https://ria.ru/20220219/donetsk-1773835920.html

Информация о минировании зданий в Донецке не подтвердилась

Информация о минировании зданий в Донецке не подтвердилась - РИА Новости, 19.02.2022

Информация о минировании зданий в Донецке не подтвердилась

Анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе Донецка на севере города не подтвердилась. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T22:14

2022-02-19T22:14

2022-02-19T22:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

донецк (донецкая область)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773600565_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6a0280bb5d5da04bce8a42e008d076f.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе Донецка на севере города не подтвердилась.Ранее властям Донецка поступила анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе на севере города."В результате проверки спецслужбами взрывоопасных предметов не обнаружено", - написал глава городской администрации Алексей Кулемзин в Telegram.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донбасс

донецк (донецкая область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донбасс, донецк (донецкая область), ситуация в днр и лнр