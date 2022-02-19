https://ria.ru/20220219/flot-1773715888.html

Расчеты береговых ракетных комплексов Черноморского флота провели учения

Расчеты береговых ракетных комплексов Черноморского флота провели учения - РИА Новости, 19.02.2022

Расчеты береговых ракетных комплексов Черноморского флота провели учения

Береговые ракетные комплексы Черноморского флота "Бал" и "Бастион" отработали защиту Крыма и Краснодарского края от корабельных группировок условного противника РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T05:11

2022-02-19T05:11

2022-02-19T05:18

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безопасность

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МОСКВА,19 фев - РИА Новости. Береговые ракетные комплексы Черноморского флота "Бал" и "Бастион" отработали защиту Крыма и Краснодарского края от корабельных группировок условного противника в рамках учений, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.Добавляется, что расчеты ракетных комплексов промаршировали в назначенные позиционные районы и провели развертывание пусковых установок, обнаружение, идентификацию и сопровождение надводных целей.В роли условного противники выступали корабли Черноморского флота. Расчеты произвели по целям электронные (условные) пуски ракет. Для учений были задействованы более 500 военных и порядка 50 единиц техники.В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего на учения планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

https://ria.ru/20220219/morpekhi-1773715720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, безопасность