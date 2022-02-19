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Депутат Рады Шуфрич и журналист Бутусов подрались в прямом эфире ток-шоу
Депутат Рады Шуфрич и журналист Бутусов подрались в прямом эфире ток-шоу - РИА Новости, 19.02.2022
Депутат Рады Шуфрич и журналист Бутусов подрались в прямом эфире ток-шоу
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов подрались в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T02:17
2022-02-19T02:17
в мире
украина
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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов подрались в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".Между мужчинами возникла словесная перепалка, после чего Шуфрич взял слово, Бутусов в это время грубо толкнул депутата. После Шуфрич ответил, мужчины упали на землю. Разнимали оппонентов гости в студии - экс-премьер Арсений Яценюк, экс-секретарь СНБО Алексей Данилюк и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.После конфликта Шуфрич на некоторое время удалился из студии, затем вернулся. На лицах и телах обоих участников драки остались ссадины и царапины.
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в мире, украина
02:17 19.02.2022
 
Депутат Рады Шуфрич и журналист Бутусов подрались в прямом эфире ток-шоу

Депутат Верховной рады Шуфрич и журналист Бутусов подрались в прямом эфире ток-шоу

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНестор Шуфрич
Нестор Шуфрич - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Нестор Шуфрич
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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов подрались в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
Между мужчинами возникла словесная перепалка, после чего Шуфрич взял слово, Бутусов в это время грубо толкнул депутата. После Шуфрич ответил, мужчины упали на землю. Разнимали оппонентов гости в студии - экс-премьер Арсений Яценюк, экс-секретарь СНБО Алексей Данилюк и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.
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После конфликта Шуфрич на некоторое время удалился из студии, затем вернулся. На лицах и телах обоих участников драки остались ссадины и царапины.
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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