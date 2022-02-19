https://ria.ru/20220219/gorlovka-1773823070.html

Из Горловки в Россию выехали первые поезда с эвакуированными жителями

Из Горловки в Россию выехали первые поезда с эвакуированными жителями - РИА Новости, 19.02.2022

Из Горловки в Россию выехали первые поезда с эвакуированными жителями

Первые поезда с эвакуированными жителями самопровозглашенной Донецкой народной республики отправились в Россию. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T20:17

2022-02-19T20:17

2022-02-19T21:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

зайцево

стирол

ситуация в днр и лнр

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ГОРЛОВКА (Украина), 19 фев - РИА Новости. Первые поезда с эвакуированными жителями самопровозглашенной Донецкой народной республики отправились в Россию.Ранее главы ЛНР и ДНР объявили о массовой эвакуации населения в связи с обострением ситуации в Донбассе. В министерстве инфраструктуры и транспорта заявили, что эвакуация будет проходить автомобильным и железнодорожным транспортом.На поездах в Россию из Горловки отправились в основном женщины, дети и пожилые люди. С собой у них сумки и чемоданы. Эвакуация проходит в спокойной обстановке. На перронах люди ждут своей очереди.Один из эвакуируемых жителей, юноша 16 лет, у которого на руках была двухлетняя племянница, рассказал РИА Новости, почему решил уехать."Вообще я хотел остаться, но сестре нужно помочь с детьми", - сказал он, добавив, что потом вернется в Донбасс. Юноша также рассказал, что его отец уже три года сражается на стороне ДНР.Ранее поезд с эвакуированными жителями самопровозглашенной Луганской народной республики выехал в сторону России. Это первый поезд с 2014 года, который отправился из Луганска в РФ.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка.На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов самопровозглашенной ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7".До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773766911.html

https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773803222.html

донецкая народная республика

россия

зайцево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители ДНР перед отъездом в Россию Старики, женщины и дети уезжают из ДНР в Россию 2022-02-19T20:17 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, россия, зайцево, стирол, ситуация в днр и лнр