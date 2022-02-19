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Блинкен: позиция России по безопасности "противоречит принципам США"
Блинкен: позиция России по безопасности "противоречит принципам США" - РИА Новости, 19.02.2022
Блинкен: позиция России по безопасности "противоречит принципам США"
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия в ответе на предложения США в сфере безопасности продемонстрировала нежелание менять позицию по некоторым... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T23:38
2022-02-19T23:38
россия
нато
сша
в мире
энтони блинкен
украина
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия в ответе на предложения США в сфере безопасности продемонстрировала нежелание менять позицию по некоторым вопросам, Москва должна продемонстрировать, что хочет диалога, а не финляндизации соседей и "воссоздания советской империи"."В российском ответе они продолжают оставаться на позиции, которая вступает в фундаментальное противоречие с нашими главными принципами, которым мы привержены", - сказал Блинкен в интервью Süddeutsche Zeitung.Текст интервью распространила пресс-служба госдепа.Блинкен отметил, что в диалоге по безопасности есть конкретные идеи для обсуждения. Но что касается отказа НАТО от приема новых членов, здесь "ответ "нет", заявил Блинкен. Работать совместно США и РФ смогут для построения взаимной уверенности, снижения рисков, контроля над оружием, считает он. "Что касается вопросов позиционирования систем, военных учений на взаимной основе, - есть шаги, которые мы можем предпринять, чтобы усилить коллективную безопасность. Здесь ответ "да", - сказал он."Вопрос в том, чего ищет Россия: разрешения в практическом ключе закономерных опасений в сфере безопасности или воссоздания советской империи, восстановления сфер влияния, финляндизации (подчинение политики страны политике большей соседней страны при номинальном сохранении суверенитета – ред.)", - сказал Блинкен.Как заявил госсекретарь США, действия РФ вокруг Украины угрожают принципам мирового устройства. "Угроза, которую представляет Россия, в первую очередь для Украины, но в более широком смысле - принципам, важных для стран по всему миру", - сказал Блинкен.По его словам, эскалация вокруг Украины приведет к быстрому совместному ответу Запада в контексте санкций против РФ и поддержки украинских ВС.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html
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россия, нато, сша, в мире, энтони блинкен, украина
23:38 19.02.2022
 
Блинкен: позиция России по безопасности "противоречит принципам США"

Госсекретарь Блинкен: позиция России по гарантиям вступает в противоречие с принципами США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия в ответе на предложения США в сфере безопасности продемонстрировала нежелание менять позицию по некоторым вопросам, Москва должна продемонстрировать, что хочет диалога, а не финляндизации соседей и "воссоздания советской империи".
"В российском ответе они продолжают оставаться на позиции, которая вступает в фундаментальное противоречие с нашими главными принципами, которым мы привержены", - сказал Блинкен в интервью Süddeutsche Zeitung.
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Текст интервью распространила пресс-служба госдепа.
Блинкен отметил, что в диалоге по безопасности есть конкретные идеи для обсуждения. Но что касается отказа НАТО от приема новых членов, здесь "ответ "нет", заявил Блинкен. Работать совместно США и РФ смогут для построения взаимной уверенности, снижения рисков, контроля над оружием, считает он. "Что касается вопросов позиционирования систем, военных учений на взаимной основе, - есть шаги, которые мы можем предпринять, чтобы усилить коллективную безопасность. Здесь ответ "да", - сказал он.
"Вопрос в том, чего ищет Россия: разрешения в практическом ключе закономерных опасений в сфере безопасности или воссоздания советской империи, восстановления сфер влияния, финляндизации (подчинение политики страны политике большей соседней страны при номинальном сохранении суверенитета – ред.)", - сказал Блинкен.
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Как заявил госсекретарь США, действия РФ вокруг Украины угрожают принципам мирового устройства. "Угроза, которую представляет Россия, в первую очередь для Украины, но в более широком смысле - принципам, важных для стран по всему миру", - сказал Блинкен.
По его словам, эскалация вокруг Украины приведет к быстрому совместному ответу Запада в контексте санкций против РФ и поддержки украинских ВС.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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Сколько США тратят на сдерживание России
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
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