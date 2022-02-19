https://ria.ru/20220219/gaz-1773760240.html
Уровень заполненности газохранилищ в Европе опустился до 32%
Уровень заполненности газохранилищ в Европе опустился до 32% - РИА Новости, 19.02.2022
Уровень заполненности газохранилищ в Европе опустился до 32%
Европейские подземные газовые хранилища заполнены примерно на одну треть, следует из публикации в Telegram-канал "Газпрома". РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T13:01
2022-02-19T13:01
2022-02-19T14:43
экономика
европа
природный газ
газпром
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Европейские подземные газовые хранилища заполнены примерно на одну треть, следует из публикации в Telegram-канал "Газпрома"."Общий уровень заполненности ПХГ Европы — 32 процента. Подземные хранилища Германии опустошены более чем на две трети, Франции — почти на три четверти", — отметила компания.По данным Gas Infrastructure Europe на 17 февраля, объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 21 процент (8,3 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 95,3 процента (44,8 миллиарда кубометров) от количества, закачанного летом.Уровень сырья в европейских ПХГ с 11 января перешел в область рекордных минимумов. Так, 17 февраля запасы были на 0,95 миллиарда кубометров ниже минимального показателя на эту дату в предыдущие годы.Потребители в Европе обычно отбирают газ из подземных хранилищ до конца марта — начала апреля. Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. На 17 февраля она сократилась до 10,6 миллиарда кубометров. Это на 45 процентов (на 8,7 миллиарда кубометров) ниже, чем в прошлом году, и на 4,7 миллиарда кубометров меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.Россия много десятилетий поставляет в Европу природный газ, строго выполняя свои обязательства. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что экспортирует сырье согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактами.В Евросоюзе также не раз отмечали, что "Газпром" строго выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа.
https://ria.ru/20220219/gazprom-1773753950.html
европа
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756001846_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3cf43968e6bc2b988643ad1522697a1a.jpg
Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru.
2022-02-19T13:01
true
PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, природный газ, газпром
13:01 19.02.2022 (обновлено: 14:43 19.02.2022)
Уровень заполненности газохранилищ в Европе опустился до 32%
"Газпром": менее 5% от закачанного летом газа осталось в европейских подземных хранилищах
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
Европейские подземные газовые хранилища заполнены примерно на одну треть, следует из публикации в Telegram-канал
"Газпрома".
"Общий уровень заполненности ПХГ Европы — 32 процента. Подземные хранилища Германии
опустошены более чем на две трети, Франции
— почти на три четверти", — отметила компания.
По данным Gas Infrastructure Europe на 17 февраля, объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 21 процент (8,3 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 95,3 процента (44,8 миллиарда кубометров) от количества, закачанного летом.
Уровень сырья в европейских ПХГ с 11 января перешел в область рекордных минимумов. Так, 17 февраля запасы были на 0,95 миллиарда кубометров ниже минимального показателя на эту дату в предыдущие годы.
Потребители в Европе обычно отбирают газ из подземных хранилищ до конца марта — начала апреля.
Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. На 17 февраля она сократилась до 10,6 миллиарда кубометров. Это на 45 процентов (на 8,7 миллиарда кубометров) ниже, чем в прошлом году, и на 4,7 миллиарда кубометров меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.
Россия
много десятилетий поставляет в Европу природный газ, строго выполняя свои обязательства.
"Газпром
" неоднократно подчеркивал, что экспортирует сырье согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактами.
В Евросоюзе
также не раз отмечали, что "Газпром" строго выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа.