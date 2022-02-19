https://ria.ru/20220219/donetsk-1773798862.html

Власти Донецка получили анонимные сообщения о минировании зданий

Власти Донецка получили анонимные сообщения о минировании зданий - РИА Новости, 19.02.2022

Власти Донецка получили анонимные сообщения о минировании зданий

Властям Донецка поступила анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе на севере города, заявил глава городской администрации Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T17:18

2022-02-19T17:18

2022-02-19T17:31

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Властям Донецка поступила анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе на севере города, заявил глава городской администрации Алексей Кулемзин."Поступила анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе: пр. Титова,15 (отель Шахтар Плаза), ул. Артема,142а (отель Доменик), жилые комплексы: Замковый, Панорамный, Европейский, Евроград", - говорится в заявлении Кулемзина.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ситуация в днр и лнр, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика