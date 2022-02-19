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Врач рассказала о двух ошибках при лечении кашля
Врач рассказала о двух ошибках при лечении кашля - РИА Новости, 19.02.2022
Врач рассказала о двух ошибках при лечении кашля
Кашель без повышения температуры не всегда воспринимается как опасный симптом. Но если лечиться при этом самостоятельно, можно совершить серьезные ошибки,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T02:10
2022-02-19T02:10
общество
здоровье
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Кашель без повышения температуры не всегда воспринимается как опасный симптом. Но если лечиться при этом самостоятельно, можно совершить серьезные ошибки, предупредила в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Александра Кожевникова.Некоторые россияне при появлении кашля сразу делают вывод, что он вызван простудным заболеванием, и начинают без консультации с врачом принимать отхаркивающие препараты, отметила она. По словам Кожевниковой, это одна из двух наиболее часто встречающихся ошибок при этом симптоме.Когда кашель не сопровождается повышением температуры тела или другими признаками недомогания, некоторые люди полагают, что обращаться к специалисту необязательно, пояснила она. Между тем поставить правильный диагноз может только врач."Кашель не обязательно сопровождает инфекцию дыхательных путей. Он может быть признаком других патологий. Поэтому отхаркивающие препараты могут не подействовать или дать побочные эффекты. Прежде чем лечить кашель, надо устанавливать причину", – уверена Кожевникова.В случаях, когда кашель действительно вызван инфекционным заболеванием, таким как COVID-19 или ОРВИ, часть пациентов склонны совершать другую ошибку – принимать антибактериальные препараты без назначения врача, продолжила она. Но без медицинского образования невозможно выбрать подходящий для конкретной ситуации антибиотик и рассчитать его оптимальную дозу."Антибактериальные препараты – далеко не самые безобидные. У каждого из них есть свои показания, противопоказания, правильные дозы и сроки лечения. Обычный человек такого не знает и покупает тот антибиотик, который у всех на слуху. Он может просто не подействовать на вас или дать побочные эффекты, вплоть до угнетения иммунитета. Если сделать неправильной выбор, то препарат будет неэффективным и вредным", – предупредила Александра Кожевникова в интервью радио Sputnik.Что касается COVID-19, то существует только один эффективный способ снизить риск заражения – это прививка.
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Эмиль Калимуллин
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общество, здоровье, коронавирус covid-19
02:10 19.02.2022
 
Врач рассказала о двух ошибках при лечении кашля

Терапевт Кожевникова: самостоятельное лечение кашля чревато двумя серьезными ошибками

© Pixabay / nastya_geppКашель
Кашель - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© Pixabay / nastya_gepp
Кашель
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Кашель без повышения температуры не всегда воспринимается как опасный симптом. Но если лечиться при этом самостоятельно, можно совершить серьезные ошибки, предупредила в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Александра Кожевникова.
Некоторые россияне при появлении кашля сразу делают вывод, что он вызван простудным заболеванием, и начинают без консультации с врачом принимать отхаркивающие препараты, отметила она. По словам Кожевниковой, это одна из двух наиболее часто встречающихся ошибок при этом симптоме.
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Когда кашель не сопровождается повышением температуры тела или другими признаками недомогания, некоторые люди полагают, что обращаться к специалисту необязательно, пояснила она. Между тем поставить правильный диагноз может только врач.
"Кашель не обязательно сопровождает инфекцию дыхательных путей. Он может быть признаком других патологий. Поэтому отхаркивающие препараты могут не подействовать или дать побочные эффекты. Прежде чем лечить кашель, надо устанавливать причину", – уверена Кожевникова.
В случаях, когда кашель действительно вызван инфекционным заболеванием, таким как COVID-19 или ОРВИ, часть пациентов склонны совершать другую ошибку – принимать антибактериальные препараты без назначения врача, продолжила она. Но без медицинского образования невозможно выбрать подходящий для конкретной ситуации антибиотик и рассчитать его оптимальную дозу.
"Антибактериальные препараты – далеко не самые безобидные. У каждого из них есть свои показания, противопоказания, правильные дозы и сроки лечения. Обычный человек такого не знает и покупает тот антибиотик, который у всех на слуху. Он может просто не подействовать на вас или дать побочные эффекты, вплоть до угнетения иммунитета. Если сделать неправильной выбор, то препарат будет неэффективным и вредным", – предупредила Александра Кожевникова в интервью радио Sputnik.
Что касается COVID-19, то существует только один эффективный способ снизить риск заражения – это прививка.
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Опубликовано: Эмиль Калимуллин
 
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