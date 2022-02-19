https://ria.ru/20220219/gazprom-1773753950.html

Глава ЕК раскритиковала поведение "Газпрома" по поставкам в Евросоюз

Глава ЕК раскритиковала поведение "Газпрома" по поставкам в Евросоюз - РИА Новости, 19.02.2022

Глава ЕК раскритиковала поведение "Газпрома" по поставкам в Евросоюз

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала поведение "Газпрома" по поставкам газа в Евросоюз на фоне высоких цен "очень странным". РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T12:27

2022-02-19T12:27

2022-02-19T12:27

экономика

россия

газпром

еврокомиссия

евросоюз

природный газ

мюнхенская конференция по безопасности

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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала поведение "Газпрома" по поставкам газа в Евросоюз на фоне высоких цен "очень странным"."Газпром сознательно пытается поставлять как можно меньше, когда цены летят вверх. Это очень странное поведение для компании", - сказала глава Еврокомиссии на Мюнхенской конференции по безопасности.Россия многие десятилетия является надежным поставщиком природного газа в Европу, выполняя свои обязательства по поставкам. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами. В Евросоюзе также не раз отмечали, что "Газпром" строго выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа.Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.Как указывал президент Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к этому кризису - европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.Летом 2021 года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ, поставляемый по спотовым контрактам, на который рассчитывала Европа, ушел на другие рынки, которые были более экономически благоприятны, указывал вице-премьер РФ, уточняя, что СПГ из США, Катара и Австралии в основном был направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион.

https://ria.ru/20220214/krizis-1772733485.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как изменились цены на газ в Европе Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru. 2022-02-19T12:27 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, газпром, еврокомиссия, евросоюз, природный газ, мюнхенская конференция по безопасности