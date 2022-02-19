https://ria.ru/20220219/izrail-1773824763.html
Израиль настаивает на эвакуации своих граждан из Украины
Израиль настаивает на эвакуации своих граждан из Украины - РИА Новости, 19.02.2022
Израиль настаивает на эвакуации своих граждан из Украины
Израиль вновь призвал граждан еврейского государства немедленно покинуть Украину, так как вспышка конфликта, по оценкам МИД страны, может произойти быстро,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:27
2022-02-19T20:27
2022-02-19T20:27
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев - РИА Новости. Израиль вновь призвал граждан еврейского государства немедленно покинуть Украину, так как вспышка конфликта, по оценкам МИД страны, может произойти быстро, говорится в заявлении, распространенном в субботу вечером министерством иностранных дел."По итогам оценки ситуации, проведенной сегодня в министерстве иностранных дел Израиля, а также серии консультаций гендиректора МИД Алона Ушпиза с соответствующими сторонами на Мюнхенской конференции и последних событий на востоке Украины, министерство иностранных дел повторяет свой призыв к гражданам Израиля немедленно покинуть Украину. Вспышка конфликта там может произойти быстро и иметь тяжелые последствия", - говорится в заявлении.Отмечается, что посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский останется в столице Украины, при этом завтра в порядке исключения консульский отдел при посольстве будет открыт для предоставления проездных документов нуждающимся в этом гражданам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220219/frantsiya-1773812329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, украина, донбасс, мид израиля, ситуация в днр и лнр
Израиль настаивает на эвакуации своих граждан из Украины
Израиль призвал своих граждан эвакуироваться из Украины