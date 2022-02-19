https://ria.ru/20220219/draka-1773709100.html
Депутат Рады Шуфрич и журналист Бутусов подрались в прямом эфире ток-шоу
Депутат Рады Шуфрич и журналист Бутусов подрались в прямом эфире ток-шоу - РИА Новости, 19.02.2022
Депутат Рады Шуфрич и журналист Бутусов подрались в прямом эфире ток-шоу
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов подрались в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T02:17
2022-02-19T02:17
2022-02-19T02:17
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152305/31/1523053171_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_e92a4bdad6aec13c061a12ddf513e79b.jpg
КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов подрались в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".Между мужчинами возникла словесная перепалка, после чего Шуфрич взял слово, Бутусов в это время грубо толкнул депутата. После Шуфрич ответил, мужчины упали на землю. Разнимали оппонентов гости в студии - экс-премьер Арсений Яценюк, экс-секретарь СНБО Алексей Данилюк и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.После конфликта Шуфрич на некоторое время удалился из студии, затем вернулся. На лицах и телах обоих участников драки остались ссадины и царапины.
https://ria.ru/20220211/sanktsii-1772392382.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152305/31/1523053171_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_62acd6800cff171289ac9a5bef7ff17f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Депутат Рады Шуфрич и журналист Бутусов подрались в прямом эфире ток-шоу
Депутат Верховной рады Шуфрич и журналист Бутусов подрались в прямом эфире ток-шоу
КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов подрались в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
Между мужчинами возникла словесная перепалка, после чего Шуфрич взял слово, Бутусов в это время грубо толкнул депутата. После Шуфрич ответил, мужчины упали на землю. Разнимали оппонентов гости в студии - экс-премьер Арсений Яценюк, экс-секретарь СНБО Алексей Данилюк и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.
После конфликта Шуфрич на некоторое время удалился из студии, затем вернулся. На лицах и телах обоих участников драки остались ссадины и царапины.