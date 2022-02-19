https://ria.ru/20220219/general-1773712316.html

На Украине признали: Зеленскому до Наполеона далеко

Украинский генерал сравнил Зеленского с Наполеоном - РИА Новости, 19.02.2022

На Украине признали: Зеленскому до Наполеона далеко

Президент Украины является "неуравновешенным и капризным человеком", наделавшим много глупостей, такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал экс-глава... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T03:20

2022-02-19T03:20

2022-02-19T03:32

в мире

украина

верховная рада украины

владимир зеленский

геннадий москаль

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Президент Украины является "неуравновешенным и капризным человеком", наделавшим много глупостей, такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль.Говоря о закрытии на Украине оппозиционных телеканалов, генерал посоветовал Зеленскому "подумать". "И уже придется новой Верховной раде, которая должна быть в следующем году, принимать новый Уголовный кодекс, потому что уже столько статей в этом, что он нарушил, нет", - заявил Москаль.По его мнению, украинский лидер просыпается "с одной мыслью", а на работу идет "с другой". "Он думает одно, говорит второе, делает третье. Это неуравновешенный, капризный человек", - указал он.При этом Москаль добавил, что Зеленский походит на Наполеона "только по росту".Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против компаний, которые владеют телеканалом "Наш". Это не первый подобный случай — на Украине уже запрещено вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первого независимого" и UkrLive.

https://ria.ru/20220212/zelenskogo-1772458371.html

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Эмиль Калимуллин

Эмиль Калимуллин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Эмиль Калимуллин

в мире, украина, верховная рада украины, владимир зеленский, геннадий москаль