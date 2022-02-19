https://ria.ru/20220219/donetsk-1773798862.html
Власти Донецка получили анонимные сообщения о минировании зданий
Власти Донецка получили анонимные сообщения о минировании зданий - РИА Новости, 19.02.2022
Власти Донецка получили анонимные сообщения о минировании зданий
Властям Донецка поступила анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе на севере города, заявил глава городской администрации Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T17:18
2022-02-19T17:18
2022-02-19T17:31
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773600565_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6a0280bb5d5da04bce8a42e008d076f.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Властям Донецка поступила анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе на севере города, заявил глава городской администрации Алексей Кулемзин."Поступила анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе: пр. Титова,15 (отель Шахтар Плаза), ул. Артема,142а (отель Доменик), жилые комплексы: Замковый, Панорамный, Европейский, Евроград", - говорится в заявлении Кулемзина.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220219/donbass-1773795869.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773600565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_253f3e8d4b9b22569f96cb1c67a6fa70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика
17:18 19.02.2022 (обновлено: 17:31 19.02.2022)
Власти Донецка получили анонимные сообщения о минировании зданий
Власти Донецка получили анонимные сообщения о минировании зданий в Киевском районе города