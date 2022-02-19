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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/gaz-1773839885.html
"Луганскгаз" полностью возобновил подачу топлива после взрывов
"Луганскгаз" полностью возобновил подачу топлива после взрывов - РИА Новости, 19.02.2022
"Луганскгаз" полностью возобновил подачу топлива после взрывов
"Луганскгаз" сообщил о возобновлении подачи газа всем абонентам, отключенным от газоснабжения из-за взрывов на газопроводах в Луганске. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T22:53
2022-02-19T22:53
обострение ситуации в днр и лнр
луганск
луганскгаз
лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
природный газ
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. "Луганскгаз" сообщил о возобновлении подачи газа всем абонентам, отключенным от газоснабжения из-за взрывов на газопроводах в Луганске."Благодаря оперативным действиям сотрудников государственного унитарного предприятия "Луганскгаз" к 18.00 подача газа всем ранее отключённым абонентам была возобновлена на 100%", - сообщила компания в своем Telegram-канале.В ночь с пятницы на субботу в Луганске прогремели два взрыва на газопроводах, среднего и высокого давления, от которых газифицированы Камендобродский район города, Вергунка, ряд восточных кварталов и центральная часть Луганска. Руководитель ГУП "Луганскгаз" Татьяна Богородько заявила, что взрывы на газопроводах - это диверсии. Позже ее слова подтвердили в МВД ЛНР. Без газоснабжения остались около 100 абонентов республики.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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луганск, луганскгаз, лнр, в мире, ситуация в днр и лнр, украина, природный газ, мвд лнр
22:53 19.02.2022
 
"Луганскгаз" полностью возобновил подачу топлива после взрывов

"Луганскгаз" возобновил подачу топлива всем отключенным из-за взрывов абонентам

© РИА Новости / Олеся Потапова / Перейти в фотобанкПожар на месте второго взрыва в Каменнобродском районе Луганска
Пожар на месте второго взрыва в Каменнобродском районе Луганска - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Олеся Потапова
Перейти в фотобанк
Пожар на месте второго взрыва в Каменнобродском районе Луганска
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. "Луганскгаз" сообщил о возобновлении подачи газа всем абонентам, отключенным от газоснабжения из-за взрывов на газопроводах в Луганске.
"Благодаря оперативным действиям сотрудников государственного унитарного предприятия "Луганскгаз" к 18.00 подача газа всем ранее отключённым абонентам была возобновлена на 100%", - сообщила компания в своем Telegram-канале.
В ночь с пятницы на субботу в Луганске прогремели два взрыва на газопроводах, среднего и высокого давления, от которых газифицированы Камендобродский район города, Вергунка, ряд восточных кварталов и центральная часть Луганска. Руководитель ГУП "Луганскгаз" Татьяна Богородько заявила, что взрывы на газопроводах - это диверсии. Позже ее слова подтвердили в МВД ЛНР. Без газоснабжения остались около 100 абонентов республики.
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
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