https://ria.ru/20220219/granitsy-1773715059.html

Глава фракции СДПГ в бундестаге обвинил посла Украины в "переходе границ"

Глава фракции СДПГ в бундестаге обвинил посла Украины в "переходе границ" - РИА Новости, 19.02.2022

Глава фракции СДПГ в бундестаге обвинил посла Украины в "переходе границ"

Украинский посол Андрей Мельник в Берлине "перешел границы", требуя от Германии поставить Москве ультиматум из-за пребывания российских сил у границы, заявил... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T04:47

2022-02-19T04:47

2022-02-19T09:22

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германия

обострение ситуации в днр и лнр

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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Украинский посол Андрей Мельник в Берлине "перешел границы", требуя от Германии поставить Москве ультиматум из-за пребывания российских сил у границы, заявил глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в интервью Waz.de.Как передавали немецкие СМИ, Мельник в преддверии визита Олафа Шольца в Москву призывал германского канцлера к "ультиматуму" в отношении Москвы в целях отвода российских сил от границы. Кроме того, украинский посол уже неоднократно требовал от Германии поставок оружия Киеву, ранее он также призывал Берлин добиться вступления Украины в НАТО.Мютцених заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, что правительство Украины знает, что Германия пытается найти дипломатическое решение конфликта в Донбассе в рамках "нормандского формата" и минских соглашений. В этом контексте он раскритиковал поведение украинского посла.По сообщению таблоида Bild, сам Мельник в ответ на критику в свой адрес со стороны Мютцениха призвал прекратить "учить посла суверенного государства, заставлять его замолчать и даже запугивать его". Отмечается, что Мютцених недавно также призывал учитывать интересы России в сфере безопасности. Мельник в этой связи раскритиковал "политику умиротворения" Москвы, пригрозив "апокалиптическими" последствиями, пишет газета.В последнее время отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на президента Джо Байдена утверждает, что это случится 16 февраля.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220209/melnik-1771794012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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