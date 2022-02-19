https://ria.ru/20220219/kachestvo-1773718206.html
Качество продуктов волнует россиян больше, чем цена, показал опрос
Качество продуктов волнует россиян больше, чем цена, показал опрос - РИА Новости, 19.02.2022
Качество продуктов волнует россиян больше, чем цена, показал опрос
Россияне при выборе продуктов питания чаще обращают внимание на состав, чем на цену, сообщили РИА Новости в Россельхозбанке. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T06:37
2022-02-19T06:37
2022-02-19T06:37
общество
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россияне при выборе продуктов питания чаще обращают внимание на состав, чем на цену, сообщили РИА Новости в Россельхозбанке.Всероссийский опрос, посвященный покупательским привычкам и предпочтениям потребителей при выборе продуктов питания, проводился Россельхозбанком в феврале 2022 года. В исследовании приняли участие более 1000 человек в возрасте от 18 до 55 лет.Порядка 60% респондентов отметили, что российские продукты не уступают зарубежным, а 33% однозначно высказались в поддержку отечественного производителя. Только 6% осознанно покупают продукты зарубежного производства."Пандемия и введенные на ее фоне ограничения оказали влияние на людей во всем мире. Произошло и смещение приоритетов: здоровый образ жизни и его поддержание закрепили свои позиции и стали неотъемлемой частью стиля жизни большинства респондентов", - комментируют исследователи.При этом основой здорового питания для 44% опрошенных являются фермерские продукты. Еще 29% считают, что натуральные продукты найти сложно, а 27% высказали мнение, что для оптимизации рациона достаточно отказаться от фастфуда.Почти половина потребителей - 48% - несколько раз в неделю посещают продовольственные магазины, закупая еду небольшими партиями. При этом 29% участников опроса признались, что готовы выделять время на покупку свежих продуктов ежедневно, а 24% продумывают меню на несколько дней вперед и устраивают шоппинг выходного дня.Как свидетельствуют результаты исследования, большинство россиян отправляются за покупками в сетевые супермаркеты шаговой доступности - 41%. Близкое и удобное расположение магазина является для них главным фактором выбора. С ними не согласны 26% респондентов, которые предпочитают посещать рынки и ярмарки. В гипермаркетах закупаются 23%, а несетевые продуктовые магазины в предпочитают всего 10% опрошенных.
https://ria.ru/20220219/kholodilnik-1773716451.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Качество продуктов волнует россиян больше, чем цена, показал опрос
Опрос Россельхозбанка показал, что качество продуктов волнует россиян больше, чем цена
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россияне при выборе продуктов питания чаще обращают внимание на состав, чем на цену, сообщили РИА Новости в Россельхозбанке.
Всероссийский опрос, посвященный покупательским привычкам и предпочтениям потребителей при выборе продуктов питания, проводился Россельхозбанком в феврале 2022 года. В исследовании приняли участие более 1000 человек в возрасте от 18 до 55 лет.
"Согласно полученным данным, 41% россиян заявили, что при выборе продуктов питания в первую очередь обращают внимание на состав, его натуральность и качество. Доступность цены остается определяющим фактором у 28% опрошенных, узнаваемость бренда влияет на решение покупки 20% потребителей, а 12% респондентов нашей страны называют самым важным фактором вкусовые характеристики продукта", - говорится в исследовании.
Порядка 60% респондентов отметили, что российские продукты не уступают зарубежным, а 33% однозначно высказались в поддержку отечественного производителя. Только 6% осознанно покупают продукты зарубежного производства.
"Пандемия и введенные на ее фоне ограничения оказали влияние на людей во всем мире. Произошло и смещение приоритетов: здоровый образ жизни и его поддержание закрепили свои позиции и стали неотъемлемой частью стиля жизни большинства респондентов", - комментируют исследователи.
При этом основой здорового питания для 44% опрошенных являются фермерские продукты. Еще 29% считают, что натуральные продукты найти сложно, а 27% высказали мнение, что для оптимизации рациона достаточно отказаться от фастфуда.
Почти половина потребителей - 48% - несколько раз в неделю посещают продовольственные магазины, закупая еду небольшими партиями. При этом 29% участников опроса признались, что готовы выделять время на покупку свежих продуктов ежедневно, а 24% продумывают меню на несколько дней вперед и устраивают шоппинг выходного дня.
Как свидетельствуют результаты исследования, большинство россиян отправляются за покупками в сетевые супермаркеты шаговой доступности - 41%. Близкое и удобное расположение магазина является для них главным фактором выбора. С ними не согласны 26% респондентов, которые предпочитают посещать рынки и ярмарки. В гипермаркетах закупаются 23%, а несетевые продуктовые магазины в предпочитают всего 10% опрошенных.