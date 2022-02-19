https://ria.ru/20220219/firer-1773584578.html

Олег Фирер: Гренада может стать для России воротами на Карибы

Олег Фирер: Гренада может стать для России воротами на Карибы - РИА Новости, 25.02.2022

Олег Фирер: Гренада может стать для России воротами на Карибы

Гренада готова стать воротами для России в страны Карибского бассейна, в настоящее время небольшое островное государство отправляет в Россию какао-бобы и... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-19T11:00

2022-02-19T11:00

2022-02-25T18:57

интервью

гренада

россия

олег фирер (посол гренады в россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773586320_0:152:960:692_1920x0_80_0_0_ac7cfdb46b9d708fa103e284c7c972e5.jpg

Гренада готова стать воротами для России в страны Карибского бассейна, в настоящее время небольшое островное государство отправляет в Россию какао-бобы и договаривается о поставках рома и мускатного ореха. О том, почему у двух стран не получится развивать военно-техническое сотрудничество, когда в Россию может приехать генерал-губернатор Гренады, и ждут ли на "острове специй" российских туристов, привитых вакциной "Спутник V", рассказал в интервью РИА Новости посол Гренады в России Олег Фирер.– Вы родились в Одессе, а сегодня представляете Гренаду в России. Расскажите, пожалуйста, как так получилось?– Я родился в Одессе, но вырос в США, в Бруклине. И не могу считать Одессу, Украину или Советский Союз моей родиной, потому что я не рос там. Моя семья переехала в Америку, когда я был еще маленьким. Поэтому я не русский и не украинец. Скорее, больше американец, так как вырос в США. Кстати, русский язык мне тяжело давался, хотя в семье говорили на русском. Сейчас я стал намного лучше говорить.Раньше я занимался бизнесом, в основном слияниями и поглощениями, проблемными активами, реструктуризацией и кризис-менеджментом. Если сравнить это с дипломатией, то очень похоже. В моей прошлой профессии нужно было быть дипломатом, потому что по-другому невозможно быть успешным в этой сфере бизнеса.В восточно-карибский бассейн, в Гренаду я попал много лет назад. Меня пригласили посмотреть пару проектов в сфере реструктуризации. И я влюбился в Гренаду! Там прекрасные, дружелюбные люди, погода: нет ураганов, нет тайфунов, средняя температура воздуха – 27 градусов. Мы – часть Наветренных островов, поэтому всегда есть небольшой ветерок. Климат идеальный. Я увидел много потенциала в этой стране и сначала начал работать в госсекторе, множество проектов реализовал на государственном уровне. Работал еще на платформе ООН, занимался двусторонними и многосторонними отношениями в финансовой сфере. Потом мне предложили возглавить дипломатическую миссию в России, это было в конце 2015 года. Тогда же запустили процедуру открытия посольства, потому что до этого посольства Гренады в Москве не было – оно закрылось в 1983 году после того, как страны разорвали дипломатические отношения. В 2017 году, 1 августа мы открыли посольство. А верительные грамоты я вручил в апреле 2017 года.Гренада – маленькая страна. У нас всего лишь десять посольств, нет возможности открывать посольства в каждой стране. И каждое из посольств работает по совместительству с другими странами. Цель дипломатической миссии, которую мы открыли в Москве, – покрывать бывшие страны Советского Союза и Восточной Европы. Просто еще не везде я вручил свои верительные грамоты, но у меня есть агреманы и намерение аккредитоваться в других странах. Из-за пандемии два года практически выпали, не получается все сразу реализовать.– Первый раз в Россию вы приехали уже в качестве посла?– Нет, первый раз я приехал в Россию в 2006 году. Но, честно, это была совсем другая Россия! Я приехал ненадолго как турист. И после этого приехал в 2013 году уже серьезно смотреть на Россию как на потенциальный рынок для Гренады, а в 2015 году был запущен процесс аккредитации. На сегодняшний день наше посольство – единственный представитель сообщества КАРИКОМ в России.Немного про историю. Гренада и СССР имели очень тесные отношения до 1983 года, когда произошло вторжение США, после чего дипломатические отношения были разорваны. Восстановлены они были в 2002 году.– В каких сферах есть перспективы для сотрудничества у наших стран?– Перспективы у нас большие. Во-первых, это культурные связи, туризм. Столица Гренады носит название города Святого Георгия, а на гербе Москвы изображен Георгий Победоносец, – то есть мы нашли такую культурную связь. Были проведены уже два форума под эгидой НКО. В Гренаде проводилась выставка работ художника Василия Поленова, мы тогда открыли новое здание парламента, и первым мероприятием в его стенах как раз была выставка Поленова, реплики картин были оставлены в одном из храмов в Гренаде. Кстати, в 2019 году в Гренаде был открыт первый православный храм. У нас множество проектов, чтобы народы себя комфортно друг с другом чувствовали. В России обучается множество студентов из Гренады, потом они возвращаются обратно, продолжают общаться. Это все сплачивает народы, несмотря на то, что сегодня происходит в западных СМИ, на то, какой идет оттуда посыл.Также перед нами стоит цель увеличить торговый оборот. Это непростой процесс. Гренада – страна специй. У нас есть все – от имбиря до мускатного ореха. Кстати, мускатный орех изображен на нашем флаге, это наша визитная карточка, мы этим очень гордимся. Мы – вторые по количеству поставщики мускатного ореха в мире после Индонезии, и первые – по качеству. Многие этого не знают. Также в Гренаде растут какао-бобы наилучшего качества, сорт называется тринитарио. Из них сегодня делают самый элитный шоколад на рынке. В Гренаде есть ром и очень хорошего качества морепродукты и рыба: тунец, лобстеры, креветки.На сегодняшний день в Россию мы поставляем какао-бобы. Местные производители в России делают из гренадских какао-бобов шоколад. Так что сегодня вы можете пойти в магазин и приобрести шоколад, который сделан из какао-бобов, привезенных из Гренады. Сейчас мы в процессе переговоров, чтобы поставлять в Россию не только сырье, но конечный продукт – шоколад уже сделанный в Гренаде. Идут переговоры о поставках рома. Также обсуждаем возможность поставок в Россию морепродуктов. Морепродукты из Гренады поставляются даже в Китай, поэтому нет проблемы с тем, как их перевозить. В Гренаде хороший логистический хаб – недалеко от экватора, хорошая проходимость, у нас глубокие воды, тихая гавань. Логистически все прекрасно работает. Гренада – это ворота в латиноамериканский бассейн.По поводу мускатного ореха. Сегодня он напрямую в Россию не поставляется и присутствует на российском рынке в небольших количествах. Он идет через Нидерланды, через брокеров. Сейчас мы ведем переговоры с рядом компаний, чтобы организовать прямые поставки. Логистическая цепочка отработана с какао-бобами, сейчас поставки идут через порты Санкт-Петербурга. Теперь надо это все углубить и масштабировать на другие регионы.Как вы понимаете, из-за пандемии, когда все закрывается, логистические цепочки рвутся, сейчас восстанавливаем контакты и все, что начинали прорабатывать до пандемии. Наше посольство работает в России меньше пяти лет, из них два пришлись на пандемию. Было тяжело, так что это еще не пять лет активной работы. Сейчас все восстанавливаем, и мы видим большие перспективы в торговле.– Гренаде не грозит неурожай какао-бобов?– Мы не видим никаких угроз. У нас очень хорошая земля. В Гренаде растут уникальные какао-бобы – это сорт тринитарио, который растет под банановым деревом. На сегодняшний день этот сорт очень востребован.– А что интересно Гренаде закупать в России?– В России есть множество вещей, в которых у нас есть потребность. В Гренаде была делегация Россельхознадзора, прорабатывается возможность поставок зерна. Также нам интересно медицинское оборудование, например, мы сотрудничаем с компанией "Швабе", они поставляют в Гренаду инкубаторы для недоношенных детей.Также мы договариваемся с Россией о поставках удобрений, тракторов и комбайнов. В начале февраля в Гренаде была российская делегация во главе с министром правительства Москвы, руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым, эти вопросы обсуждались. Нам также интересно перенять опыт России в "умных городах" и "электронном правительстве".Также с российской компанией мы планируем строить и открывать первый технологический парк в регионе. Мы проработали зону, где он будет находиться и льготы для резидентов. Мы видим большой потенциал в этом, он позволит создать новые рабочие места и локализовать российские технологии. Думаю, в ближайшее время мы окончательно договоримся.– Насколько вырос турпоток в Гренаду из России после отмены виз?– Да, после этого соглашения увеличился туристический поток. Как, кстати, и увеличилась русскоязычная диаспора в Гренаде после открытия православного храма. Но в отсутствие прямых рейсов масштабного туризма с Россией у нас еще нет. Хотя в Гренаде есть туризм на любой вкус – от бюджетного до очень элитного. Мы открыты к тому, чтобы сделать прямое сообщение. Этот вопрос обсуждается, но помешала пандемия. Надо все возобновлять.Но даже несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, русские туристы приезжают в Гренаду. И русскоязычный туризм увеличивается. До пандемии в Гренаду приезжали много круизных лайнеров, где русские тоже были. Сейчас постепенно этот сектор тоже восстанавливается, но медленно. Если раньше приезжали по три-четыре круизных лайнера в день, то сегодня, их, конечно, меньше.Гренада – красивейшая страна, ее действительно стоит посетить. На сегодняшний день тенденция такова, что туристы из России не едут в Гренаду целенаправленно, а заезжают по пути в другие островные государства и страны Латинской Америки. Поэтому мы надеемся, что если будут проработаны прямые направления, Гренада может стать хабом для туристов, которые будут через Гренаду приезжать в другие страны региона. У нас хороший большой аэропорт, который, кстати, в свое время строил Советский Союз вместе с Кубой.Конечно, сначала речь пойдет о прямых чартерных рейсах. Но, посмотрите, Маврикий договорился с Россией о прямых рейсах, а ведь Маврикий находится дальше, чем Гренада! Поэтому у нас есть все шансы.– Насколько серьезна ситуация с пандемией на Гренаде?– Поначалу, в Гренаде было очень мало случаев заражения коронавирусом. По мере того, как в мире открывались границы, снимали карантинные меры, количество случаев у нас выросло. Но сейчас ситуация стабилизировалась, нет больших вспышек.– Гренада заинтересована в закупках российской вакцины "Спутник V"?– На сегодняшний день у нас хватает вакцин. Мы маленькая страна, поэтому нам не нужно много вакцин. Мы немного консервативная страна – мы идем по рекомендациям ВОЗ и PAHO, как только они сертифицируют вакцины, мы разрешим их использование. В марте прошлого года мы от лица КАРИКОМ подписали соглашение о намерениях с РФПИ на вакцину "Спутник V" для стран сообщества. На сегодняшний день есть три страны КАРИКОМ, которые несмотря на отсутствие сертификации со стороны ВОЗ и PAHO, разрешили "Спутник V" для экстренного применения.Что еще дало нам это соглашение? В июне прошлого года на съезде глав КАРИКОМ мы подписали указ, который разрешает въезд гражданам, привитым вакциной "Спутник V" на территорию стран КАРИКОМ. Это важно, потому что мы разрешаем туристам, которые приезжают из России и вакцинированы "Спутник V", въезжать в Гренаду.– Какие сейчас есть ограничения на въезд в Гренаду?– Сегодня въезд в страну разрешен только вакцинированным, включая тех, кто привит "Спутником V". Плюс по обязательному протоколу въезда в страну – наличие отрицательного ПЦР-теста до прибытия и сдача ПЦР-теста по прибытию.– Прорабатываются ли сейчас визиты высокопоставленных лиц Гренады в Россию? Например, генерал-губернатора?– Последний раз в России был с визитом министр иностранных дел в 2019 году. Мы сейчас проговариваем возможность, чтобы или генерал-губернатор, или министр иностранных дел, или другие министры посетили Россию в ближайшем будущем. Конечно, если это и случится, то когда будет потеплее, потому что если посмотреть на историю визитов – они никогда не проводились зимой.Мы также всегда активный участник Санкт-Петербургского экономического форума, и я надеюсь, что визит может состояться в связи с Петербургским форумом. У нас будет делегация, которую, я надеюсь, будет возглавлять кто-то из высокопоставленных чиновников.Пандемия нарушила многие наши планы, но сейчас все постепенно восстанавливается. Мы очень надеемся, что наши отношения с Россией в ближайшем будущем будут только углубляться.– Вопрос о выходе из-под протектората британской короны сейчас актуален?– Гренада проводила референдум, как и все страны КАРИКОМ. Некоторые решили стать федерациями. В Гренаде люди проголосовали против. У нас сохраняется та форма правления, которая была. Разговоров о том, чтобы снова проводить новый референдум, не было. Но в любом случае этот вопрос должен решать народ. В этом году у нас планируются выборы премьер-министра, все может измениться. Но все так, как было.– Как продвигается сотрудничество Гренады с ЕАЭС?– Мы очень заинтересованы в этом сотрудничестве. Сегодня мы прорабатываем подписание меморандума о сотрудничестве с ЕАЭС, со нашей стороны текст согласован. Ждем ответа от ЕЭК, одобрения меморандума с их стороны.– Когда документ может быть подписан?– Если это зависит от нас – хоть завтра. Мы со своей стороны готовы, видим большой потенциал в этом сотрудничестве. Сейчас документ на рассмотрении в ЕАЭС.– А какие есть перспективы у военно-технического сотрудничества РФ и Гренады?– В Гренаде нет армии вообще. Мы мирная страна. Мы не видим потребности в том, чтобы создавать армию. В Гренаде есть только полицейские и, кстати, многие без оружия. Что мне очень понравилось в Гренаде, это дружелюбность народа. Это действительно безопасная страна.

гренада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, гренада, россия, олег фирер (посол гренады в россии)