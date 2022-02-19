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Историк рассказал о воссоединении России и Белоруссии при Екатерине II

Историк рассказал о воссоединении России и Белоруссии при Екатерине II - РИА Новости, 19.02.2022

Историк рассказал о воссоединении России и Белоруссии при Екатерине II

Императрица Екатерина II два с половиной века назад совершила почти невозможное в тех условиях – бескровно освободила белорусский народ от польского ига и... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T11:19

2022-02-19T11:19

2022-02-19T11:19

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Императрица Екатерина II два с половиной века назад совершила почти невозможное в тех условиях – бескровно освободила белорусский народ от польского ига и объединила великороссов, малороссов и белорусов в Российском государстве, при этом ни в коем случае нельзя говорить, что Россия делила Польшу – она возвращала свое, рассказал РИА Новости историк, заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин.В Вене 19 февраля 1772 года была подписана конвенция о разделе Речи Посполитой – федерации Королевства Польского и Великого княжества Литовского – на три равные части между Россией, Австрией и Пруссией. Вследствие этого так называемого Первого раздела Речи Посполитой значительная часть Белоруссии освободилась от польского ига и воссоединилась с Великороссией и Малороссией в едином государстве."Двести пятьдесят лет назад, впервые после нескольких веков разделения, вызванного распадом Древнерусского государства, все три ветви русской нации - белорусы, великороссы и малороссы - воссоединились в рамках единого российского государства. Это событие для России и русского народа столь же судьбоносно, как и освобождение в 1654 году от все того же польского ига Малороссии и ее воссоединение с Великороссией", - сказал Шишкин."На Западе разделы Речи Посполитой трактуются как "преступление русского империализма", совершенное при соучастии (все лишь "соучастии"), Австрии с Пруссией и равнодушии остального "цивилизованного мира" к судьбе гордого, свободолюбивого народа, то бишь - поляков", - отметил Шишкин.Но надо прежде всего ясно и четко осознать, что "возвращение своего" не может быть "разделом" чужого, что "освобождение и воссоединение" не были следствием разделов, что, напротив, разделы были следствием попрания прав православного белорусского народа в Речи Посполитой и его национально-освободительной борьбы, получившей поддержку со стороны российского государства, подчеркнул Шишкин.Екатерина II, едва взойдя на престол, сочла для себя необходимым сделать защиту прав соотечественников за рубежом (по тем временам в Речи Посполитой) одним из приоритетов во внешней политике России, отметил Шишкин. "Причем первоначально речь шла именно о правозащитной политике, а не о восстановлении территориальной целостности русского государства и воссоединении русской нации", - добавил он.Причина такой заботы о соотечественниках лежит на поверхности, сказал собеседник агентства."Немецкая принцесса, придя к власти в России в результате дворцового переворота и убийства мужа, для сохранения короны и самой жизни должна была завоевать доверие подданных, проводить национально-ориентированную, популярную во всех слоях русского общества политику", - пояснил Шишкин.Полная зависимость от верхушки дворянства (гвардии) неизбежно делала внутреннюю политику Екатерины II узко-сословной, и резкое ужесточение крепостного права – тому наглядное свидетельство, добавил он. "Единственным поприщем для политики общенациональной была политика внешняя, и в особенности политика защиты православных единоверцев", - отметил Шишкин.Главная заслуга в непосредственное вовлечении императрицы в дело защиты православных соотечественников по праву принадлежала святому Георгию (Конисскому), архиепископу Могилевскому, Мстиславскому и Оршанскому. "Он донес до новой императрицы вопль о помощи угнетенного православного населения Речи Посполитой", - сказал Шишкин.Десятки православных общин с западнорусских земель, находившихся под властью Речи Посполитой, обращались к ней с мольбами о помощи против католического произвола, добавил он."Оставить все это без внимания Екатерина не могла. Во имя своих интересов она подчинила внешнюю политику страны интересам русской нации и стала Екатериной Великой", - подчеркнул Шишкин.Русскому послу в Речи Посполитой Николаю Репнину, направленному в Варшаву в 1763 году, Екатерина II поручила взять соотечественников под свое особое покровительство и добиться их уравнивания в религиозных, политических и экономических правах с поляками."Поставленная задача оказалась почти неразрешимой. Польское католическое большинство и слышать не желало об отказе от привилегий и о равенстве прав с диссидентами (так тогда именовали всех некатоликов и неуниатов Речи Посполитой). Даже лидеры правящей ("пророссийской") партии князья Чарторыйские открыто заявляли, что скорее пойдут на изгнание всех диссидентов из Польши, чем согласятся допустить их равноправие с поляками", - сказал Шишкин.По его словам, только через пять лет, в 1768 году, под колоссальным давлением России польский сейм был вынужден признать равенство православных с католиками в Польской республике, при этом особо оговорив господствующее положение католической церкви и исключительное право католиков на королевскую корону."Однако поляки и в таком виде равноправия с русскими не приняли. Для них равенство в правах с русскими было равносильно отказу от всех польских вольностей. Католическое духовенство, магнаты и шляхта образовали Барскую конфедерацию, вступили в союз с турками и подняли восстание. Польша запылала", - отметил Шишкин.По образному определению русского историка Василия Ключевского, началась "польско-шляхетская пугачевщина… разбой угнетателей за право угнетения", добавил собеседник агентства."Результат известен. Ровно 250 лет назад в 1772 году значительная часть Белоруссии, благодаря победам русского оружия над турками и барскими конфедератами, освободилась от польского ига и воссоединилась с Великороссией и Малороссией в едином русском государстве. Одновременно произошел Первый раздел Речи Посполитой", - сказал Шишкин.Россия тогда получила земли Ливонии и Задвинского герцогства и территории восточной Белоруссии, включая районы Витебска, Полоцка и Мстиславля. Площадь присоединенных территорий составила 92 тысячи квадратных километров с населением 1,3 миллиона человек. Россия и Пруссия 23 января 1793 года подписали конвенцию о втором разделе Польши. Согласно этому документу, Россия получила белорусские земли до линии Динабург-Пинск-Збруч, восточную часть Полесья, Подолье и Волынь."1795 год – полное освобождение Белой Руси и Правобережной Украины от польского ига, но одновременно и Третий, окончательный, раздел Речи Посполитой, исчезновение польского государства с карты мира на сто с лишним лет", - добавил Шишкин."Опыт" 1772 года поляков ничему не научил, отметил историк."При первом же удобном случае, как им показалось, заручившись союзом уже не с Турцией, а с Пруссией, они "насладились удовольствием лягнуть льва, не разобравши, что лев не только не был при смерти, даже не был и болен", - добавил Шишкин.Православных, оставшихся еще под властью Речи Посполитой, вновь законодательно низвели до положения граждан второго сорта. Более того, поляки попытались отколоть православные приходы Польши от Русской православной церкви, создать независимую от Москвы автокефальную православную церковь Речи Посполитой, предприняли попытку использовать для этих целей Константинопольского патриарха, отметил Шишкин."В реалиях того времени разделение церкви могло означать куда более серьезное и опасное разделение русской нации, чем разделение политическое", - пояснил собеседник агентства."Польша стала грозить разделением России, и Россия должна была поспешить политическим соединением предупредить разделение церковное", - напомнил Шишкин слова другого русского историка Сергея Соловьева.Свершилось то, что должно было свершиться, пояснил эксперт."Угнетатели не захотели отказаться от угнетения. Выхода не было – пришлось полностью избавить их от угнетенных. Русская нация воссоединилась. Все русские земли, за исключением Галиции, вновь объединились в одном государстве", - сказал Шишкин.За возможность освободить соотечественников от дискриминации, за воссоединение русского народа России пришлось предоставить Пруссии и Австрии свободу рук в отношении собственно польских земель, что и привело к исчезновению польского государства на сто с лишним лет, добавил он."Взаимосвязь воссоединения русского народа с гибелью польского государства очевидна, но значит ли это, что Россия "делила" Польшу?", - сказал Шишкин. "Еще Екатерина II ясно и четко выразила суть происходивших событий: "ни одной пяди земли "древней", настоящей Польши не взяла и не хотела приобретать… России… населенные поляками земли не нужны… Литва, Украина и Белоруссия – русские земли или населенные русскими", - отметил он."В связи с этим есть все основания утверждать, что обвинения России в разделах Польши абсолютно не соответствуют действительности. Польшу разделили между собой Пруссия и Австрия. Россия Польшу не делила. Россия возвращала свое. Возвращение своего, по определению, не может быть разделом чужого", - подчеркнул Шишкин.Однако непричастность России к разделам Польши вовсе не означает, что ликвидация польской государственности не была прямо связана и даже обусловлена российской политикой, направленной на защиту прав соотечественников, отметил собеседник агентства."Россия для достижения своих целей предоставила немцам свободу рук на собственно польских территориях и тем самым предопределила судьбу польского государства. Именно за это Екатерину II обвинял Василий Ключевский. Однако справедливы ли подобные обвинения? Могла ли Екатерина II избавить угнетателей от угнетенных без участия Австрии и Пруссии?" - сказал Шишкин."Воссоединение русской нации и возвращение отторгнутых западнорусских земель, очевидно, должны были усилить Россию. Но любое усиление России на Западе всегда считалось прямым вызовом собственной безопасности. В чем причины такого отношения и насколько оно оправдано – отдельная тема", - добавил он.Ни о каком изолированном, только между Россией и Польшей, решении западно-русского вопроса не могло быть и речи, подчеркнул Шишкин."Такая попытка неизбежно ввергла бы страну в войну с коалицией европейских держав. Кстати, из убежденности, что "Европа нас защитит", и проистекала уверенность поляков в возможности безнаказанно угнетать русское население и игнорировать все требования России о предоставлении православным равноправия", - сказал собеседник агентства.Польский вице-канцлер Борх незадолго до гибели Речи Посполитой убеждал сомневающихся в безопасности проводимой Варшавой национальной политики словами о том, что "вся Европа, чтобы воспрепятствовать усилению России, вступится за Польшу", напомнил Шишкин."Польские власти не учли лишь одного: у великих держав нет вечных врагов, есть только вечные интересы", - добавил он. "Фридрих Великий - главный идеолог и практик раздела Польши - действительно считал Россию стратегическим противником Пруссии и всей Европы. Но в тех конкретных условиях интересы его королевства требовали, в первую очередь, присоединения Западной Пруссии, Померании, Данцига, Торна и других городов и земель, принадлежавших Речи Посполитой. Без союза с Россией добиться подобного "округления" Пруссии было невозможно", - отметил Шишкин.По его словам, в польских землях ничуть не меньше в то время была заинтересована и Австрия."Ради достижения своих целей два немецких государства готовы были пойти на учет интересов России и смириться с ее неизбежным усилением в результате возвращения отторгнутых Речью Посполитой русских территорий", - пояснил Шишкин."Так захватническая политика Пруссии и "примкнувшей к ней" Австрии открыла перед Россией окно возможностей для решения западнорусского вопроса без кровопролитной войны с великими европейскими державами: Австрия и Пруссия оказались в союзе с Россией, а Франция и Англия не сочли для себя возможным противодействовать их совместным действиям, несмотря на все призывы поляков", - сказал собеседник агентства.За освобождение единоверцев и возвращение исконно русских территорий России пришлось позволить немцам ликвидировать Польшу, добавил Шишкин."Это была плата за воссоединение. Но с какой стати Екатерина Великая должна была принимать во внимание интересы Польши, когда последняя не желала принимать во внимание интересы России и российских соотечественников? Императрицу совершенно справедливо волновал только захват Австрией Русского воеводства Речи Посполитой (современной Галиции), которое ей так и не удалось обменять на завоеванные турецкие земли", - отметил собеседник агентства."Политика - искусство возможного. А Екатерина Великая совершила почти невозможное: без пролития морей русской крови освободила единоверцев от польского ига, воссоединила великороссов, малороссов и белорусов в Российском государстве", - подчеркнул Шишкин.

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https://radiosputnik.ria.ru/20211107/1757926663.html

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Екатерина Зайцева

в мире, екатерина ii, василий ключевский, россия, русская православная церковь, российская империя, польша, варшава