https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773754718.html

Для скорейшей эвакуации жителей Донецка задействовали железную дорогу

Для скорейшей эвакуации жителей Донецка задействовали железную дорогу - РИА Новости, 19.02.2022

Для скорейшей эвакуации жителей Донецка задействовали железную дорогу

Для скорейшей эвакуации жителей Донецка задействована железная дорога, заявил глава городской администрации Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T12:32

2022-02-19T12:32

2022-02-19T13:22

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Для скорейшей эвакуации жителей Донецка задействована железная дорога, заявил глава городской администрации Алексей Кулемзин."Для скорейшей эвакуации жителей задействована железная дорога. Отправления: Донецк, станция "Донецк-2", Калининский район: 9.15, 16.30, ежедневно; Макеевка, ж/д вокзал: 15.40, ежедневно; Иловайск, ж/д вокзал: 11.00, 12.10, 14.10, 15.30, 16.40, 17.40, 18.30", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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