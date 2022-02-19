https://ria.ru/20220219/gaz-1773770260.html

У ЕС не будет проблем с газом без российского топлива, заявили в ЕК

У ЕС не будет проблем с газом без российского топлива, заявили в ЕК - РИА Новости, 19.02.2022

У ЕС не будет проблем с газом без российского топлива, заявили в ЕК

Евросоюзу не грозят проблемы с газом этой зимой, даже если поставки из России полностью прекратятся, сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:12

2022-02-19T14:12

2022-02-19T14:12

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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Евросоюзу не грозят проблемы с газом этой зимой, даже если поставки из России полностью прекратятся, сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслировалась службами ЕС."Даже в случае полной остановки поставок газа из России мы в безопасности этой зимой", - сказала она. Глава Еврокомиссии отметила, что газ занимает около 24% в энергетическом балансе Евросоюза, ЕС импортирует 90% потребляемого "голубого топлива", порядка 40% внешних закупок приходится на Россию. Это ощутимая зависимость, от который Еврокомиссия считает необходимым избавиться, отмечала она.Фон дер Ляйен напомнила, что Евросоюз контактировал с рядом поставщиков СПГ на фоне скачка цен на газ, в том числе с США, для увеличения закупок. По ее словам, ЕС мог бы заменить поставки российского "голубого топлива" импортом СПГ.Россия многие десятилетия является надежным поставщиком природного газа в Европу, выполняя свои обязательства по поставкам. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами. В Евросоюзе также не раз отмечали, что "Газпром" строго выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа.

https://ria.ru/20220218/gaz-1773691644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, россия, европа, газпром, еврокомиссия, евросоюз