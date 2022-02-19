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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donetsk-1773835920.html
Информация о минировании зданий в Донецке не подтвердилась
Информация о минировании зданий в Донецке не подтвердилась - РИА Новости, 19.02.2022
Информация о минировании зданий в Донецке не подтвердилась
Анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе Донецка на севере города не подтвердилась. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T22:14
2022-02-19T22:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
донецк (донецкая область)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе Донецка на севере города не подтвердилась.Ранее властям Донецка поступила анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе на севере города."В результате проверки спецслужбами взрывоопасных предметов не обнаружено", - написал глава городской администрации Алексей Кулемзин в Telegram.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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РИА Новости
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5
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96
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в мире, донбасс, донецк (донецкая область), ситуация в днр и лнр
22:14 19.02.2022
 
Информация о минировании зданий в Донецке не подтвердилась

Глава администрации Донецка: информация о минировании зданий не подтвердилась

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкДорожное движение на одной из улиц в Донецке
Дорожное движение на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Дорожное движение на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе Донецка на севере города не подтвердилась.
Ранее властям Донецка поступила анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе на севере города.
"В результате проверки спецслужбами взрывоопасных предметов не обнаружено", - написал глава городской администрации Алексей Кулемзин в Telegram.
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Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассДонецк (Донецкая область)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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