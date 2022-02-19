Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220219/germaniya-1773761166.html
Диалог с Россией по вопросам безопасности возможен, заявил Шольц
Диалог с Россией по вопросам безопасности возможен, заявил Шольц - РИА Новости, 19.02.2022
Диалог с Россией по вопросам безопасности возможен, заявил Шольц
Противоречия по вопросам безопасности с Россией есть, но диалог по ним возможен, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T13:09
2022-02-19T14:10
германия
олаф шольц
мюнхенская конференция по безопасности
нато
сша
энтони блинкен
россия
восточная европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773095536_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_03c72bc0e45e040022be71062c1bc7b2.jpg
БЕРЛИН, 19 фев – РИА Новости. Противоречия по вопросам безопасности с Россией есть, но диалог по ним возможен, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности."Нашей задачей остается искать ходы, как бы узки они ни были, которые вели бы к переговорам… И несмотря на противоречия по большей части текста, есть важные данные… о том, что переговоры предпочтительны о контроле над вооружениями, о прозрачности. Речь идет о том, чтобы мы перевели наши противоречия в разговор и надеялись, что это получится", - сказал Шольц.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.По словам Шольца, Россия опубликовала ответы США на предложения по гарантиям безопасности, и "я говорю да, мы готовы к переговорам", при этом делая различие между "легитимными требованиями о безопасности" и "основополагающими принципами ОБСЕ, которые мы не обсуждаем, Россия признала их". "Есть вопросы в сфере безопасности, которые важны для обеих сторон, прежде всего принцип прозрачности в системах вооружения, механизмы избегания рисков или новые подходы к контролю над вооружениями", - сказал канцлер ФРГ, добавив, что Запад готов задействовать "столько дипломатии, сколько это возможно, но без наивности".Как указал Шольц, для этих целей сейчас "используются все каналы диалога – в Совете Россия-НАТО, который вновь собрался на встречу после многих лет, в ОБСЕ… и по двухстороннему каналу Россия-США, а также мы используем нормандский формат, это имеет решающее значение для решения конфликта". Канцлер добавил, что "не питает иллюзий" - "быстрый прогресс не ожидается", но "динамику кризиса можно преодолеть только в переговорах".По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.Российский МИД опубликовал ответ на реакцию США по российским гарантиям безопасности, в котором, в частности, отмечалось, что Соединенные Штаты не стали реагировать на предложение вывести на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории.
https://ria.ru/20220218/obstrely-1773696427.html
https://ria.ru/20220219/evrosoyuz-1773766011.html
германия
сша
россия
восточная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773095536_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c099a4480a724c314c645af37249eda0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, олаф шольц, мюнхенская конференция по безопасности, нато, сша, энтони блинкен, россия, восточная европа, совет россия-нато, обсе
13:09 19.02.2022 (обновлено: 14:10 19.02.2022)
 
Диалог с Россией по вопросам безопасности возможен, заявил Шольц

Канцлер ФРГ Шольц: диалог с Россией по вопросам безопасности возможен

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 фев – РИА Новости. Противоречия по вопросам безопасности с Россией есть, но диалог по ним возможен, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Нашей задачей остается искать ходы, как бы узки они ни были, которые вели бы к переговорам… И несмотря на противоречия по большей части текста, есть важные данные… о том, что переговоры предпочтительны о контроле над вооружениями, о прозрачности. Речь идет о том, чтобы мы перевели наши противоречия в разговор и надеялись, что это получится", - сказал Шольц.
Военнослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 23:12
Германия и Франция осудили обстрелы жилых районов в Донбассе
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
По словам Шольца, Россия опубликовала ответы США на предложения по гарантиям безопасности, и "я говорю да, мы готовы к переговорам", при этом делая различие между "легитимными требованиями о безопасности" и "основополагающими принципами ОБСЕ, которые мы не обсуждаем, Россия признала их". "Есть вопросы в сфере безопасности, которые важны для обеих сторон, прежде всего принцип прозрачности в системах вооружения, механизмы избегания рисков или новые подходы к контролю над вооружениями", - сказал канцлер ФРГ, добавив, что Запад готов задействовать "столько дипломатии, сколько это возможно, но без наивности".
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 13:41
Саммит ЕС может быть созван очень скоро, заявили в Еврокомиссии
Как указал Шольц, для этих целей сейчас "используются все каналы диалога – в Совете Россия-НАТО, который вновь собрался на встречу после многих лет, в ОБСЕ… и по двухстороннему каналу Россия-США, а также мы используем нормандский формат, это имеет решающее значение для решения конфликта". Канцлер добавил, что "не питает иллюзий" - "быстрый прогресс не ожидается", но "динамику кризиса можно преодолеть только в переговорах".
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
Российский МИД опубликовал ответ на реакцию США по российским гарантиям безопасности, в котором, в частности, отмечалось, что Соединенные Штаты не стали реагировать на предложение вывести на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
ГерманияОлаф ШольцМюнхенская конференция по безопасностиНАТОСШАЭнтони БлинкенРоссияВосточная ЕвропаСовет Россия-НАТООБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала