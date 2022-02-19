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Что нельзя хранить в холодильнике – список продуктов
Названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике - РИА Новости, 19.02.2022
Что нельзя хранить в холодильнике – список продуктов
Пользователь китайского портала WeChat рассказал, какие продукты не следует хранить в холодильнике. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T05:26
2022-02-19T05:26
общество
здоровье
китай
wechat
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Пользователь китайского портала WeChat рассказал, какие продукты не следует хранить в холодильнике.Как отмечает автор, многие рассматривают холодильник как шкаф, в котором можно хранить все без разбору, однако такой подход может быть опасен.Во-первых, в холодильнике не стоит хранить приправы и специи. К примеру, такие специи, как бадьян и перец, при хранении в холодильнике начинают отсыревать, в результате в них вырабатываются афлатоксины, которые вызывают заболевания печени.Также нельзя держать в холодильнике тропические фрукты, предупредил автор. Так, бананы, личи и другие тропические плоды не только не сохраняют в холодильнике свежесть, но и ускоряют гниение, при этом в низкотемпературной среде во фруктах будут размножаться бактерии и вырабатываться те же афлатоксины.Не следует хранить в холодильнике и такой распространенный продукт, как лапша. "Лапша, приготовленная самостоятельно, может храниться максимум в течение двух-трех дней, однако некоторые считают, что в холодильнике она не портится и может храниться дольше. На самом деле употребление такой лапши может крайне негативно сказаться на здоровье", - предупредил пользователь WeChat.По его словам, соленые овощи также не рекомендуется хранить в холодильнике. Кроме того, туда не следует помещать лекарственные растения, так как при нахождении рядом с пищевыми продуктами в течение длительного времени в них могут проникнуть различные бактерии и влага, что приведет к утрате полезных свойств.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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Эмиль Калимуллин
Эмиль Калимуллин
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, здоровье, китай, wechat
05:26 19.02.2022
 
Названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

WeChat: в холодильнике нельзя хранить специи, тропические фрукты и соленые овощи

© Depositphotos / AndreyPopovХолодильник
Холодильник - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© Depositphotos / AndreyPopov
Холодильник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Пользователь китайского портала WeChat рассказал, какие продукты не следует хранить в холодильнике.
Как отмечает автор, многие рассматривают холодильник как шкаф, в котором можно хранить все без разбору, однако такой подход может быть опасен.
Во-первых, в холодильнике не стоит хранить приправы и специи. К примеру, такие специи, как бадьян и перец, при хранении в холодильнике начинают отсыревать, в результате в них вырабатываются афлатоксины, которые вызывают заболевания печени.
Также нельзя держать в холодильнике тропические фрукты, предупредил автор. Так, бананы, личи и другие тропические плоды не только не сохраняют в холодильнике свежесть, но и ускоряют гниение, при этом в низкотемпературной среде во фруктах будут размножаться бактерии и вырабатываться те же афлатоксины.
Не следует хранить в холодильнике и такой распространенный продукт, как лапша. "Лапша, приготовленная самостоятельно, может храниться максимум в течение двух-трех дней, однако некоторые считают, что в холодильнике она не портится и может храниться дольше. На самом деле употребление такой лапши может крайне негативно сказаться на здоровье", - предупредил пользователь WeChat.
По его словам, соленые овощи также не рекомендуется хранить в холодильнике. Кроме того, туда не следует помещать лекарственные растения, так как при нахождении рядом с пищевыми продуктами в течение длительного времени в них могут проникнуть различные бактерии и влага, что приведет к утрате полезных свойств.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 17:53
Мясников назвал самые "коварные" продукты
Опубликовано: Эмиль Калимуллин
 
ОбществоЗдоровьеКитайWeChat
 
 
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