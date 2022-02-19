04:47 19.02.2022 (обновлено: 09:22 19.02.2022)
Глава фракции СДПГ в бундестаге обвинил посла Украины в "переходе границ"
Глава фракции СДПГ в бундестаге Мютцених обвинил посла Украины Мельника в переходе границ
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия
БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Украинский посол Андрей Мельник в Берлине "перешел границы", требуя от Германии поставить Москве ультиматум из-за пребывания российских сил у границы, заявил глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в интервью Waz.de.
"Поведение посла Украины в Германии при этом далеко не полезно. В частности, своим требованием, чтобы канцлер Германии предъявил ультиматум российскому президенту, он перешел границы", — сказал Мютцених.
Как передавали немецкие СМИ, Мельник в преддверии визита Олафа Шольца в Москву призывал германского канцлера к "ультиматуму" в отношении Москвы в целях отвода российских сил от границы. Кроме того, украинский посол уже неоднократно требовал от Германии поставок оружия Киеву, ранее он также призывал Берлин добиться вступления Украины в НАТО.
По сообщению таблоида Bild, сам Мельник в ответ на критику в свой адрес со стороны Мютцениха призвал прекратить "учить посла суверенного государства, заставлять его замолчать и даже запугивать его". Отмечается, что Мютцених недавно также призывал учитывать интересы России в сфере безопасности. Мельник в этой связи раскритиковал "политику умиротворения" Москвы, пригрозив "апокалиптическими" последствиями, пишет газета.
В последнее время отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на президента Джо Байдена утверждает, что это случится 16 февраля.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
Опубликовано: Максим Горбачев