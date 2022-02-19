https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773837705.html
МЧС России будет вести работу по эвакуации граждан ЛНР и ДНР круглосуточно
МЧС России будет вести работу по эвакуации граждан ЛНР и ДНР круглосуточно - РИА Новости, 19.02.2022
МЧС России будет вести работу по эвакуации граждан ЛНР и ДНР круглосуточно
МЧС России будет вести работу по эвакуации граждан самопровозглашенных ЛНР и ДНР в круглосуточном режиме, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T22:32
2022-02-19T22:32
2022-02-19T23:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. МЧС России будет вести работу по эвакуации граждан самопровозглашенных ЛНР и ДНР в круглосуточном режиме, сообщила пресс-служба ведомства."Эвакуация будет проводиться в круглосуточном режиме, в соответствии с намеченными оперативными планами", — говорится в сообщении.Как заявлял врио главы МЧС Александр Чуприян, в Ростовской области 282 пункта временного размещения готовы принимать беженцев.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, власти ДНР и ЛНР заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь речь идет о детях, женщинах и пожилых людях. Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
22:32 19.02.2022 (обновлено: 23:43 19.02.2022)
МЧС России будет вести работу по эвакуации граждан ЛНР и ДНР круглосуточно
МЧС России будет вести работу по эвакуации граждан ЛНР и ДНР в круглосуточном режиме