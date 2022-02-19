https://ria.ru/20220219/kiberataki-1773717034.html

Посольство в США отвергло причастность России к кибератакам против Украины

Посольство в США отвергло причастность России к кибератакам против Украины - РИА Новости, 19.02.2022

Посольство в США отвергло причастность России к кибератакам против Украины

Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на украинские банки, в которых ее обвиняют американские власти, заявило российское посольство в США. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T05:52

2022-02-19T05:52

2022-02-19T07:45

в мире

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150805/53/1508055390_170:0:1830:934_1920x0_80_0_0_88a6d39332399bee430720b510877a77.jpg

ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на украинские банки, в которых ее обвиняют американские власти, заявило российское посольство в США.Советник американского президента по кибербезопасности Энн Нойбергер ранее выступила с утверждением, что в распоряжении Вашингтона есть "технические данные", которые подтверждают передачу Главным разведывательным управлением российского Генштаба "больших объемов данных на IP-адреса на Украине". Она объявила, что Москва несет ответственность за кибератаки на украинские банки, которые были совершены на этой неделе.Заявления Нойбергер дипломаты назвали "откровенно антироссийскими".Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, который работает при минкульте страны, 15 февраля заявил о хакерской атаке на сайты министерства обороны, вооруженных сил, а также "Приватбанка" и "Ощадбанка". Позже доступ к банковским ресурсам восстановили. Министр информации Украины Михаил Федоров заявил, что начальный вектор DDoS-атаки "исходил из России и КНР".В январе этого года сайты МИД Украины и ряда других госорганов не работали из-за хакерской атаки. По данным Госспецсвязи, ресурсы подверглись самой мощной атаке за последние четыре года. В Киеве заявили, что к атакам якобы причастна Москва. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг данные обвинения.

https://ria.ru/20220219/ugroza-1773701787.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия