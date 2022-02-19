https://ria.ru/20220219/draka-1773709100.html

Депутат Рады Шуфрич и журналист Бутусов подрались в прямом эфире ток-шоу

Депутат Рады Шуфрич и журналист Бутусов подрались в прямом эфире ток-шоу - РИА Новости, 19.02.2022

Депутат Рады Шуфрич и журналист Бутусов подрались в прямом эфире ток-шоу

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов подрались в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T02:17

2022-02-19T02:17

2022-02-19T02:17

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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов подрались в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".Между мужчинами возникла словесная перепалка, после чего Шуфрич взял слово, Бутусов в это время грубо толкнул депутата. После Шуфрич ответил, мужчины упали на землю. Разнимали оппонентов гости в студии - экс-премьер Арсений Яценюк, экс-секретарь СНБО Алексей Данилюк и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.После конфликта Шуфрич на некоторое время удалился из студии, затем вернулся. На лицах и телах обоих участников драки остались ссадины и царапины.

https://ria.ru/20220211/sanktsii-1772392382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина