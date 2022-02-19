https://ria.ru/20220219/gaz-1773717825.html

Цены на газ в Европе в 2022 году вряд ли снизятся, заявила аналитик

Цены на газ в Европе в 2022 году вряд ли снизятся, заявила аналитик - РИА Новости, 19.02.2022

Цены на газ в Европе в 2022 году вряд ли снизятся, заявила аналитик

Цены на газ в Европе в этом году вряд ли снизятся, участники рынка ожидают сохранения стоимости "голубого топлива" на уровне 800 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T06:28

2022-02-19T06:28

2022-02-19T06:28

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Цены на газ в Европе в этом году вряд ли снизятся, участники рынка ожидают сохранения стоимости "голубого топлива" на уровне 800 долларов за тысячу кубометров, сказала РИА Новости старший консультант VYGON Consultant Екатерина Колбикова.Данные лондонской биржи ICE свидетельствуют, что цены фьючерсов на газ с поставкой как в марте текущего года, так и в первом квартале следующего - на одном уровне. Их стоимость к закрытию торгов пятницы составила почти 835 и 820 долларов.Ограниченное увеличение среднегодовых производственных мощностей (на 14 миллиардов кубометров) в совокупности с высоким предъявляемым спросом на газ в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе на рынке СПГ могут привести к развитию дефицита. Это усилит конкуренцию за газ и таким образом будет подстёгивать рост европейских спотовых цен, считает аналитик.Цены на газ в Европе с конца января демонстрируют сильную волатильность. После достижения в первом месяце года среднего уровня в 995 долларов котировки немного снизились и первые две недели февраля торговались в диапазоне 850-990 долларов, однако 14 февраля резко подскочили выше 1000 долларов, а 15 февраля — впервые за полтора месяца — на фоне ослабления геополитических опасений упали ниже 800 долларов.Отопительный сезон в Европе в целом завершается — потребление газа будет несколько снижаться. При этом заполненность европейских газовых хранилищ — на минимальном уровне. На утро 17 февраля она составляла 32%, что на 12,5% ниже среднего показателя на эту дату за прошедшие пять лет. Обычно отбор продолжается до конца марта.Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.

https://ria.ru/20220218/gaz-1773691644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

европа, экономика, россия, в мире