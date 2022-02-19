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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/gosduma-1773779196.html
В Госдуме заявили, что примут решения из-за эскалации в Донбассе
В Госдуме заявили, что примут решения из-за эскалации в Донбассе - РИА Новости, 19.02.2022
В Госдуме заявили, что примут решения из-за эскалации в Донбассе
Депутаты Госдумы, исходя из ситуации, готовы принимать жесткие решения в связи с обострением обстановки в Донбассе, ведется мониторинг происходящего, заявил РИА РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T15:01
2022-02-19T15:27
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
ситуация в днр и лнр
политика
в мире
виктор водолацкий
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы, исходя из ситуации, готовы принимать жесткие решения в связи с обострением обстановки в Донбассе, ведется мониторинг происходящего, заявил РИА Новости замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.Ранее в субботу первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил РИА Новости, что вопрос с беженцами могут обсудить в Госдуме на следующей неделе."Реакция, конечно, будет, но сообразуясь с обстановкой, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Мы не можем позволить себе такой роскоши, как просто делать заявления. Идет мощный мониторинг, мы очень хорошо знаем и представляем, что там происходит", — подчеркнул политик.Как напомнил парламентарий, ранее политическими силами страны уже было инициировано два важных предложения: проект обращения к президенту с просьбой признать ДНР и ЛНР, а также обращение депутатов к властям оказать республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности."Эти меры, уверенно можно сказать, при необходимости будут жесткими, но в рамках политико-дипломатической плоскости", — добавил он.Шхагошев заявил, что специальным структурам ООН, ОБСЕ и ОДКБ нужно взять на контроль ситуацию с националистическими группировками в регионе."Специальным структурам ООН, ОБСЕ и ОДКБ, занимающимся противодействием терроризму, необходимо взять под контроль действия "Правого сектора"*, других националистических групп, которые занимаются терактами", — констатировал он.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.*Организация признана экстремистской и запрещена в России.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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донбасс, ситуация в днр и лнр, политика, в мире, виктор водолацкий, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф, мчс днр, одкб
15:01 19.02.2022 (обновлено: 15:27 19.02.2022)
 
В Госдуме заявили, что примут решения из-за эскалации в Донбассе

Депутат Шхагошев: решения из-за эскалации в Донбассе при необходимости будут жесткими

© РИА Новости / Сергей БатуринЭвакуация беженцев с территории ДНР
Эвакуация беженцев с территории ДНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы, исходя из ситуации, готовы принимать жесткие решения в связи с обострением обстановки в Донбассе, ведется мониторинг происходящего, заявил РИА Новости замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.
Ранее в субботу первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил РИА Новости, что вопрос с беженцами могут обсудить в Госдуме на следующей неделе.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 14:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили о шести новых обстрелах со стороны украинских силовиков
"Реакция, конечно, будет, но сообразуясь с обстановкой, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Мы не можем позволить себе такой роскоши, как просто делать заявления. Идет мощный мониторинг, мы очень хорошо знаем и представляем, что там происходит", — подчеркнул политик.
Как напомнил парламентарий, ранее политическими силами страны уже было инициировано два важных предложения: проект обращения к президенту с просьбой признать ДНР и ЛНР, а также обращение депутатов к властям оказать республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности.
"Эти меры, уверенно можно сказать, при необходимости будут жесткими, но в рамках политико-дипломатической плоскости", — добавил он.
Шхагошев заявил, что специальным структурам ООН, ОБСЕ и ОДКБ нужно взять на контроль ситуацию с националистическими группировками в регионе.
"Специальным структурам ООН, ОБСЕ и ОДКБ, занимающимся противодействием терроризму, необходимо взять под контроль действия "Правого сектора"*, других националистических групп, которые занимаются терактами", — констатировал он.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассСитуация в ДНР и ЛНРПолитикаВ миреВиктор ВодолацкийДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияГосдума РФМЧС ДНРОДКБ
 
 
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