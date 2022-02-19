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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
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На Камчатке посчитали тюленей
На Камчатке посчитали тюленей - РИА Новости, 19.02.2022
На Камчатке посчитали тюленей
Накануне Всемирного дня защиты морских млекопитающих, который отмечается 19 февраля, ученые исследовали "население" лежбища в тихоокеанской акватории... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T06:00
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Накануне Всемирного дня защиты морских млекопитающих, который отмечается 19 февраля, ученые исследовали "население" лежбища в тихоокеанской акватории Южно-Камчатского заказника на острове Уташуд, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.Больше 1,5 лет объективы фоторегистраторов, которые питаются энергией солнца, следят за антурами и ларгами.В мае 2020 года на одной из скал архипелага Уташуд были установлены автономные камеры. Их объективы направлены на пляжи, где отдыхают и выводят потомство ластоногие. Приборы с автономным энергообеспечением, ветро- и влагозащитой делают снимки круглогодично каждый час."Фотоснимки позволяют получать данные о видовом составе, численности и сезонном распределении редких животных в удалённых и труднодоступных местах, каким и является остров Уташуд", – рассказал Иван Усатов, научный сотрудник Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН и Кроноцкого заповедника.В этом году ученые обработали более 6 000 снимков, сделанных с конца мая 2020 года до начала августа 2021 года. Удалось отследить сезонное изменение численности тюленей. Наиболее интенсивно тюлени используют лежбище осенью, редко – в феврале. Максимальная численность составила почти 600 особей – это 571 ларга и 41 антур. Также фоторегистраторы зафиксировали появление прошлой весной и в начале лета 17 малышей пестрых нерп и шесть антурят.
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туризм, новости - туризм, камчатский край, кроноцкий заповедник, куда поехать, куда можно лететь
06:00 19.02.2022
 
На Камчатке посчитали тюленей

На острове Уташуд на Камчатке определили сезонную численность тюленей

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТюлень-ларга
Тюлень-ларга - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Накануне Всемирного дня защиты морских млекопитающих, который отмечается 19 февраля, ученые исследовали "население" лежбища в тихоокеанской акватории Южно-Камчатского заказника на острове Уташуд, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.
Больше 1,5 лет объективы фоторегистраторов, которые питаются энергией солнца, следят за антурами и ларгами.

В мае 2020 года на одной из скал архипелага Уташуд были установлены автономные камеры. Их объективы направлены на пляжи, где отдыхают и выводят потомство ластоногие. Приборы с автономным энергообеспечением, ветро- и влагозащитой делают снимки круглогодично каждый час.
"Фотоснимки позволяют получать данные о видовом составе, численности и сезонном распределении редких животных в удалённых и труднодоступных местах, каким и является остров Уташуд", – рассказал Иван Усатов, научный сотрудник Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН и Кроноцкого заповедника.

В этом году ученые обработали более 6 000 снимков, сделанных с конца мая 2020 года до начала августа 2021 года. Удалось отследить сезонное изменение численности тюленей. Наиболее интенсивно тюлени используют лежбище осенью, редко – в феврале. Максимальная численность составила почти 600 особей – это 571 ларга и 41 антур. Также фоторегистраторы зафиксировали появление прошлой весной и в начале лета 17 малышей пестрых нерп и шесть антурят.
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