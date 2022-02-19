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"Луганскгаз" полностью возобновил подачу топлива после взрывов
"Луганскгаз" полностью возобновил подачу топлива после взрывов - РИА Новости, 19.02.2022
"Луганскгаз" полностью возобновил подачу топлива после взрывов
"Луганскгаз" сообщил о возобновлении подачи газа всем абонентам, отключенным от газоснабжения из-за взрывов на газопроводах в Луганске. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T22:53
2022-02-19T22:53
2022-02-19T22:53
обострение ситуации в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. "Луганскгаз" сообщил о возобновлении подачи газа всем абонентам, отключенным от газоснабжения из-за взрывов на газопроводах в Луганске."Благодаря оперативным действиям сотрудников государственного унитарного предприятия "Луганскгаз" к 18.00 подача газа всем ранее отключённым абонентам была возобновлена на 100%", - сообщила компания в своем Telegram-канале.В ночь с пятницы на субботу в Луганске прогремели два взрыва на газопроводах, среднего и высокого давления, от которых газифицированы Камендобродский район города, Вергунка, ряд восточных кварталов и центральная часть Луганска. Руководитель ГУП "Луганскгаз" Татьяна Богородько заявила, что взрывы на газопроводах - это диверсии. Позже ее слова подтвердили в МВД ЛНР. Без газоснабжения остались около 100 абонентов республики.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Луганскгаз" полностью возобновил подачу топлива после взрывов
"Луганскгаз" возобновил подачу топлива всем отключенным из-за взрывов абонентам