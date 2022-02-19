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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/gorlovka-1773706697.html
Пригород Горловки подвергся обстрелу, заявили в ДНР
Пригород Горловки подвергся обстрелу, заявили в ДНР - РИА Новости, 19.02.2022
Пригород Горловки подвергся обстрелу, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли пригород подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка — поселок Зайцево — из запрещенных... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T01:36
2022-02-19T01:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли пригород подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка — поселок Зайцево — из запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства ДНР, "зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01:07 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево (южное): выпущено 8 мин калибром 120 мм".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика
01:36 19.02.2022 (обновлено: 01:56 19.02.2022)
 
Пригород Горловки подвергся обстрелу, заявили в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК заявило об обстреле пригорода Горловки Зайцево

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда
Военнослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли пригород подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка — поселок Зайцево — из запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ДНР, "зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01:07 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево (южное): выпущено 8 мин калибром 120 мм".
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
01:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава администрации Донецка рассказал, как происходит эвакуация граждан
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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