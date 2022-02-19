18:59 19.02.2022 (обновлено: 19:00 19.02.2022)
Россию устроят только железные гарантии безопасности, заявил Полянский
Зампостпреда при ООН Полянский: Россию устроят только железные гарантии безопасности
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
ООН, 19 фев - РИА Новости. После того, как страны Запада нарушили обещание не расширять НАТО на восток, Россию могут устроить только железные, юридически обязывающие гарантии безопасности, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Так он прокомментировал публикацию Spiegel. Издание сообщило, что в национальном архиве Великобритании был обнаружен документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на Восток. Документ, ранее находящийся под грифом "секретно", обнаружил профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон. В нем говорится о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая состоялась в Бонне 6 марта 1991 года. На встрече обсуждался вопрос безопасности Польши и других государств Восточной Европы. Из документа следовало, что участники встречи согласились, что членство стран Восточной Европы в НАТО "неприемлемо", отметило издание.
"Было ошибкой западных лидеров нарушить такие обещания, в то время как советские и российские лидеры сдержали свои обещания. А теперь люди спрашивают, почему мы не принимаем устные заверения и джентльменские соглашения", - написал Полянский в своем Twitter.
"На этот раз только железные юридически обязывающие гарантии", - подчеркнул дипломат.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Опубликовано: Ольга Филиппова