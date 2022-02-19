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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773754718.html
Для скорейшей эвакуации жителей Донецка задействовали железную дорогу
Для скорейшей эвакуации жителей Донецка задействовали железную дорогу - РИА Новости, 19.02.2022
Для скорейшей эвакуации жителей Донецка задействовали железную дорогу
Для скорейшей эвакуации жителей Донецка задействована железная дорога, заявил глава городской администрации Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T12:32
2022-02-19T13:22
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в мире
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
иловайск
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Для скорейшей эвакуации жителей Донецка задействована железная дорога, заявил глава городской администрации Алексей Кулемзин."Для скорейшей эвакуации жителей задействована железная дорога. Отправления: Донецк, станция "Донецк-2", Калининский район: 9.15, 16.30, ежедневно; Макеевка, ж/д вокзал: 15.40, ежедневно; Иловайск, ж/д вокзал: 11.00, 12.10, 14.10, 15.30, 16.40, 17.40, 18.30", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, иловайск, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин
12:32 19.02.2022 (обновлено: 13:22 19.02.2022)
 
Для скорейшей эвакуации жителей Донецка задействовали железную дорогу

Глава администрации Донецка Кулемзин: для эвакуации жителей задействовали железную дорогу

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЛюди на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области
Люди на контрольно-пропускном пункте Матвеев Курган в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Люди на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Для скорейшей эвакуации жителей Донецка задействована железная дорога, заявил глава городской администрации Алексей Кулемзин.
"Для скорейшей эвакуации жителей задействована железная дорога. Отправления: Донецк, станция "Донецк-2", Калининский район: 9.15, 16.30, ежедневно; Макеевка, ж/д вокзал: 15.40, ежедневно; Иловайск, ж/д вокзал: 11.00, 12.10, 14.10, 15.30, 16.40, 17.40, 18.30", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
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Вчера, 12:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
РЖД направят в Ростовскую область составы для перевозки беженцев
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Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюИловайскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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