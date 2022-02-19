https://ria.ru/20220219/gaz-1773760240.html

Уровень заполненности газохранилищ в Европе опустился до 32%

Уровень заполненности газохранилищ в Европе опустился до 32% - РИА Новости, 19.02.2022

Уровень заполненности газохранилищ в Европе опустился до 32%

Европейские подземные газовые хранилища заполнены примерно на одну треть, следует из публикации в Telegram-канал "Газпрома". РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T13:01

2022-02-19T13:01

2022-02-19T14:43

экономика

европа

природный газ

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756001846_204:795:2431:2048_1920x0_80_0_0_150264fae6bd5bcacabba5425cec0cc1.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Европейские подземные газовые хранилища заполнены примерно на одну треть, следует из публикации в Telegram-канал "Газпрома"."Общий уровень заполненности ПХГ Европы — 32 процента. Подземные хранилища Германии опустошены более чем на две трети, Франции — почти на три четверти", — отметила компания.По данным Gas Infrastructure Europe на 17 февраля, объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 21 процент (8,3 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 95,3 процента (44,8 миллиарда кубометров) от количества, закачанного летом.Уровень сырья в европейских ПХГ с 11 января перешел в область рекордных минимумов. Так, 17 февраля запасы были на 0,95 миллиарда кубометров ниже минимального показателя на эту дату в предыдущие годы.Потребители в Европе обычно отбирают газ из подземных хранилищ до конца марта — начала апреля. Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. На 17 февраля она сократилась до 10,6 миллиарда кубометров. Это на 45 процентов (на 8,7 миллиарда кубометров) ниже, чем в прошлом году, и на 4,7 миллиарда кубометров меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.Россия много десятилетий поставляет в Европу природный газ, строго выполняя свои обязательства. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что экспортирует сырье согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактами.В Евросоюзе также не раз отмечали, что "Газпром" строго выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа.

https://ria.ru/20220219/gazprom-1773753950.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как изменились цены на газ в Европе Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru. 2022-02-19T13:01 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, природный газ, газпром