростовскую область из Донбасса

Замгубернатора Ростовской области Гуськов: более 1,1 тысячи человек прошли через КПП

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Более 1,1 тысячи человек прошли через КПП в Ростовскую область с Донбасса, сообщил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном
В ночь на субботу рабочая группа МЧС во главе с Чуприяном прибыла в Ростовскую область для организации приема жителей Донбасса.
"Через пункты пропуска Ростовской области прошли 1157 человек, из них 363 ребенка", - сказал Гуськов.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
На территории Ростовской области введен режим повышенной готовности и создан оперативный штаб. Власти заявили о развертывании в ближайшее время 10 тысяч мест размещения, в том числе на базе оздоровительных лагерей, санаториев, баз отдыха.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
02:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Ростовская область получила пять миллиардов рублей на выплаты беженцам
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
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