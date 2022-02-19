https://ria.ru/20220219/germaniya-1773761166.html

Диалог с Россией по вопросам безопасности возможен, заявил Шольц

Диалог с Россией по вопросам безопасности возможен, заявил Шольц - РИА Новости, 19.02.2022

Диалог с Россией по вопросам безопасности возможен, заявил Шольц

Противоречия по вопросам безопасности с Россией есть, но диалог по ним возможен, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T13:09

2022-02-19T13:09

2022-02-19T14:10

германия

олаф шольц

мюнхенская конференция по безопасности

нато

сша

энтони блинкен

россия

восточная европа

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БЕРЛИН, 19 фев – РИА Новости. Противоречия по вопросам безопасности с Россией есть, но диалог по ним возможен, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности."Нашей задачей остается искать ходы, как бы узки они ни были, которые вели бы к переговорам… И несмотря на противоречия по большей части текста, есть важные данные… о том, что переговоры предпочтительны о контроле над вооружениями, о прозрачности. Речь идет о том, чтобы мы перевели наши противоречия в разговор и надеялись, что это получится", - сказал Шольц.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.По словам Шольца, Россия опубликовала ответы США на предложения по гарантиям безопасности, и "я говорю да, мы готовы к переговорам", при этом делая различие между "легитимными требованиями о безопасности" и "основополагающими принципами ОБСЕ, которые мы не обсуждаем, Россия признала их". "Есть вопросы в сфере безопасности, которые важны для обеих сторон, прежде всего принцип прозрачности в системах вооружения, механизмы избегания рисков или новые подходы к контролю над вооружениями", - сказал канцлер ФРГ, добавив, что Запад готов задействовать "столько дипломатии, сколько это возможно, но без наивности".Как указал Шольц, для этих целей сейчас "используются все каналы диалога – в Совете Россия-НАТО, который вновь собрался на встречу после многих лет, в ОБСЕ… и по двухстороннему каналу Россия-США, а также мы используем нормандский формат, это имеет решающее значение для решения конфликта". Канцлер добавил, что "не питает иллюзий" - "быстрый прогресс не ожидается", но "динамику кризиса можно преодолеть только в переговорах".По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.Российский МИД опубликовал ответ на реакцию США по российским гарантиям безопасности, в котором, в частности, отмечалось, что Соединенные Штаты не стали реагировать на предложение вывести на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории.

https://ria.ru/20220218/obstrely-1773696427.html

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германия

сша

россия

восточная европа

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

германия, олаф шольц, мюнхенская конференция по безопасности, нато, сша, энтони блинкен, россия, восточная европа, совет россия-нато, обсе