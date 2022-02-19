https://ria.ru/20220219/donetsk-1773835920.html
Информация о минировании зданий в Донецке не подтвердилась
Информация о минировании зданий в Донецке не подтвердилась - РИА Новости, 19.02.2022
Информация о минировании зданий в Донецке не подтвердилась
Анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе Донецка на севере города не подтвердилась. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T22:14
2022-02-19T22:14
2022-02-19T22:14
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе Донецка на севере города не подтвердилась.Ранее властям Донецка поступила анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе на севере города."В результате проверки спецслужбами взрывоопасных предметов не обнаружено", - написал глава городской администрации Алексей Кулемзин в Telegram.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, донецк (донецкая область), ситуация в днр и лнр
Информация о минировании зданий в Донецке не подтвердилась
Глава администрации Донецка: информация о минировании зданий не подтвердилась