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У ЕС не будет проблем с газом без российского топлива, заявили в ЕК
У ЕС не будет проблем с газом без российского топлива, заявили в ЕК - РИА Новости, 19.02.2022
У ЕС не будет проблем с газом без российского топлива, заявили в ЕК
Евросоюзу не грозят проблемы с газом этой зимой, даже если поставки из России полностью прекратятся, сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:12
2022-02-19T14:12
экономика
сша
россия
европа
газпром
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Евросоюзу не грозят проблемы с газом этой зимой, даже если поставки из России полностью прекратятся, сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслировалась службами ЕС."Даже в случае полной остановки поставок газа из России мы в безопасности этой зимой", - сказала она. Глава Еврокомиссии отметила, что газ занимает около 24% в энергетическом балансе Евросоюза, ЕС импортирует 90% потребляемого "голубого топлива", порядка 40% внешних закупок приходится на Россию. Это ощутимая зависимость, от который Еврокомиссия считает необходимым избавиться, отмечала она.Фон дер Ляйен напомнила, что Евросоюз контактировал с рядом поставщиков СПГ на фоне скачка цен на газ, в том числе с США, для увеличения закупок. По ее словам, ЕС мог бы заменить поставки российского "голубого топлива" импортом СПГ.Россия многие десятилетия является надежным поставщиком природного газа в Европу, выполняя свои обязательства по поставкам. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами. В Евросоюзе также не раз отмечали, что "Газпром" строго выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа.
https://ria.ru/20220218/gaz-1773691644.html
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Дарья Буймова
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экономика, сша, россия, европа, газпром, еврокомиссия, евросоюз
14:12 19.02.2022
 
У ЕС не будет проблем с газом без российского топлива, заявили в ЕК

В Еврокомссии заявили, что ЕС не грозят проблемы с газом при остановке поставок из России

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Евросоюзу не грозят проблемы с газом этой зимой, даже если поставки из России полностью прекратятся, сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслировалась службами ЕС.
"Даже в случае полной остановки поставок газа из России мы в безопасности этой зимой", - сказала она. Глава Еврокомиссии отметила, что газ занимает около 24% в энергетическом балансе Евросоюза, ЕС импортирует 90% потребляемого "голубого топлива", порядка 40% внешних закупок приходится на Россию. Это ощутимая зависимость, от который Еврокомиссия считает необходимым избавиться, отмечала она.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 22:30
The Telegraph: Европу ждет тяжелый удар в случае отказа от газа из России
Фон дер Ляйен напомнила, что Евросоюз контактировал с рядом поставщиков СПГ на фоне скачка цен на газ, в том числе с США, для увеличения закупок. По ее словам, ЕС мог бы заменить поставки российского "голубого топлива" импортом СПГ.
Россия многие десятилетия является надежным поставщиком природного газа в Европу, выполняя свои обязательства по поставкам. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами. В Евросоюзе также не раз отмечали, что "Газпром" строго выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 21:27
Премьер Италии заявил о возможности увеличить поставки газа из России
Опубликовано: Дарья Буймова
 
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