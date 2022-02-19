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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220219/kino-1773399834.html
Кино недели: русский блокбастер, французские драмы, американский артхаус
Кино недели: русский блокбастер, французские драмы, американский артхаус - РИА Новости, 19.02.2022
Кино недели: русский блокбастер, французские драмы, американский артхаус
В прокате — русский блокбастер, французские драмы, американский артхаус. "Камон Камон" с Хоакином Фениксом расскажет о важности коммуникации, "Жажда золота" с... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T08:00
2022-02-19T08:15
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культура
кино и сериалы
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лучшие фильмы
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате — русский блокбастер, французские драмы, американский артхаус. "Камон Камон" с Хоакином Фениксом расскажет о важности коммуникации, "Жажда золота" с Заком Эфроном — о губительной алчности. Про непростые отношения — французские "Внебрачные связи" с Леей Сейду и "Любовники" со Стейси Мартин. А "Однажды в пустыне" — о драме в Пальмире. О главных премьерах — в материале РИА Новости.Феникс-журналист и философСамый трогательный и философский фильм недели — "Камон Камон" от визионера артхауса Майка Миллса с Хоакином Фениксом в главной роли.Эта черно-белая лента — первая для актера после "Джокера". Более противоположную по задачам и воплощению работу трудно себе представить.Радиожурналист Джонни (Хоакин Феникс) ездит по США и интервьюирует детей, задавая им простые и одновременно философские вопросы. Каким они видят будущее? Что думают о счастье, что их радует и огорчает?Череду его путешествий прерывает звонок сестры Вив (Гэби Хоффман) с просьбой присмотреть за ее девятилетним сыном Джесси (Вуди Норман). Осложняет ситуацию то, что брат с сестрой почти год не общались из-за разных противоречий, к тому же у Джонни (что весьма иронично) совсем нет опыта воспитания детей.Но он соглашается, заново узнает Джесси, а потом и вовсе берет его с собой в несколько командировок. Оба учатся слышать и слушать друг друга. Несмотря на непростые характеры, они находят что-то общее между собой на пляже солнечного Лос-Анджелеса, в шумном Китайском квартале Нью-Йорка и даже на феерическом карнавале Нового Орлеана.Складывается хрупкое, но важное для обоих доверие. Главные герои, а вместе с ними и зрители, задумываются о том, насколько важна взаимная забота, а еще — наши воспоминания и то, с кем мы их разделяем.В фильме с ювелирной точностью совмещаются тонкие актерские работы и документальные съемки, а саундтрек погружает в медитативное настроение. Жанр роуд-муви идеально соответствует переплетению вымысла и документалистики.Одержимость золотом"Жажда золота" — необычный вестерн с Заком Эфроном в неожиданном амплуа.Действие происходит в будущем. Ресурсы на исходе, людям приходится выживать в мире, который превратился в пустыню.Два незнакомца отправляются на заброшенный прииск и случайно находят залежи золота. Один спешит за оборудованием, чтобы добыть сокровище из земли, второй охраняет его. Под палящим солнцем, без ресурсов, в окружении диких животных и бродяг, герой понимает, насколько опасна их с напарником затея.Этот фильм — аллегорический рассказ о том, на что готов пойти человек, чтобы заработать состояние. В то же время это история о неуверенности, предательстве."Жажда золота" сочетает в себе множество жанров и направлений: триллер, антиутопия, драма о выживании с элементами вестерна и приключенческого фильма. Отдельной линией проходит тема жажды наживы.Эфрон, который все еще ассоциируется у многих с ромкомами и мюзиклами, здесь выступает в неожиданном для себя драматическом амплуа.Стоит отметить и Сьюзи Портер: она перевоплотилась сразу в двух персонажей-незнакомок, которые мешают планам главных героев.Ромком как драмаСразу две картины затрагивают тему измен и их влияния на участников любовных треугольников."Внебрачные связи" Арно Деплешена с Леей Сейду показали на Каннском фестивале. Известный американский писатель Филип (Дени Подалидес) живет с женой в Лондоне. Параллельно он поддерживает связь с любовницей (Сейду), о которой завуалированно пишет в своих книгах. Их конфликты, разговоры, ссоры и примирения служат источником вдохновения. Но когда супруга Филипа начинает об этом догадываться, писатель понимает, что должен объясниться со всеми."Любовников" Николь Гарсии представили в Венеции. Отношения Лизы (Стэйси Мартин) и Симона (Пьер Нинэ) заканчиваются после того, как молодой человек становится преступником поневоле и вынужден бежать. Через несколько лет Лиза выходит замуж, едет с супругом на экзотический остров и неожиданно встречает там Симона.Военная драма в пустынеНовый фильм Андрея Кравчука — "Однажды в пустыне" с Александром Робаком.Сирия, 2016-й (рабочим названием была "Пальмира"). Сапер Шаберов (Робак) занимался разминированием захваченной боевиками Пальмиры. В одной из миссий его команда попадает в сложную ситуацию. Вдобавок у Шаберова назревает конфликт с молодым капитаном группы, а окружающие их враги продолжают атаковать.Но Шаберова ждет семья, поэтому его миссия превращается в квест — как вернуться домой.В картине, которая соединяет в себе остросюжетный боевик и человеческую драму, сыграли Александр Робак, Екатерина Нестерова, Павел Чинарев.
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хоакин феникс, зак эфрон, лос-анджелес, кино и сериалы, знаменитости, леа сейду, лучшие фильмы, что посмотреть , сирия, венеция
08:00 19.02.2022 (обновлено: 08:15 19.02.2022)
 

Кино недели: русский блокбастер, французские драмы, американский артхаус

© ПарадизКадр из фильма "Внебрачные связи"
Кадр из фильма Внебрачные связи
© Парадиз
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате — русский блокбастер, французские драмы, американский артхаус. "Камон Камон" с Хоакином Фениксом расскажет о важности коммуникации, "Жажда золота" с Заком Эфроном — о губительной алчности. Про непростые отношения — французские "Внебрачные связи" с Леей Сейду и "Любовники" со Стейси Мартин. А "Однажды в пустыне" — о драме в Пальмире. О главных премьерах — в материале РИА Новости.

Феникс-журналист и философ

Самый трогательный и философский фильм недели — "Камон Камон" от визионера артхауса Майка Миллса с Хоакином Фениксом в главной роли.
Эта черно-белая лента — первая для актера после "Джокера". Более противоположную по задачам и воплощению работу трудно себе представить.
© A24 (2021)Кадр из фильма "Камон Камон"
Кадр из фильма Камон Камон
© A24 (2021)
Кадр из фильма "Камон Камон"
Радиожурналист Джонни (Хоакин Феникс) ездит по США и интервьюирует детей, задавая им простые и одновременно философские вопросы. Каким они видят будущее? Что думают о счастье, что их радует и огорчает?
Череду его путешествий прерывает звонок сестры Вив (Гэби Хоффман) с просьбой присмотреть за ее девятилетним сыном Джесси (Вуди Норман). Осложняет ситуацию то, что брат с сестрой почти год не общались из-за разных противоречий, к тому же у Джонни (что весьма иронично) совсем нет опыта воспитания детей.
Но он соглашается, заново узнает Джесси, а потом и вовсе берет его с собой в несколько командировок. Оба учатся слышать и слушать друг друга. Несмотря на непростые характеры, они находят что-то общее между собой на пляже солнечного Лос-Анджелеса, в шумном Китайском квартале Нью-Йорка и даже на феерическом карнавале Нового Орлеана.
© A24 (2021)Кадр из фильма "Камон Камон"
Кадр из фильма Камон Камон
1 из 3
Кадр из фильма "Камон Камон"
© A24 (2021)
© A-One

Сцена из фильма "Камон Камон"

Кадр из фильма Камон Камон
2 из 3

Сцена из фильма "Камон Камон"

© A-One
© A-One

Хоакин Феникс в фильме "Камон Камон"

Кадр из фильма Камон Камон
3 из 3

Хоакин Феникс в фильме "Камон Камон"

© A-One
1 из 3
Кадр из фильма "Камон Камон"
© A24 (2021)
2 из 3

Сцена из фильма "Камон Камон"

© A-One
3 из 3

Хоакин Феникс в фильме "Камон Камон"

© A-One
Складывается хрупкое, но важное для обоих доверие. Главные герои, а вместе с ними и зрители, задумываются о том, насколько важна взаимная забота, а еще — наши воспоминания и то, с кем мы их разделяем.
© A-OneКадр из фильма "Камон Камон"
Кадр из фильма Камон Камон
© A-One
Кадр из фильма "Камон Камон"
В фильме с ювелирной точностью совмещаются тонкие актерские работы и документальные съемки, а саундтрек погружает в медитативное настроение. Жанр роуд-муви идеально соответствует переплетению вымысла и документалистики.
© A-OneКадр из фильма "Камон Камон"
Кадр из фильма Камон Камон
© A-One
Кадр из фильма "Камон Камон"

Одержимость золотом

"Жажда золота" — необычный вестерн с Заком Эфроном в неожиданном амплуа.
Действие происходит в будущем. Ресурсы на исходе, людям приходится выживать в мире, который превратился в пустыню.
© ЭкспонентаКадр из фильма "Жажда золота"
Кадр из фильма Жажда золота
© Экспонента
Кадр из фильма "Жажда золота"
Два незнакомца отправляются на заброшенный прииск и случайно находят залежи золота. Один спешит за оборудованием, чтобы добыть сокровище из земли, второй охраняет его. Под палящим солнцем, без ресурсов, в окружении диких животных и бродяг, герой понимает, насколько опасна их с напарником затея.
Этот фильм — аллегорический рассказ о том, на что готов пойти человек, чтобы заработать состояние. В то же время это история о неуверенности, предательстве.
© ЭкспонентаКадр из фильма "Жажда золота"
Кадр из фильма Жажда золота
© Экспонента
Кадр из фильма "Жажда золота"
"Жажда золота" сочетает в себе множество жанров и направлений: триллер, антиутопия, драма о выживании с элементами вестерна и приключенческого фильма. Отдельной линией проходит тема жажды наживы.

"Мы снимали фильм о проблемах, которые кажутся нам насущными. По тональности мне хотелось, чтобы это было кино о реальных людях, в которых зрители могли бы узнать себя", — отмечает режиссер Энтони Хэйес.

© ЭкспонентаЗак Эфрон в фильме "Жажда золота"
Кадр из фильма Жажда золота
© Экспонента
Зак Эфрон в фильме "Жажда золота"
Эфрон, который все еще ассоциируется у многих с ромкомами и мюзиклами, здесь выступает в неожиданном для себя драматическом амплуа.

"Когда прочитал сценарий, поразился, насколько он отличается от всего, что я делал, какой он необычный, как мало в нем диалогов. Было невероятно интересно пытаться выжить в дикой природе", — рассказывает Эфрон.

© ЭкспонентаКадр из фильма "Жажда золота"
Кадр из фильма Жажда золота
1 из 3
Кадр из фильма "Жажда золота"
© Экспонента
© Экспонента

Сьюзи Портер в фильме "Жажда золота"

Кадр из фильма Жажда золота
2 из 3

Сьюзи Портер в фильме "Жажда золота"

© Экспонента
© Экспонента

Зак Эфрон в фильме "Жажда золота"

Кадр из фильма Жажда золота
3 из 3

Зак Эфрон в фильме "Жажда золота"

© Экспонента
1 из 3
Кадр из фильма "Жажда золота"
© Экспонента
2 из 3

Сьюзи Портер в фильме "Жажда золота"

© Экспонента
3 из 3

Зак Эфрон в фильме "Жажда золота"

© Экспонента
Стоит отметить и Сьюзи Портер: она перевоплотилась сразу в двух персонажей-незнакомок, которые мешают планам главных героев.

Ромком как драма

© ПарадизКадр из фильма "Внебрачные связи"
Кадр из фильма Внебрачные связи
© Парадиз
Кадр из фильма "Внебрачные связи"
Сразу две картины затрагивают тему измен и их влияния на участников любовных треугольников.
"Внебрачные связи" Арно Деплешена с Леей Сейду показали на Каннском фестивале. Известный американский писатель Филип (Дени Подалидес) живет с женой в Лондоне. Параллельно он поддерживает связь с любовницей (Сейду), о которой завуалированно пишет в своих книгах. Их конфликты, разговоры, ссоры и примирения служат источником вдохновения. Но когда супруга Филипа начинает об этом догадываться, писатель понимает, что должен объясниться со всеми.
© ПарадизКадр из фильма "Внебрачные связи"
Кадр из фильма Внебрачные связи
1 из 3
Кадр из фильма "Внебрачные связи"
© Парадиз
© Парадиз

Леа Сейду в фильме "Внебрачные связи"

Кадр из фильма Внебрачные связи
2 из 3

Леа Сейду в фильме "Внебрачные связи"

© Парадиз
© Парадиз

Дени Подалидес в фильме "Внебрачные связи"

Кадр из фильма Внебрачные связи
3 из 3

Дени Подалидес в фильме "Внебрачные связи"

© Парадиз
1 из 3
Кадр из фильма "Внебрачные связи"
© Парадиз
2 из 3

Леа Сейду в фильме "Внебрачные связи"

© Парадиз
3 из 3

Дени Подалидес в фильме "Внебрачные связи"

© Парадиз
"Любовников" Николь Гарсии представили в Венеции. Отношения Лизы (Стэйси Мартин) и Симона (Пьер Нинэ) заканчиваются после того, как молодой человек становится преступником поневоле и вынужден бежать. Через несколько лет Лиза выходит замуж, едет с супругом на экзотический остров и неожиданно встречает там Симона.
© Русский РепортажКадр из фильма "Любовники"
Кадр из фильма Любовники
1 из 2
Кадр из фильма "Любовники"
© Русский Репортаж
© Русский Репортаж

Сцена из фильма "Любовники"

Кадр из фильма Любовники
2 из 2

Сцена из фильма "Любовники"

© Русский Репортаж
1 из 2
Кадр из фильма "Любовники"
© Русский Репортаж
2 из 2

Сцена из фильма "Любовники"

© Русский Репортаж

"Эту картину можно отнести к нуару или считать триллером, — говорит Гарсия. — Этот жанр давно привлекал меня особой атмосферой. Мне необходимо подвергать опасности своих героев"

© Русский РепортажКадр из фильма "Любовники"
Кадр из фильма Любовники
© Русский Репортаж
Кадр из фильма "Любовники"

Военная драма в пустыне

Новый фильм Андрея Кравчука — "Однажды в пустыне" с Александром Робаком.
Сирия, 2016-й (рабочим названием была "Пальмира"). Сапер Шаберов (Робак) занимался разминированием захваченной боевиками Пальмиры. В одной из миссий его команда попадает в сложную ситуацию. Вдобавок у Шаберова назревает конфликт с молодым капитаном группы, а окружающие их враги продолжают атаковать.
© "Каропрокат"Кадр из фильма "Однажды в пустыне"
Кадр из фильма Однажды в пустыне
1 из 3
Кадр из фильма "Однажды в пустыне"
© "Каропрокат"
© "Каропрокат"

Сцена из фильма "Однажды в пустыне"

Кадр из фильма Однажды в пустыне
2 из 3

Сцена из фильма "Однажды в пустыне"

© "Каропрокат"
© "Каропрокат"

Фрагмент из фильма "Однажды в пустыне"

Кадр из фильма Однажды в пустыне
3 из 3

Фрагмент из фильма "Однажды в пустыне"

© "Каропрокат"
1 из 3
Кадр из фильма "Однажды в пустыне"
© "Каропрокат"
2 из 3

Сцена из фильма "Однажды в пустыне"

© "Каропрокат"
3 из 3

Фрагмент из фильма "Однажды в пустыне"

© "Каропрокат"
Но Шаберова ждет семья, поэтому его миссия превращается в квест — как вернуться домой.

"Это прежде всего фильм о дружбе, любви, преданности и долге, — объясняет режиссер. — О непростых человеческих отношениях и том, что место для подвига есть и в наши дни"

В картине, которая соединяет в себе остросюжетный боевик и человеческую драму, сыграли Александр Робак, Екатерина Нестерова, Павел Чинарев.
Кадр из фильма Одиннадцать молчаливых мужчин
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КультураХоакин ФениксЗак ЭфронЛос-АнджелесКино и сериалыЗнаменитостиЛеа Сейдулучшие фильмычто посмотретьСирияВенеция
 
 
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