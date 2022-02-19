https://ria.ru/20220219/izrail-1773824763.html

Израиль настаивает на эвакуации своих граждан из Украины

Израиль настаивает на эвакуации своих граждан из Украины - РИА Новости, 19.02.2022

Израиль настаивает на эвакуации своих граждан из Украины

Израиль вновь призвал граждан еврейского государства немедленно покинуть Украину, так как вспышка конфликта, по оценкам МИД страны, может произойти быстро,... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T20:27

2022-02-19T20:27

2022-02-19T20:27

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев - РИА Новости. Израиль вновь призвал граждан еврейского государства немедленно покинуть Украину, так как вспышка конфликта, по оценкам МИД страны, может произойти быстро, говорится в заявлении, распространенном в субботу вечером министерством иностранных дел."По итогам оценки ситуации, проведенной сегодня в министерстве иностранных дел Израиля, а также серии консультаций гендиректора МИД Алона Ушпиза с соответствующими сторонами на Мюнхенской конференции и последних событий на востоке Украины, министерство иностранных дел повторяет свой призыв к гражданам Израиля немедленно покинуть Украину. Вспышка конфликта там может произойти быстро и иметь тяжелые последствия", - говорится в заявлении.Отмечается, что посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский останется в столице Украины, при этом завтра в порядке исключения консульский отдел при посольстве будет открыт для предоставления проездных документов нуждающимся в этом гражданам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/frantsiya-1773812329.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, украина, донбасс, мид израиля‎, ситуация в днр и лнр