https://ria.ru/20220219/kitay-1773791578.html
Глава МИД КНР призвал учитывать озабоченности России в украинском вопросе
Глава МИД КНР призвал учитывать озабоченности России в украинском вопросе - РИА Новости, 19.02.2022
Глава МИД КНР призвал учитывать озабоченности России в украинском вопросе
Каждая сторона в украинском вопросе имеет право высказывать свою озабоченность, и оправданную обеспокоенность России также обязательно следует уважать и... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T16:27
2022-02-19T16:27
2022-02-19T16:27
в мире
ван и (политик)
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оон
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 19 фев – РИА Новости. Каждая сторона в украинском вопросе имеет право высказывать свою озабоченность, и оправданную обеспокоенность России также обязательно следует уважать и учитывать, заявил в субботу министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности."Я ожидал, что первым вопросом будет вопрос об Украине. Во-первых, я бы хотел подчеркнуть, что суверенитет, независимость и территориальную целостность любой страны следует уважать и защищать, потому что это является основой международных отношений, это соответствует целям и принципам Устава ООН и это постоянная позиция правительства Китая. Украина не является исключением", - заявил Ван И, выступая по видеосвязи.По его словам, для урегулирования украинского вопроса необходимо вернуться к Минским соглашениям. Ван И указал, что раз и Россия, и Европа, и США поддерживают соответствующие соглашения, то "почему бы всем сторонам не собраться за одним столом переговоров, чтобы провести глубокие обсуждения и разработать дорожную карту и сроки выполнения соглашения"."Я считаю, что это именно то, на чем всем сторонам стоит сосредоточиться вместо того, чтобы раздувать напряженность и создавать панику… В настоящее время все страны должны взять на себя ответственность и приложить усилия ради мира", - подчеркнул он.Вместе с тем он подчеркнул, что в данном вопросе все стороны должны иметь возможность высказать свою озабоченность, "оправданную обеспокоенность России также следует уважать и учитывать"."Украина должна быть мостом, связывающим Восток и Запад, а не линией фронта в противостоянии ведущих держав… Мы надеемся, что решение будет найдено путем диалога и консультаций, и оно действительно станет гарантией безопасности и стабильности в Европе", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/kitay-1773568638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ван и (политик), сша, россия, европа, оон, ситуация в днр и лнр
Глава МИД КНР призвал учитывать озабоченности России в украинском вопросе
Глава МИД КНР Ван И призвал уважать и учитывать озабоченности России в украинском вопросе
ПЕКИН, 19 фев – РИА Новости. Каждая сторона в украинском вопросе имеет право высказывать свою озабоченность, и оправданную обеспокоенность России также обязательно следует уважать и учитывать, заявил в субботу министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я ожидал, что первым вопросом будет вопрос об Украине
. Во-первых, я бы хотел подчеркнуть, что суверенитет, независимость и территориальную целостность любой страны следует уважать и защищать, потому что это является основой международных отношений, это соответствует целям и принципам Устава ООН
и это постоянная позиция правительства Китая
. Украина не является исключением", - заявил Ван И
, выступая по видеосвязи.
По его словам, для урегулирования украинского вопроса необходимо вернуться к Минским соглашениям. Ван И указал, что раз и Россия
, и Европа
, и США
поддерживают соответствующие соглашения, то "почему бы всем сторонам не собраться за одним столом переговоров, чтобы провести глубокие обсуждения и разработать дорожную карту и сроки выполнения соглашения".
"Я считаю, что это именно то, на чем всем сторонам стоит сосредоточиться вместо того, чтобы раздувать напряженность и создавать панику… В настоящее время все страны должны взять на себя ответственность и приложить усилия ради мира", - подчеркнул он.
Вместе с тем он подчеркнул, что в данном вопросе все стороны должны иметь возможность высказать свою озабоченность, "оправданную обеспокоенность России также следует уважать и учитывать".
"Украина должна быть мостом, связывающим Восток и Запад, а не линией фронта в противостоянии ведущих держав… Мы надеемся, что решение будет найдено путем диалога и консультаций, и оно действительно станет гарантией безопасности и стабильности в Европе", - добавил он.