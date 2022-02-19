https://ria.ru/20220219/gorlovka-1773706697.html

Пригород Горловки подвергся обстрелу, заявили в ДНР

Пригород Горловки подвергся обстрелу, заявили в ДНР - РИА Новости, 19.02.2022

Пригород Горловки подвергся обстрелу, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли пригород подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка — поселок Зайцево — из запрещенных... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T01:36

2022-02-19T01:36

2022-02-19T01:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли пригород подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка — поселок Зайцево — из запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства ДНР, "зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01:07 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево (южное): выпущено 8 мин калибром 120 мм".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773707017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика