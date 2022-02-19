05:52 19.02.2022 (обновлено: 07:45 19.02.2022)
Посольство в США отвергло причастность России к кибератакам против Украины
Посольство в Вашингтоне: Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на Украину
Здание посольства России в США
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на украинские банки, в которых ее обвиняют американские власти, заявило российское посольство в США.
Советник американского президента по кибербезопасности Энн Нойбергер ранее выступила с утверждением, что в распоряжении Вашингтона есть "технические данные", которые подтверждают передачу Главным разведывательным управлением российского Генштаба "больших объемов данных на IP-адреса на Украине". Она объявила, что Москва несет ответственность за кибератаки на украинские банки, которые были совершены на этой неделе.
"Категорически отвергаем безосновательные заявления администрации (США) и отмечаем, что Россия не имеет никакого отношения к упомянутым событиям и в принципе никогда не проводила и не проводит "злонамеренных" операций в виртуальном пространстве", - написало посольство в Twitter.
Заявления Нойбергер дипломаты назвали "откровенно антироссийскими".
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, который работает при минкульте страны, 15 февраля заявил о хакерской атаке на сайты министерства обороны, вооруженных сил, а также "Приватбанка" и "Ощадбанка". Позже доступ к банковским ресурсам восстановили. Министр информации Украины Михаил Федоров заявил, что начальный вектор DDoS-атаки "исходил из России и КНР".
В январе этого года сайты МИД Украины и ряда других госорганов не работали из-за хакерской атаки. По данным Госспецсвязи, ресурсы подверглись самой мощной атаке за последние четыре года. В Киеве заявили, что к атакам якобы причастна Москва. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг данные обвинения.
Опубликовано: Максим Горбачев