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На полигоне Капустин Яр провели пуск ракеты "Искандер"
На полигоне Капустин Яр провели пуск ракеты "Искандер" - РИА Новости, 19.02.2022
На полигоне Капустин Яр провели пуск ракеты "Искандер"
Практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер" проведен в Астраханской области на полигоне Капустин Яр в рамках учений, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:27
2022-02-19T15:15
безопасность
астраханская область
искандер
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер" проведен в Астраханской области на полигоне Капустин Яр в рамках учений, сообщается на сайте Кремля."В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер", - говорится в сообщении.
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Дарья Буймова
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96
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Пуск ракеты “Искандер” на полигоне Капустин Яр
Практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер" проведен в Астраханской области на полигоне Капустин Яр в рамках учений, сообщается на сайте Кремля.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, астраханская область, искандер
14:27 19.02.2022 (обновлено: 15:15 19.02.2022)
 
На полигоне Капустин Яр провели пуск ракеты "Искандер"

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр провели пуск ракеты "Искандер"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер" проведен в Астраханской области на полигоне Капустин Яр в рамках учений, сообщается на сайте Кремля.
Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер", - говорится в сообщении.
Корвет Громкий Тихоокеанского флота ВМФ России - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 05:07
Корветы ТОФ выполнили ракетные пуски на учениях в Охотском море
Опубликовано: Дарья Буймова
 
БезопасностьАстраханская областьИскандер
 
 
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