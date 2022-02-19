https://ria.ru/20220219/genotsid-1773783778.html

Шольц решил, что ведет с Путиным историческую дискуссию о термине "геноцид"

Шольц решил, что ведет с Путиным историческую дискуссию о термине "геноцид" - РИА Новости, 19.02.2022

Шольц решил, что ведет с Путиным историческую дискуссию о термине "геноцид"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что ведет с президентом РФ Владимиром Путиным историческую дискуссию о том, что такое... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T15:27

2022-02-19T15:27

2022-02-19T15:27

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олаф шольц

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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что ведет с президентом РФ Владимиром Путиным историческую дискуссию о том, что такое геноцид.Путин на пресс-конференции после переговоров с Шольцем в Москве 15 февраля заявлял, что считает происходящее в Донбассе геноцидом."Он (Путин) переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, что реально нелепо (Шольц выступал на английском, использовал слово ridiculous, что также значит "смехотворный" - ред.), скажем это прямо. Но это его история. Нам всегда помогало, когда мы слушали то, что говорят другие. Я уже цитировал статью, которую Путин написал полгода назад. Если мы будем воспринимать его буквально, то это будет не очень оптимистично для будущего. Я отказываюсь делать это. Я воспринимаю это как историческую дискуссию, я отвечаю, как делал это в первой беседе здесь: мы не можем менять границы, мы должны принимать целостность и суверенитет страны", - заявил Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности.Он также заявил, что НАТО не агрессивна и ее не нужно бояться, но Путин считает иначе."Я не думаю, что мы попросили Путина делать то, что он делает. Для ясности: НАТО не агрессивна, нет причины бояться, ЕС не агрессивен, нет причины бояться. Он придерживается другой точки зрения. <…> Когда я говорю это ему, он всегда приводит аргумент бывшей Югославии, заявляя, что НАТО проявила себя там агрессивной, причиняла урон людям, которые ничего не сделали. Я отвечаю ему, что мы пытались предотвратить геноцид и что он должен понимать, что люди в Западных Балканах абсолютно хотят стать членами ЕС, поэтому они в конечном итоге не смотрят на это так", - подчеркнул Шольц.Он пояснил, что оба эти момент имеют существенное значение - "в этом реальная разница".В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Жертвами агрессии НАТО в отношении Союзной Республики Югославии стали в основном гражданские лица. За 78 дней воздушных ударов погибли, по разным данным, 2,5-3,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. В том числе погиб 1031 человек из числа военных и сотрудников полиции, еще более 6 тысяч были ранены.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет "минские соглашения" и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20220218/genotsid-1773672722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, олаф шольц, черногория, сербия, югославия, освободительная армия косово, оон, нато