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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/granitsa-1773711074.html
Около 25 тысяч жителей ЛНР пересекли границу России на личном транспорте
Около 25 тысяч жителей ЛНР пересекли границу России на личном транспорте - РИА Новости, 19.02.2022
Около 25 тысяч жителей ЛНР пересекли границу России на личном транспорте
Около 25 тысяч жителей ЛНР уже пересекли границу России, сообщил представитель МЧС ЛНР на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T02:56
2022-02-19T03:04
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Около 25 тысяч жителей ЛНР уже пересекли границу России, сообщил представитель МЧС ЛНР на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста."Пересекли границу ЛНР 25 тысяч человек", - сказал он, уточнив, что речь идет о жителях, которые выехали в РФ на личном транспорте.Кроме того, по его информации, в настоящее время формируется три организованных колонны численностью 10 тысяч человек.Чуприян отметил, что вне зависимости от того, на каком транспорте едут люди, информация о беженцах должна доводиться своевременно.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире
02:56 19.02.2022 (обновлено: 03:04 19.02.2022)
 
Около 25 тысяч жителей ЛНР пересекли границу России на личном транспорте

Около 25 тысяч жителей ЛНР уже пересекли границу России на личном транспорте

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Около 25 тысяч жителей ЛНР уже пересекли границу России, сообщил представитель МЧС ЛНР на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
"Пересекли границу ЛНР 25 тысяч человек", - сказал он, уточнив, что речь идет о жителях, которые выехали в РФ на личном транспорте.
Кроме того, по его информации, в настоящее время формируется три организованных колонны численностью 10 тысяч человек.
Чуприян отметил, что вне зависимости от того, на каком транспорте едут люди, информация о беженцах должна доводиться своевременно.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
02:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР заявили о двух новых минометных обстрелах со стороны ВСУ
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВ мире
 
 
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Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
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