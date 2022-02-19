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Лидер немецких консерваторов высказался за диалог с Россией в формате G7
Лидер немецких консерваторов высказался за диалог с Россией в формате G7 - РИА Новости, 19.02.2022
Лидер немецких консерваторов высказался за диалог с Россией в формате G7
"Большая семерка" может стать форматом, позволяющим вернуть Россию к разговору с Западом, заявил в интервью изданию Welt am Sonntag председатель консервативного РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T15:41
2022-02-19T15:41
в мире
германия
христианско-демократический союз германии
россия
g7
нато
сергей лавров
дмитрий песков
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БЕРЛИН, 19 фев – РИА Новости. "Большая семерка" может стать форматом, позволяющим вернуть Россию к разговору с Западом, заявил в интервью изданию Welt am Sonntag председатель консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц."Большая семерка может стать форматом, позволяющим вернуть Россию в перспективе к разговору со всем Западом", - сказал Мерц, добавив, что "Россия - европейская страна, и поэтому мы должны однажды снова поговорить с Россией об общей европейской политике".В настоящее время Германия председательствует в G7. Саммит "Большой семерки" пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом Песков, отвечая на вопрос журналистов про заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе с Украиной, отметил, что у НАТО имеются проблемы в системе оценки ситуации.
https://ria.ru/20220219/nato-1773768624.html
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Екатерина Зайцева
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в мире, германия, христианско-демократический союз германии, россия, g7, нато, сергей лавров, дмитрий песков, игорь конашенков, киев, ростовская область
15:41 19.02.2022
 
Лидер немецких консерваторов высказался за диалог с Россией в формате G7

Лидер немецких консерваторов Мерц высказался за диалог с Россией в формате G7

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 фев – РИА Новости. "Большая семерка" может стать форматом, позволяющим вернуть Россию к разговору с Западом, заявил в интервью изданию Welt am Sonntag председатель консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.
"Большая семерка может стать форматом, позволяющим вернуть Россию в перспективе к разговору со всем Западом", - сказал Мерц, добавив, что "Россия - европейская страна, и поэтому мы должны однажды снова поговорить с Россией об общей европейской политике".
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 14:00
Россия не боится НАТО, заявила глава комитета бундестага Германии
В настоящее время Германия председательствует в G7. Саммит "Большой семерки" пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии.
В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 13:58В мире
Канцлер Германии: вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом Песков, отвечая на вопрос журналистов про заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе с Украиной, отметил, что у НАТО имеются проблемы в системе оценки ситуации.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреГерманияХристианско-демократический союз ГерманииРоссияG7НАТОСергей ЛавровДмитрий ПесковИгорь КонашенковКиевРостовская область
 
 
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