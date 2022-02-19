https://ria.ru/20220219/kostrubitskiy-1773705129.html
ДНР планирует эвакуировать от 500 до 700 тысяч человек
ДНР планирует эвакуировать от 500 до 700 тысяч человек - РИА Новости, 19.02.2022
ДНР планирует эвакуировать от 500 до 700 тысяч человек
Самопровозглашенная Донецкая народная республика планирует эвакуировать от 500 тысяч до 700 тысяч человек, сообщил глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T01:11
2022-02-19T01:11
2022-02-19T01:31
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
россия
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика планирует эвакуировать от 500 тысяч до 700 тысяч человек, сообщил глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.Ранее руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил Пушилин.Обострение ситуации в Донбассе началось утром в четверг, в ДНР и ЛНР сообщили об артиллерийских обстрелах населенных пунктов республик.
https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773702995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, россия
01:11 19.02.2022 (обновлено: 01:31 19.02.2022)
ДНР планирует эвакуировать от 500 до 700 тысяч человек
Глава МЧС ДНР Кострубицкий: республика планирует эвакуировать от 500 до 700 тысяч человек