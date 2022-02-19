https://ria.ru/20220219/granitsa-1773711074.html
Около 25 тысяч жителей ЛНР пересекли границу России на личном транспорте
Около 25 тысяч жителей ЛНР пересекли границу России на личном транспорте - РИА Новости, 19.02.2022
Около 25 тысяч жителей ЛНР пересекли границу России на личном транспорте
Около 25 тысяч жителей ЛНР уже пересекли границу России, сообщил представитель МЧС ЛНР на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T02:56
2022-02-19T02:56
2022-02-19T03:04
обострение ситуации в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Около 25 тысяч жителей ЛНР уже пересекли границу России, сообщил представитель МЧС ЛНР на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста."Пересекли границу ЛНР 25 тысяч человек", - сказал он, уточнив, что речь идет о жителях, которые выехали в РФ на личном транспорте.Кроме того, по его информации, в настоящее время формируется три организованных колонны численностью 10 тысяч человек.Чуприян отметил, что вне зависимости от того, на каком транспорте едут люди, информация о беженцах должна доводиться своевременно.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире
02:56 19.02.2022 (обновлено: 03:04 19.02.2022)
Около 25 тысяч жителей ЛНР пересекли границу России на личном транспорте
Около 25 тысяч жителей ЛНР уже пересекли границу России на личном транспорте