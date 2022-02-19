https://ria.ru/20220219/kino-1773399834.html

Кино недели: русский блокбастер, французские драмы, американский артхаус

Кино недели: русский блокбастер, французские драмы, американский артхаус - РИА Новости, 19.02.2022

Кино недели: русский блокбастер, французские драмы, американский артхаус

В прокате — русский блокбастер, французские драмы, американский артхаус. "Камон Камон" с Хоакином Фениксом расскажет о важности коммуникации, "Жажда золота" с... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T08:00

2022-02-19T08:00

2022-02-19T08:15

хоакин феникс

зак эфрон

лос-анджелес

культура

кино и сериалы

знаменитости

леа сейду

лучшие фильмы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773365164_0:0:1955:1100_1920x0_80_0_0_ce64846d635118ae59c8faed09c43d02.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате — русский блокбастер, французские драмы, американский артхаус. "Камон Камон" с Хоакином Фениксом расскажет о важности коммуникации, "Жажда золота" с Заком Эфроном — о губительной алчности. Про непростые отношения — французские "Внебрачные связи" с Леей Сейду и "Любовники" со Стейси Мартин. А "Однажды в пустыне" — о драме в Пальмире. О главных премьерах — в материале РИА Новости.Феникс-журналист и философСамый трогательный и философский фильм недели — "Камон Камон" от визионера артхауса Майка Миллса с Хоакином Фениксом в главной роли.Эта черно-белая лента — первая для актера после "Джокера". Более противоположную по задачам и воплощению работу трудно себе представить.Радиожурналист Джонни (Хоакин Феникс) ездит по США и интервьюирует детей, задавая им простые и одновременно философские вопросы. Каким они видят будущее? Что думают о счастье, что их радует и огорчает?Череду его путешествий прерывает звонок сестры Вив (Гэби Хоффман) с просьбой присмотреть за ее девятилетним сыном Джесси (Вуди Норман). Осложняет ситуацию то, что брат с сестрой почти год не общались из-за разных противоречий, к тому же у Джонни (что весьма иронично) совсем нет опыта воспитания детей.Но он соглашается, заново узнает Джесси, а потом и вовсе берет его с собой в несколько командировок. Оба учатся слышать и слушать друг друга. Несмотря на непростые характеры, они находят что-то общее между собой на пляже солнечного Лос-Анджелеса, в шумном Китайском квартале Нью-Йорка и даже на феерическом карнавале Нового Орлеана.Складывается хрупкое, но важное для обоих доверие. Главные герои, а вместе с ними и зрители, задумываются о том, насколько важна взаимная забота, а еще — наши воспоминания и то, с кем мы их разделяем.В фильме с ювелирной точностью совмещаются тонкие актерские работы и документальные съемки, а саундтрек погружает в медитативное настроение. Жанр роуд-муви идеально соответствует переплетению вымысла и документалистики.Одержимость золотом"Жажда золота" — необычный вестерн с Заком Эфроном в неожиданном амплуа.Действие происходит в будущем. Ресурсы на исходе, людям приходится выживать в мире, который превратился в пустыню.Два незнакомца отправляются на заброшенный прииск и случайно находят залежи золота. Один спешит за оборудованием, чтобы добыть сокровище из земли, второй охраняет его. Под палящим солнцем, без ресурсов, в окружении диких животных и бродяг, герой понимает, насколько опасна их с напарником затея.Этот фильм — аллегорический рассказ о том, на что готов пойти человек, чтобы заработать состояние. В то же время это история о неуверенности, предательстве."Жажда золота" сочетает в себе множество жанров и направлений: триллер, антиутопия, драма о выживании с элементами вестерна и приключенческого фильма. Отдельной линией проходит тема жажды наживы.Эфрон, который все еще ассоциируется у многих с ромкомами и мюзиклами, здесь выступает в неожиданном для себя драматическом амплуа.Стоит отметить и Сьюзи Портер: она перевоплотилась сразу в двух персонажей-незнакомок, которые мешают планам главных героев.Ромком как драмаСразу две картины затрагивают тему измен и их влияния на участников любовных треугольников."Внебрачные связи" Арно Деплешена с Леей Сейду показали на Каннском фестивале. Известный американский писатель Филип (Дени Подалидес) живет с женой в Лондоне. Параллельно он поддерживает связь с любовницей (Сейду), о которой завуалированно пишет в своих книгах. Их конфликты, разговоры, ссоры и примирения служат источником вдохновения. Но когда супруга Филипа начинает об этом догадываться, писатель понимает, что должен объясниться со всеми."Любовников" Николь Гарсии представили в Венеции. Отношения Лизы (Стэйси Мартин) и Симона (Пьер Нинэ) заканчиваются после того, как молодой человек становится преступником поневоле и вынужден бежать. Через несколько лет Лиза выходит замуж, едет с супругом на экзотический остров и неожиданно встречает там Симона.Военная драма в пустынеНовый фильм Андрея Кравчука — "Однажды в пустыне" с Александром Робаком.Сирия, 2016-й (рабочим названием была "Пальмира"). Сапер Шаберов (Робак) занимался разминированием захваченной боевиками Пальмиры. В одной из миссий его команда попадает в сложную ситуацию. Вдобавок у Шаберова назревает конфликт с молодым капитаном группы, а окружающие их враги продолжают атаковать.Но Шаберова ждет семья, поэтому его миссия превращается в квест — как вернуться домой.В картине, которая соединяет в себе остросюжетный боевик и человеческую драму, сыграли Александр Робак, Екатерина Нестерова, Павел Чинарев.

https://ria.ru/20220217/kino-1773147170.html

лос-анджелес

сирия

венеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хоакин феникс, зак эфрон, лос-анджелес, кино и сериалы, знаменитости, леа сейду, лучшие фильмы, что посмотреть , сирия, венеция