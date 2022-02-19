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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773837705.html
МЧС России будет вести работу по эвакуации граждан ЛНР и ДНР круглосуточно
МЧС России будет вести работу по эвакуации граждан ЛНР и ДНР круглосуточно - РИА Новости, 19.02.2022
МЧС России будет вести работу по эвакуации граждан ЛНР и ДНР круглосуточно
МЧС России будет вести работу по эвакуации граждан самопровозглашенных ЛНР и ДНР в круглосуточном режиме, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T22:32
2022-02-19T23:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. МЧС России будет вести работу по эвакуации граждан самопровозглашенных ЛНР и ДНР в круглосуточном режиме, сообщила пресс-служба ведомства."Эвакуация будет проводиться в круглосуточном режиме, в соответствии с намеченными оперативными планами", — говорится в сообщении.Как заявлял врио главы МЧС Александр Чуприян, в Ростовской области 282 пункта временного размещения готовы принимать беженцев.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, власти ДНР и ЛНР заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь речь идет о детях, женщинах и пожилых людях. Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
22:32 19.02.2022 (обновлено: 23:43 19.02.2022)
 
МЧС России будет вести работу по эвакуации граждан ЛНР и ДНР круглосуточно

МЧС России будет вести работу по эвакуации граждан ЛНР и ДНР в круглосуточном режиме

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области
Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. МЧС России будет вести работу по эвакуации граждан самопровозглашенных ЛНР и ДНР в круглосуточном режиме, сообщила пресс-служба ведомства.
"Эвакуация будет проводиться в круглосуточном режиме, в соответствии с намеченными оперативными планами", — говорится в сообщении.
Как заявлял врио главы МЧС Александр Чуприян, в Ростовской области 282 пункта временного размещения готовы принимать беженцев.
В четверг обострилась ситуация в Донбассе, власти ДНР и ЛНР заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь речь идет о детях, женщинах и пожилых людях.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 22:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил, что нужно эвакуироваться, пока есть возможность
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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