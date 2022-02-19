https://ria.ru/20220219/granitsa-1773711074.html

Около 25 тысяч жителей ЛНР пересекли границу России на личном транспорте

Около 25 тысяч жителей ЛНР пересекли границу России на личном транспорте - РИА Новости, 19.02.2022

Около 25 тысяч жителей ЛНР пересекли границу России на личном транспорте

Около 25 тысяч жителей ЛНР уже пересекли границу России, сообщил представитель МЧС ЛНР на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T02:56

2022-02-19T02:56

2022-02-19T03:04

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773699275_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_0194a2589db8df500cd00a87c4c3ab56.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Около 25 тысяч жителей ЛНР уже пересекли границу России, сообщил представитель МЧС ЛНР на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста."Пересекли границу ЛНР 25 тысяч человек", - сказал он, уточнив, что речь идет о жителях, которые выехали в РФ на личном транспорте.Кроме того, по его информации, в настоящее время формируется три организованных колонны численностью 10 тысяч человек.Чуприян отметил, что вне зависимости от того, на каком транспорте едут люди, информация о беженцах должна доводиться своевременно.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/obstrely-1773710842.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире