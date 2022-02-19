https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773837705.html

МЧС России будет вести работу по эвакуации граждан ЛНР и ДНР круглосуточно

МЧС России будет вести работу по эвакуации граждан ЛНР и ДНР круглосуточно - РИА Новости, 19.02.2022

МЧС России будет вести работу по эвакуации граждан ЛНР и ДНР круглосуточно

МЧС России будет вести работу по эвакуации граждан самопровозглашенных ЛНР и ДНР в круглосуточном режиме, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T22:32

2022-02-19T22:32

2022-02-19T23:43

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. МЧС России будет вести работу по эвакуации граждан самопровозглашенных ЛНР и ДНР в круглосуточном режиме, сообщила пресс-служба ведомства."Эвакуация будет проводиться в круглосуточном режиме, в соответствии с намеченными оперативными планами", — говорится в сообщении.Как заявлял врио главы МЧС Александр Чуприян, в Ростовской области 282 пункта временного размещения готовы принимать беженцев.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, власти ДНР и ЛНР заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь речь идет о детях, женщинах и пожилых людях. Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр