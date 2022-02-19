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Посольство в США отвергло причастность России к кибератакам против Украины
Посольство в США отвергло причастность России к кибератакам против Украины - РИА Новости, 19.02.2022
Посольство в США отвергло причастность России к кибератакам против Украины
Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на украинские банки, в которых ее обвиняют американские власти, заявило российское посольство в США. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T05:52
2022-02-19T07:45
в мире
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на украинские банки, в которых ее обвиняют американские власти, заявило российское посольство в США.Советник американского президента по кибербезопасности Энн Нойбергер ранее выступила с утверждением, что в распоряжении Вашингтона есть "технические данные", которые подтверждают передачу Главным разведывательным управлением российского Генштаба "больших объемов данных на IP-адреса на Украине". Она объявила, что Москва несет ответственность за кибератаки на украинские банки, которые были совершены на этой неделе.Заявления Нойбергер дипломаты назвали "откровенно антироссийскими".Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, который работает при минкульте страны, 15 февраля заявил о хакерской атаке на сайты министерства обороны, вооруженных сил, а также "Приватбанка" и "Ощадбанка". Позже доступ к банковским ресурсам восстановили. Министр информации Украины Михаил Федоров заявил, что начальный вектор DDoS-атаки "исходил из России и КНР".В январе этого года сайты МИД Украины и ряда других госорганов не работали из-за хакерской атаки. По данным Госспецсвязи, ресурсы подверглись самой мощной атаке за последние четыре года. В Киеве заявили, что к атакам якобы причастна Москва. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг данные обвинения.
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в мире, сша, россия
05:52 19.02.2022 (обновлено: 07:45 19.02.2022)
 
Посольство в США отвергло причастность России к кибератакам против Украины

Посольство в Вашингтоне: Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на Украину

© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
Здание посольства России в США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на украинские банки, в которых ее обвиняют американские власти, заявило российское посольство в США.
Советник американского президента по кибербезопасности Энн Нойбергер ранее выступила с утверждением, что в распоряжении Вашингтона есть "технические данные", которые подтверждают передачу Главным разведывательным управлением российского Генштаба "больших объемов данных на IP-адреса на Украине". Она объявила, что Москва несет ответственность за кибератаки на украинские банки, которые были совершены на этой неделе.
"Категорически отвергаем безосновательные заявления администрации (США) и отмечаем, что Россия не имеет никакого отношения к упомянутым событиям и в принципе никогда не проводила и не проводит "злонамеренных" операций в виртуальном пространстве", - написало посольство в Twitter.
Заявления Нойбергер дипломаты назвали "откровенно антироссийскими".
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, который работает при минкульте страны, 15 февраля заявил о хакерской атаке на сайты министерства обороны, вооруженных сил, а также "Приватбанка" и "Ощадбанка". Позже доступ к банковским ресурсам восстановили. Министр информации Украины Михаил Федоров заявил, что начальный вектор DDoS-атаки "исходил из России и КНР".
В январе этого года сайты МИД Украины и ряда других госорганов не работали из-за хакерской атаки. По данным Госспецсвязи, ресурсы подверглись самой мощной атаке за последние четыре года. В Киеве заявили, что к атакам якобы причастна Москва. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг данные обвинения.
Военнослужащие НАТО - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
00:15
НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат, сообщили СМИ
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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