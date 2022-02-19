https://ria.ru/20220219/donbass-1773841366.html

Донская митрополия начала ежедневную работу центра помощи беженцам

Донская митрополия начала ежедневную работу центра помощи беженцам - РИА Новости, 19.02.2022

Донская митрополия начала ежедневную работу центра помощи беженцам

Центр гуманитарной помощи Донской митрополии Русской православной церкви (РПЦ) начал в ежедневном режиме передавать гуманитарную помощь беженцам с Донбасса. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T23:19

2022-02-19T23:19

2022-02-19T23:25

обострение ситуации в днр и лнр

общество

донецкая народная республика

ростов-на-дону

луганская народная республика

мчс днр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Центр гуманитарной помощи Донской митрополии Русской православной церкви (РПЦ) начал в ежедневном режиме передавать гуманитарную помощь беженцам с Донбасса."С 18 февраля Центр гуманитарной помощи Донской митрополии переведен в ежедневный режим работы. 19 февраля с Центра вынужденным переселенцам, ожидающим распределения в пункты временного размещения, с помощью представителей МЧС переданы: бутилированная питьевая вода, 564 бутылки, соки, 320 упаковок, сухие продукты, 42 коробки", - сообщили в пресс-службе митрополии.Два детских дома Донской митрополии принимают детей беженцев из Донбасса, сообщил пресс-секретарь главы митрополии Игорь Петровский."Ожидаем прием детей: 24 ребенка от четырех до 14 лет с Донбасса. Размещаем в Детском доме семейного типа. Организован транспорт для перевозки детей из ПВР под Таганрогом в Новочеркасск", - написал Петровский в Facebook.Он отметил, что готовятся и адаптируются для проживания беженцев офисные помещения."Православный детский приют святой Параскевы в станице Маныческая, Шахтинская епархия Донской митрополии, принял 35 детей и родителей из ДНР", - добавил Петровский.Митрополия сообщает, что прибывшим требуются питьевая вода, хлеб, галеты, продукты быстрого приготовления, крупы, консервы, чай, сахар, макаронные изделия, детское питание, а также обогреватели и предметы первой необходимости: подгузники, средства по уходу за детьми, одеяла, постельное белье, матрасы, одежда, обувь, одноразовая посуда. Они принимаются в Ростове-на-Дону на ул. Орбитальная, 1 "б" и ул. Лелюшенко, 15, а также в любом приходе Ростовской епархии, добавили в митрополии.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) вечером пятницы обратился к верующим с просьбой оказать любую помощь и поддержку прибывающим из ДНР и ЛНР беженцам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/pomosch-1773825360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донецкая народная республика, ростов-на-дону, луганская народная республика, мчс днр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эвакуация жителей днр и лнр в россию, религия