https://ria.ru/20220219/iskander-1773772367.html
На полигоне Капустин Яр провели пуск ракеты "Искандер"
На полигоне Капустин Яр провели пуск ракеты "Искандер" - РИА Новости, 19.02.2022
На полигоне Капустин Яр провели пуск ракеты "Искандер"
Практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер" проведен в Астраханской области на полигоне Капустин Яр в рамках учений, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:27
2022-02-19T14:27
2022-02-19T15:15
безопасность
астраханская область
искандер
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер" проведен в Астраханской области на полигоне Капустин Яр в рамках учений, сообщается на сайте Кремля."В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220217/strelby-1773240195.html
астраханская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пуск ракеты “Искандер” на полигоне Капустин Яр
Практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер" проведен в Астраханской области на полигоне Капустин Яр в рамках учений, сообщается на сайте Кремля.
2022-02-19T14:27
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PT1M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, астраханская область, искандер
14:27 19.02.2022 (обновлено: 15:15 19.02.2022)
На полигоне Капустин Яр провели пуск ракеты "Искандер"
В Астраханской области на полигоне Капустин Яр провели пуск ракеты "Искандер"