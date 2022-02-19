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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/granitsy-1773715059.html
Глава фракции СДПГ в бундестаге обвинил посла Украины в "переходе границ"
Глава фракции СДПГ в бундестаге обвинил посла Украины в "переходе границ" - РИА Новости, 19.02.2022
Глава фракции СДПГ в бундестаге обвинил посла Украины в "переходе границ"
Украинский посол Андрей Мельник в Берлине "перешел границы", требуя от Германии поставить Москве ультиматум из-за пребывания российских сил у границы, заявил... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T04:47
2022-02-19T09:22
в мире
россия
украина
германия
обострение ситуации в днр и лнр
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Украинский посол Андрей Мельник в Берлине "перешел границы", требуя от Германии поставить Москве ультиматум из-за пребывания российских сил у границы, заявил глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в интервью Waz.de.Как передавали немецкие СМИ, Мельник в преддверии визита Олафа Шольца в Москву призывал германского канцлера к "ультиматуму" в отношении Москвы в целях отвода российских сил от границы. Кроме того, украинский посол уже неоднократно требовал от Германии поставок оружия Киеву, ранее он также призывал Берлин добиться вступления Украины в НАТО.Мютцених заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, что правительство Украины знает, что Германия пытается найти дипломатическое решение конфликта в Донбассе в рамках "нормандского формата" и минских соглашений. В этом контексте он раскритиковал поведение украинского посла.По сообщению таблоида Bild, сам Мельник в ответ на критику в свой адрес со стороны Мютцениха призвал прекратить "учить посла суверенного государства, заставлять его замолчать и даже запугивать его". Отмечается, что Мютцених недавно также призывал учитывать интересы России в сфере безопасности. Мельник в этой связи раскритиковал "политику умиротворения" Москвы, пригрозив "апокалиптическими" последствиями, пишет газета.В последнее время отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на президента Джо Байдена утверждает, что это случится 16 февраля.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, германия
04:47 19.02.2022 (обновлено: 09:22 19.02.2022)
 
Глава фракции СДПГ в бундестаге обвинил посла Украины в "переходе границ"

Глава фракции СДПГ в бундестаге Мютцених обвинил посла Украины Мельника в переходе границ

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Украинский посол Андрей Мельник в Берлине "перешел границы", требуя от Германии поставить Москве ультиматум из-за пребывания российских сил у границы, заявил глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в интервью Waz.de.

"Поведение посла Украины в Германии при этом далеко не полезно. В частности, своим требованием, чтобы канцлер Германии предъявил ультиматум российскому президенту, он перешел границы", — сказал Мютцених.

Как передавали немецкие СМИ, Мельник в преддверии визита Олафа Шольца в Москву призывал германского канцлера к "ультиматуму" в отношении Москвы в целях отвода российских сил от границы. Кроме того, украинский посол уже неоднократно требовал от Германии поставок оружия Киеву, ранее он также призывал Берлин добиться вступления Украины в НАТО.
Мютцених заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, что правительство Украины знает, что Германия пытается найти дипломатическое решение конфликта в Донбассе в рамках "нормандского формата" и минских соглашений. В этом контексте он раскритиковал поведение украинского посла.
По сообщению таблоида Bild, сам Мельник в ответ на критику в свой адрес со стороны Мютцениха призвал прекратить "учить посла суверенного государства, заставлять его замолчать и даже запугивать его". Отмечается, что Мютцених недавно также призывал учитывать интересы России в сфере безопасности. Мельник в этой связи раскритиковал "политику умиротворения" Москвы, пригрозив "апокалиптическими" последствиями, пишет газета.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 03:23
Мельник пожаловался, что Германия относится к Украине как к Сомали
В последнее время отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на президента Джо Байдена утверждает, что это случится 16 февраля.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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