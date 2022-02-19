Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220219/kitay-1773791578.html
Глава МИД КНР призвал учитывать озабоченности России в украинском вопросе
Глава МИД КНР призвал учитывать озабоченности России в украинском вопросе - РИА Новости, 19.02.2022
Глава МИД КНР призвал учитывать озабоченности России в украинском вопросе
Каждая сторона в украинском вопросе имеет право высказывать свою озабоченность, и оправданную обеспокоенность России также обязательно следует уважать и... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T16:27
2022-02-19T16:27
в мире
ван и (политик)
сша
россия
европа
оон
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741212185_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_a8c6725354e17e4c882e9a9a1d4fd5be.jpg
ПЕКИН, 19 фев – РИА Новости. Каждая сторона в украинском вопросе имеет право высказывать свою озабоченность, и оправданную обеспокоенность России также обязательно следует уважать и учитывать, заявил в субботу министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности."Я ожидал, что первым вопросом будет вопрос об Украине. Во-первых, я бы хотел подчеркнуть, что суверенитет, независимость и территориальную целостность любой страны следует уважать и защищать, потому что это является основой международных отношений, это соответствует целям и принципам Устава ООН и это постоянная позиция правительства Китая. Украина не является исключением", - заявил Ван И, выступая по видеосвязи.По его словам, для урегулирования украинского вопроса необходимо вернуться к Минским соглашениям. Ван И указал, что раз и Россия, и Европа, и США поддерживают соответствующие соглашения, то "почему бы всем сторонам не собраться за одним столом переговоров, чтобы провести глубокие обсуждения и разработать дорожную карту и сроки выполнения соглашения"."Я считаю, что это именно то, на чем всем сторонам стоит сосредоточиться вместо того, чтобы раздувать напряженность и создавать панику… В настоящее время все страны должны взять на себя ответственность и приложить усилия ради мира", - подчеркнул он.Вместе с тем он подчеркнул, что в данном вопросе все стороны должны иметь возможность высказать свою озабоченность, "оправданную обеспокоенность России также следует уважать и учитывать"."Украина должна быть мостом, связывающим Восток и Запад, а не линией фронта в противостоянии ведущих держав… Мы надеемся, что решение будет найдено путем диалога и консультаций, и оно действительно станет гарантией безопасности и стабильности в Европе", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/kitay-1773568638.html
сша
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741212185_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_6a3c5bc65f8a566808cee4f60a80b4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ван и (политик), сша, россия, европа, оон, ситуация в днр и лнр
16:27 19.02.2022
 
Глава МИД КНР призвал учитывать озабоченности России в украинском вопросе

Глава МИД КНР Ван И призвал уважать и учитывать озабоченности России в украинском вопросе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел КНР Ван И
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 фев – РИА Новости. Каждая сторона в украинском вопросе имеет право высказывать свою озабоченность, и оправданную обеспокоенность России также обязательно следует уважать и учитывать, заявил в субботу министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я ожидал, что первым вопросом будет вопрос об Украине. Во-первых, я бы хотел подчеркнуть, что суверенитет, независимость и территориальную целостность любой страны следует уважать и защищать, потому что это является основой международных отношений, это соответствует целям и принципам Устава ООН и это постоянная позиция правительства Китая. Украина не является исключением", - заявил Ван И, выступая по видеосвязи.
Флаг НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 14:34В мире
Китай объяснил, от чего зависит вопрос расширения НАТО
По его словам, для урегулирования украинского вопроса необходимо вернуться к Минским соглашениям. Ван И указал, что раз и Россия, и Европа, и США поддерживают соответствующие соглашения, то "почему бы всем сторонам не собраться за одним столом переговоров, чтобы провести глубокие обсуждения и разработать дорожную карту и сроки выполнения соглашения".
"Я считаю, что это именно то, на чем всем сторонам стоит сосредоточиться вместо того, чтобы раздувать напряженность и создавать панику… В настоящее время все страны должны взять на себя ответственность и приложить усилия ради мира", - подчеркнул он.
Вместе с тем он подчеркнул, что в данном вопросе все стороны должны иметь возможность высказать свою озабоченность, "оправданную обеспокоенность России также следует уважать и учитывать".
"Украина должна быть мостом, связывающим Восток и Запад, а не линией фронта в противостоянии ведущих держав… Мы надеемся, что решение будет найдено путем диалога и консультаций, и оно действительно станет гарантией безопасности и стабильности в Европе", - добавил он.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреВан И (политик)СШАРоссияЕвропаООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала