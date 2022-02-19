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В Госдуме заявили, что примут решения из-за эскалации в Донбассе

В Госдуме заявили, что примут решения из-за эскалации в Донбассе - РИА Новости, 19.02.2022

В Госдуме заявили, что примут решения из-за эскалации в Донбассе

Депутаты Госдумы, исходя из ситуации, готовы принимать жесткие решения в связи с обострением обстановки в Донбассе, ведется мониторинг происходящего, заявил РИА РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T15:01

2022-02-19T15:01

2022-02-19T15:27

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы, исходя из ситуации, готовы принимать жесткие решения в связи с обострением обстановки в Донбассе, ведется мониторинг происходящего, заявил РИА Новости замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.Ранее в субботу первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил РИА Новости, что вопрос с беженцами могут обсудить в Госдуме на следующей неделе."Реакция, конечно, будет, но сообразуясь с обстановкой, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Мы не можем позволить себе такой роскоши, как просто делать заявления. Идет мощный мониторинг, мы очень хорошо знаем и представляем, что там происходит", — подчеркнул политик.Как напомнил парламентарий, ранее политическими силами страны уже было инициировано два важных предложения: проект обращения к президенту с просьбой признать ДНР и ЛНР, а также обращение депутатов к властям оказать республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности."Эти меры, уверенно можно сказать, при необходимости будут жесткими, но в рамках политико-дипломатической плоскости", — добавил он.Шхагошев заявил, что специальным структурам ООН, ОБСЕ и ОДКБ нужно взять на контроль ситуацию с националистическими группировками в регионе."Специальным структурам ООН, ОБСЕ и ОДКБ, занимающимся противодействием терроризму, необходимо взять под контроль действия "Правого сектора"*, других националистических групп, которые занимаются терактами", — констатировал он.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.*Организация признана экстремистской и запрещена в России.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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