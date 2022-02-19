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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donetsk-1773813252.html
Часть АЗС в Донецке отпускает топливо только по талонам
Часть АЗС в Донецке отпускает топливо только по талонам - РИА Новости, 19.02.2022
Часть АЗС в Донецке отпускает топливо только по талонам
Некоторые АЗС в Донецке отпускают бензин марок А-95 и А-92 только по талонам, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T18:58
2022-02-19T18:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Некоторые АЗС в Донецке отпускают бензин марок А-95 и А-92 только по талонам, передает корреспондент РИА Новости.В настоящий момент на некоторых АЗС Донецка можно приобрести бензин только по талонам. С чем связанна данная мера, администрация заправочных комплексов не объяснила. При этом в свободной продаже есть газ и дизельное топливо. Пока данная ситуация наблюдается на АЗС одной сети заправочных станций.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/donetsk-1773785437.html
донбасс
донецк (донецкая область)
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Дарья Буймова
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в мире, донбасс, донецк (донецкая область), донецкая народная республика
18:58 19.02.2022
 
Часть АЗС в Донецке отпускает топливо только по талонам

На некоторых АЗС Донецка можно приобрести бензин только по талонам

© REUTERS / Alexander ErmochenkoЛюди в очереди у банкомата в Донецке
Люди в очереди у банкомата в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Люди в очереди у банкомата в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Некоторые АЗС в Донецке отпускают бензин марок А-95 и А-92 только по талонам, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящий момент на некоторых АЗС Донецка можно приобрести бензин только по талонам. С чем связанна данная мера, администрация заправочных комплексов не объяснила. При этом в свободной продаже есть газ и дизельное топливо. Пока данная ситуация наблюдается на АЗС одной сети заправочных станций.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Дорожное движение на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 15:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Донецке пока продолжают работать кафе и торговые центры
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассДонецк (Донецкая область)Донецкая Народная Республика
 
 
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LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
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