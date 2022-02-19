https://ria.ru/20220219/donetsk-1773813252.html

Часть АЗС в Донецке отпускает топливо только по талонам

Часть АЗС в Донецке отпускает топливо только по талонам - РИА Новости, 19.02.2022

Часть АЗС в Донецке отпускает топливо только по талонам

Некоторые АЗС в Донецке отпускают бензин марок А-95 и А-92 только по талонам, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T18:58

2022-02-19T18:58

2022-02-19T18:58

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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Некоторые АЗС в Донецке отпускают бензин марок А-95 и А-92 только по талонам, передает корреспондент РИА Новости.В настоящий момент на некоторых АЗС Донецка можно приобрести бензин только по талонам. С чем связанна данная мера, администрация заправочных комплексов не объяснила. При этом в свободной продаже есть газ и дизельное топливо. Пока данная ситуация наблюдается на АЗС одной сети заправочных станций.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/donetsk-1773785437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донбасс, донецк (донецкая область), донецкая народная республика