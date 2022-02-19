https://ria.ru/20220219/general-1773712316.html
На Украине признали: Зеленскому до Наполеона далеко
Украинский генерал сравнил Зеленского с Наполеоном - РИА Новости, 19.02.2022
На Украине признали: Зеленскому до Наполеона далеко
Президент Украины является "неуравновешенным и капризным человеком", наделавшим много глупостей, такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал экс-глава... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T03:20
2022-02-19T03:20
2022-02-19T03:32
в мире
украина
верховная рада украины
владимир зеленский
геннадий москаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772770665_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fef1f7188b79ee26d2eec826235e1e79.jpg
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Президент Украины является "неуравновешенным и капризным человеком", наделавшим много глупостей, такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль.Говоря о закрытии на Украине оппозиционных телеканалов, генерал посоветовал Зеленскому "подумать". "И уже придется новой Верховной раде, которая должна быть в следующем году, принимать новый Уголовный кодекс, потому что уже столько статей в этом, что он нарушил, нет", - заявил Москаль.По его мнению, украинский лидер просыпается "с одной мыслью", а на работу идет "с другой". "Он думает одно, говорит второе, делает третье. Это неуравновешенный, капризный человек", - указал он.При этом Москаль добавил, что Зеленский походит на Наполеона "только по росту".Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против компаний, которые владеют телеканалом "Наш". Это не первый подобный случай — на Украине уже запрещено вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первого независимого" и UkrLive.
https://ria.ru/20220212/zelenskogo-1772458371.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772770665_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5c46d33d596dc529f8e7c44d4ae860d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, владимир зеленский, геннадий москаль
03:20 19.02.2022 (обновлено: 03:32 19.02.2022)
Украинский генерал сравнил Зеленского с Наполеоном
Украинский генерал Москаль предупредил Зеленского о последствиях закрытия телеканалов
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости.
Президент Украины является "неуравновешенным и капризным человеком", наделавшим много глупостей, такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал
экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль.
Говоря о закрытии на Украине
оппозиционных телеканалов, генерал посоветовал Зеленскому "подумать". "И уже придется новой Верховной раде
, которая должна быть в следующем году, принимать новый Уголовный кодекс, потому что уже столько статей в этом, что он нарушил, нет", - заявил Москаль.
По его мнению, украинский лидер просыпается "с одной мыслью", а на работу идет "с другой". "Он думает одно, говорит второе, делает третье. Это неуравновешенный, капризный человек", - указал он.
При этом Москаль добавил, что Зеленский походит на Наполеона "только по росту".
Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против компаний, которые владеют телеканалом "Наш". Это не первый подобный случай — на Украине уже запрещено вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первого независимого" и UkrLive.