23:19 19.02.2022 (обновлено: 23:25 19.02.2022)
Донская митрополия начала ежедневную работу центра помощи беженцам
Донская митрополия РПЦ начала ежедневную работу центра помощи беженцам
Эвакуация беженцев с территории ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Центр гуманитарной помощи Донской митрополии Русской православной церкви (РПЦ) начал в ежедневном режиме передавать гуманитарную помощь беженцам с Донбасса.
"С 18 февраля Центр гуманитарной помощи Донской митрополии переведен в ежедневный режим работы. 19 февраля с Центра вынужденным переселенцам, ожидающим распределения в пункты временного размещения, с помощью представителей МЧС переданы: бутилированная питьевая вода, 564 бутылки, соки, 320 упаковок, сухие продукты, 42 коробки", - сообщили в пресс-службе митрополии.
Два детских дома Донской митрополии принимают детей беженцев из Донбасса, сообщил пресс-секретарь главы митрополии Игорь Петровский.
"Ожидаем прием детей: 24 ребенка от четырех до 14 лет с Донбасса. Размещаем в Детском доме семейного типа. Организован транспорт для перевозки детей из ПВР под Таганрогом в Новочеркасск", - написал Петровский в Facebook.
Он отметил, что готовятся и адаптируются для проживания беженцев офисные помещения.
"Православный детский приют святой Параскевы в станице Маныческая, Шахтинская епархия Донской митрополии, принял 35 детей и родителей из ДНР", - добавил Петровский.
Митрополия сообщает, что прибывшим требуются питьевая вода, хлеб, галеты, продукты быстрого приготовления, крупы, консервы, чай, сахар, макаронные изделия, детское питание, а также обогреватели и предметы первой необходимости: подгузники, средства по уходу за детьми, одеяла, постельное белье, матрасы, одежда, обувь, одноразовая посуда. Они принимаются в Ростове-на-Дону на ул. Орбитальная, 1 "б" и ул. Лелюшенко, 15, а также в любом приходе Ростовской епархии, добавили в митрополии.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) вечером пятницы обратился к верующим с просьбой оказать любую помощь и поддержку прибывающим из ДНР и ЛНР беженцам.
Опубликовано: Дарья Буймова