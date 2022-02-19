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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/izrail-1773824763.html
Израиль настаивает на эвакуации своих граждан из Украины
Израиль настаивает на эвакуации своих граждан из Украины - РИА Новости, 19.02.2022
Израиль настаивает на эвакуации своих граждан из Украины
Израиль вновь призвал граждан еврейского государства немедленно покинуть Украину, так как вспышка конфликта, по оценкам МИД страны, может произойти быстро,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:27
2022-02-19T20:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
израиль
украина
донбасс
мид израиля‎
ситуация в днр и лнр
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев - РИА Новости. Израиль вновь призвал граждан еврейского государства немедленно покинуть Украину, так как вспышка конфликта, по оценкам МИД страны, может произойти быстро, говорится в заявлении, распространенном в субботу вечером министерством иностранных дел."По итогам оценки ситуации, проведенной сегодня в министерстве иностранных дел Израиля, а также серии консультаций гендиректора МИД Алона Ушпиза с соответствующими сторонами на Мюнхенской конференции и последних событий на востоке Украины, министерство иностранных дел повторяет свой призыв к гражданам Израиля немедленно покинуть Украину. Вспышка конфликта там может произойти быстро и иметь тяжелые последствия", - говорится в заявлении.Отмечается, что посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский останется в столице Украины, при этом завтра в порядке исключения консульский отдел при посольстве будет открыт для предоставления проездных документов нуждающимся в этом гражданам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/frantsiya-1773812329.html
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Дарья Буймова
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в мире, израиль, украина, донбасс, мид израиля‎, ситуация в днр и лнр
20:27 19.02.2022
 
Израиль настаивает на эвакуации своих граждан из Украины

Израиль призвал своих граждан эвакуироваться из Украины

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев - РИА Новости. Израиль вновь призвал граждан еврейского государства немедленно покинуть Украину, так как вспышка конфликта, по оценкам МИД страны, может произойти быстро, говорится в заявлении, распространенном в субботу вечером министерством иностранных дел.
"По итогам оценки ситуации, проведенной сегодня в министерстве иностранных дел Израиля, а также серии консультаций гендиректора МИД Алона Ушпиза с соответствующими сторонами на Мюнхенской конференции и последних событий на востоке Украины, министерство иностранных дел повторяет свой призыв к гражданам Израиля немедленно покинуть Украину. Вспышка конфликта там может произойти быстро и иметь тяжелые последствия", - говорится в заявлении.
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 18:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД Франции призвал соотечественников немедленно покинуть Украину
Отмечается, что посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский останется в столице Украины, при этом завтра в порядке исключения консульский отдел при посольстве будет открыт для предоставления проездных документов нуждающимся в этом гражданам.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Посольство ФРГ в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 17:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД Германии рекомендовал немцам покинуть Украину
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИзраильУкраинаДонбассМИД Израиля‎Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
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