https://ria.ru/20220219/iskander-1773772367.html

На полигоне Капустин Яр провели пуск ракеты "Искандер"

На полигоне Капустин Яр провели пуск ракеты "Искандер" - РИА Новости, 19.02.2022

На полигоне Капустин Яр провели пуск ракеты "Искандер"

Практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер" проведен в Астраханской области на полигоне Капустин Яр в рамках учений, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:27

2022-02-19T14:27

2022-02-19T15:15

безопасность

астраханская область

искандер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773779768_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5eda3ddd8533e2fe71ed45631ef63297.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер" проведен в Астраханской области на полигоне Капустин Яр в рамках учений, сообщается на сайте Кремля."В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220217/strelby-1773240195.html

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пуск ракеты “Искандер” на полигоне Капустин Яр Практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер" проведен в Астраханской области на полигоне Капустин Яр в рамках учений, сообщается на сайте Кремля. 2022-02-19T14:27 true PT1M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, астраханская область, искандер